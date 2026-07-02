Petar Gregurić novi je guverner hrvatskih Rotarijanaca: Cilj je Rotary još aktivnije uključiti u služenje zajednici

Rotary Distrikt 1913, koji okuplja sve hrvatske Rotary klubove, dobio je novog čelnika. Petar Gregurić 1. srpnja preuzeo je jednogodišnji mandat guvernera s vizijom organizacije koja djeluje kao povezan sustav, ulaže u mlade i profesionalce te svoj društveni utjecaj pretvara u konkretnu korist za zajednicu.

Rotary u Hrvatskoj danas djeluje kroz 76 klubova s gotovo 1.700 članova, poslovnih ljudi, stručnjaka i volontera koji kroz humanitarne i obrazovne projekte pomažu svojim lokalnim zajednicama. Novi guverner najavio je godinu u kojoj će težište biti na rastu članstva, jačanju pojedinačnih klubova i većoj prepoznatljivosti Rotaryja kao važnog društvenog čimbenika.

“Snaga Rotaryja nije u pojedincu, nego u zajednici ljudi koji zajedno mogu napraviti ono što nitko ne može sam. Želim da nas javnost prepozna po onome što stvarno radimo u svojim gradovima i mjestima”, poručio je guverner Gregurić.

Među prioritetima nove rotarijanske godine je digitalizacija rada organizacije, otvaranje prema javnosti te snažnije ulaganje u edukaciju članova. Klubovi će dobiti i veću podršku na lokalnoj razini, budući da regionalni koordinatori preuzimaju aktivniju ulogu u radu s klubovima u svojim sredinama.

Poseban naglasak godine bit će na takozvanom služenju kroz struku, ideji da svaki član svoje profesionalno znanje i društveni kapital stavlja u službu zajednice. Tu temu Distrikt će istaknuti na svojoj godišnjoj konferenciji koja će se održati 28. i 29. svibnja 2027. u Svetom Martinu na Muri.

Tijekom godine planiraju se nove humanitarne akcije, otvorene dane Rotarya te distriktni dobrotvorni događaj namijenjen prikupljanju sredstava za Rotary Zakladu.

Petar Gregurić (1994.) jedan je od najmlađih guvernera ikada u svjetskoj mreži Rotary distrikata. Po struci je magistar inženjer strojarstva i doktorand industrijskog inženjerstva i menadžmenta na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Vlasnik je i izvršni partner zagrebačke tvrtke STEMwise, koja uz razvoj vlastitog AI rješenja za autonomnu proizvodnju, osmišljava i vodi međunarodne konzorcije za europske istraživačke i razvojne projekte, među ostalim u prestižnom programu Horizon Europe.

U Rotaryju djeluje više od desetljeća. Osnivač je i bivši predsjednik Rotary kluba Zagreb City 1850, a od 2020. do 2024. vodio je Rotary zakladu na razini Hrvatske, razdoblje u kojem je za humanitarne projekte diljem zemlje osigurano više od 500.000 eura. Uz poslovni i rotarijanski angažman, aktivan je i u javnom životu Zagreba kao zastupnik u Gradskoj skupštini Grada Zagreba i član skupštinskog Odbora za financije.