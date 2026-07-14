Početkom lipnja bio je drugi najbogatiji čovjek svijeta. Danas je osmi – što se dogodilo?

Pad dionica Oraclea gotovo je prepolovio bogatstvo njegova suosnivača, dok investitori sve više propituju milijarde koje kompanija ulaže u umjetnu inteligenciju.

Larry Ellison je u ponedjeljak pao na osmo mjesto ljestvice najbogatijih ljudi svijeta, prepustivši sedmu poziciju izvršnom direktoru Nvidije Jensenu Huangu, nakon što je višemjesečna rasprodaja dionica gotovo prepolovila bogatstvo predsjednika Oraclea zbog rastuće zabrinutosti ulagača oko velikih ulaganja kompanije u umjetnu inteligenciju.

Dionice Oraclea u ponedjeljak su pale više od pet posto, na manje od 133 dolara, čime su produbile pad na 47 posto u odnosu na rekordnih 250 dolara, koliko su dosegnule 1. lipnja.

Ellison, koji posjeduje oko 40 posto Oracleovih dionica, izgubio je dodatnih osam milijardi dolara, pa se njegovo bogatstvo prema procjenama Forbesa sada procjenjuje na 175,2 milijarde dolara. Time je pao iza Jensena Huanga, čije se bogatstvo, nakon pada dionica Nvidije od 3,4 posto, smanjilo za šest milijardi dolara, na 176,3 milijarde dolara.

Od 1. lipnja, kada je njegovo bogatstvo premašilo 300 milijardi dolara i kada je bio drugi najbogatiji čovjek na svijetu, odmah iza Elona Muska, Ellison je izgubio ukupno 124,8 milijardi dolara.

Investitori propituju Oracleovu strategiju

Sve više analitičara propituje Oracleovu odluku da u tekućoj fiskalnoj godini uloži oko 70 milijardi dolara u razvoj infrastrukture za umjetnu inteligenciju. Kompanija pritom ne isključuje mogućnost da bi ulaganja mogla narasti na čak 95 milijardi dolara.

Analitičari investicijske kuće Melius Research prošlog su tjedna upozorili da bi Oracle mogao imati poteškoća s opravdavanjem tako velikih ulaganja ako ključni klijenti poput OpenAI-ja ili Anthropica zatraže još veće računalne kapacitete.

Dodatni udarac stigao je u četvrtak, kada je S&P Global snizio kreditni rejting Oraclea. Agencija smatra da bi ubrzano širenje poslovanja u području AI infrastrukture dugoročno moglo donijeti koristi, ali upozorava da bi golema ulaganja u međuvremenu mogla oslabiti financijsku poziciju kompanije.

Vrijednost kompanije pala za gotovo 500 milijardi

Od vrhunca dosegnutog u rujnu, kada je tržišna kapitalizacija Oraclea iznosila 877,1 milijardu dolara, vrijednost kompanije smanjila se za oko 494 milijarde dolara. U ponedjeljak je Oracle vrijedio približno 383 milijarde dolara, dok je krajem svibnja njegova tržišna vrijednost još iznosila oko 649 milijardi dolara.

Pad tehnoloških dionica pogodio je i Elona Muska, čije je bogatstvo prvi put od izlaska SpaceX-a na burzu palo ispod 900 milijardi dolara. Nakon što su dionice SpaceX-a oslabjele više od pet posto, Muskovo bogatstvo smanjilo se za 45,7 milijardi dolara, na 871,6 milijardi dolara.

Wall Street očekivao više

Oracle je posljednjih godina snažno povećao ulaganja u računalni oblak i umjetnu inteligenciju, prateći strategiju svojih najvećih konkurenata. Dionice su snažno rasle uoči objave poslovnih rezultata početkom lipnja, kada je Wall Street očekivao da će vrijednost ugovorenih, ali još neisporučenih poslova premašiti 660 milijardi dolara, što se smatralo potvrdom uspješnosti Oracleove agresivne strategije širenja.

Iako je kompanija nadmašila očekivanja analitičara po pitanju prihoda i dobiti u posljednjem tromjesečju, tržište je razočarala prognoza za fiskalnu 2027. godinu.

Analitičar tvrtke Vital Knowledge Adam Crisafulli ocijenio je Oracleove smjernice kao “razočaravajuće”, istaknuvši da je kompanija zadržala raniju procjenu ukupnih prihoda od 90 milijardi dolara, umjesto da je poveća. Prema njegovim riječima, slična odluka Broadcoma također je razočarala ulagače.

Ty Roush, novinar Forbesa (link na originalan članak)