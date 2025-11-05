PODCAST – Hrvoje Josip Balen: Hrvatska mora privući stručnjake i investicije, a ne se oslanjati samo na osnovne djelatnosti

Gost najnovijeg izdanja podcasta Forbes Business Unplugged je Hrvoje Josip Balen, savjetnik Uprave Sveučilišta Algebra Bernays i predsjednik HUP ICT-a. U razgovoru je Balen govorio o najvećim izazovima poduzetništva i obrazovanja u Hrvatskoj, o konkurentnosti Europske unije te o važnosti pripreme za rad u eri umjetne inteligencije.

U novom izdanju podcasta Forbes Business Unplugged gost je Hrvoje Josip Balen, savjetnik Uprave Sveučilišta Algebra Bernays te predsjednik Udruge informatičke i komunikacijske djelatnosti HUP-a (HUP ICT).

Balen je vrlo mlad zakoračio u poduzetništvo – već kao 23-godišnjak, u bakinu stanu, počeo je održavati prve obrazovne tečajeve. Godine 1998. osnovao je Algebru, tvrtku za obrazovanje odraslih u području informatike, iz koje je 2002. proizašlo Visoko učilište Algebra. Ono je s vremenom preraslo u prestižnu visokoobrazovnu instituciju, prepoznatu i u Hrvatskoj i u inozemstvu.

Danas je Balen, uz djelovanje u obrazovanju i poduzetništvu, aktivan i u sportu kao član Skupštine nogometnog kluba Dinamo Zagreb.

S Hrvojem Josipom Balenom, glavni urednik Forbesa Hrvatska Vladimir Nišević, razgovarao je glavnim izazovima poduzetništva i obrazovanja u Hrvatskoj. Dotakli su se i tema poput umjetne inteligencije, važnosti ulaganja u istraživanje i razvoj, spremnosti Europske unije da se suprostavi SAD-u i Kini, kao i pitanja te što Hrvatska može učiniti kako bi postala konkurentnija.