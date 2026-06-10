Samo 16 od 186 svjetskih čelnika starije je od Donalda Trumpa. Tko su najstariji, a tko najmlađi lideri?

Najstariji svjetski čelnik ima 93 godine, a najmlađi 36. Trump se nalazi pri samom vrhu dobne ljestvice.

Donald Trump, koji će u nedjelju proslaviti svoj 80. rođendan UFC borbom na travnjaku Bijele kuće, jedan je od najstarijih šefova država na svijetu, pokazuje analiza koju je u utorak objavio Pew Research Center.

Prema podacima, samo je 16 svjetskih čelnika među 186 država članica Ujedinjenih naroda starije od Trumpa. Na vrhu ljestvice nalaze se predsjednik Kameruna Paul Biya (93) i saudijski kralj Salman bin Abdulaziz Al Saud (90). Najmlađi svjetski čelnik, nepalski premijer Balen Shah ima 36 godina. Shah, koji je ujedno i reper, izabran je nakon prosvjeda predvođenih mladima koji su doveli do pada prethodne vlade.

Sedam od deset najstarijih svjetskih čelnika dolazi iz afričkih zemalja: Kameruna, Malavija, Obale Bjelokosti, Ekvatorske Gvineje, Zimbabvea, Republike Kongo i Ugande.

Od 16 čelnika starijih od Trumpa gotovo polovica vodi zemlje koje organizacija Freedom House klasificira kao “neslobodne” na temelju političkih prava i građanskih sloboda njihovih građana.

Žele dobno ograničenje

Pewovo istraživanje iz 2023. godine pokazalo je da Trump, koji je postao najstarija osoba inaugurirana za predsjednika u povijesti SAD-a, nije u dobi kakvu većina Amerikanaca priželjkuje za vođu. Najveći udio ispitanika, njih 49 posto, smatra da bi idealan američki predsjednik trebao biti osoba u pedesetim godinama života. Slijede kandidati u šezdesetima, koje preferira 24 posto ispitanika. Samo tri posto Amerikanaca izjavilo je da bi željelo predsjednika starijeg od 70 godina.

Velika većina Amerikanaca, njih 79 posto, također podržava uvođenje dobnih ograničenja za izabrane dužnosnike, iako američki Ustav trenutačno ne propisuje maksimalnu dob za obnašanje dužnosti.

Pitanja o njegovoj dobi i sposobnosti za obnašanje dužnosti prate Trumpa otkako je u siječnju 2025., sa 78 godina, postao najstarija osoba ikada inaugurirana za predsjednika Sjedinjenih Država.

Nepalski premijer Balen Shah nakon što je od izbornih dužnosnika primio potvrdu o pobjedi u izbornoj jedinici Jhapa-5, gdje je 7. ožujka 2026. pobijedio bivšeg nepalskog premijera KP Sharmu Olija. foto: Aryan Dhimal/ZUMA via Guliver

U medijima su se pojavljivale fotografije i izvješća o modricama na njegovoj ruci, otečenim gležnjevima i osipu na vratu, no njegov liječnik sve je te simptome objasnio kao bezazlene. Trumpov ured potvrdio je da mu je dijagnosticirana kronična venska insuficijencija, čest poremećaj cirkulacije kod starijih osoba, ali Bijela kuća inzistira na tome da stanje nije ozbiljno i da je predsjednik sposoban obavljati dužnost.

Trump se suočava i s pozivima na veću transparentnost nakon što je odlučio rezultate liječničkih pregleda zadržati privatnima. Tijekom svog drugog mandata obavio je četiri sistematska pregleda. Dok su prethodni predsjednici redovito objavljivali detaljna zdravstvena izvješća, Trumpova izvješća često sadrže vrlo malo konkretnih informacija.

Nije mentalno spreman

Kritičari također tvrde da Trump nema potrebnu mentalnu spremnost za obnašanje predsjedničke funkcije. Kao argument navode verbalne pogreške, neuobičajene javne izjave, kasnonoćne objave na društvenim mrežama, zabrinutost zbog njegova temperamenta te znakove umora, uključujući situacije u kojima je djelovao kao da drijema tijekom javnih događanja. Posljednji takav slučaj zabilježen je tijekom treće utakmice NBA finala u Madison Square Gardenu u ponedjeljak navečer.

Trump tvrdi da ne spava tijekom tih trenutaka, već samo drži oči zatvorenima dulje vrijeme jer mu je to, kako kaže, “vrlo opuštajuće”.

Na pitanja o svojoj dobi tijekom drugog mandata uglavnom odgovara tvrdnjama da je za svoje godine iznimno energičan i zdrav. U siječnju je jednom novinaru rekao da je njegovo “zdravlje savršeno”, a nakon pregleda u vojnoj bolnici Walter Reed u svibnju na društvenim je mrežama objavio da je “sve prošlo SAVRŠENO”.

Mary Whitfill Roeloffs, novinarka Forbesa (link na originalan članak)