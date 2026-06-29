Svjetski uspjeh Zadranke: Sylvie Mutić na prestižnom festivalu s čelnicima brendova Dolce & Gabbana i La Martina

Na trodnevnom Global Tech Weekendu u Tbilisiju okupilo se gotovo 20.000 posjetitelja i više od 150 govornika iz vodećih svjetskih brendova poput Googlea, Dolce & Gabbane i Nikea. Sylvie Mutić, svestrana Zadranka i dugogodišnja stjuardesa na luksuznim jahtama, javnosti poznata kao autorica najgledanijeg digitalnog kanala u regiji posvećenog nautici, sudjelovala je na ovom velikom događaju koji je ugostio investitore i govornike iz 50 zemalja svijeta.

“Paralelno se govorilo na čak pet tematskih pozornica, a okupili su se predstavnici giganata kao što su Nike, Google, Monday.com, Gucci i Dolce & Gabbana, ali i investitori poput renomiranog Band of Angelsa iz Silicijske doline. Ono što je fascinantno jest da većina kompanija, bez obzira na veličinu budžeta, udara u isti zid – kako osvojiti pažnju korisnika na društvenim mrežama koja se danas svela na milisekunde”, objašnjava Sylvie Mutić.

Od luksuznih jahti na Jadranu do svjetskih pozornica

Sylvie je kroz svoj kanal uspjela prikazati stvarni život iza kulisa nautičkog biznisa, a upravo je to bila tema njezina iznimno zapaženog predavanja pod nazivom “Kako pretvoriti svoj posao u digitalni kanal“. Posebno ističe susret i razgovor s vodećim svjetskim autoritetima iz svijeta visoke mode i luksuza – Enricom Rosellijem, dugogodišnjim izvršnim direktorom prestižnog luksuznog brenda La Martina, te Marcom Tombolinijem, globalnim direktorom poslovne analize u Dolce & Gabbana Beautyju.

“Bilo je izuzetno zanimljivo razgovarati s ljudima koji upravljaju najpoznatijim svjetskim brendovima i čuti njihova predviđanja o budućnosti luksuza. Moći primijeniti njihove savjete na našu turističku ponudu, a posebice na luksuzni jahting, ogromna je prednost”, prenosi Sylvie Mutić.

Jadran kao globalno središte pametnog luksuza

Hrvatska obala drži titulu jedne od najvažnijih nautičkih destinacija na svijetu, no prostor za napredak leži upravo u tranziciji prema tehnološki naprednom luksuzu koji privlači goste najveće platne moći.

“Kao zemlja koja drži sam svjetski vrh u nautičkom čarteru, imamo odličan potencijal, ali moramo pratiti digitalne trendove. Izazovi idućih godina neće biti samo u iznajmljivanju brodova, već u tome kako kroz autentičan sadržaj i digitalne kanale ispričati priču o Hrvatskoj koja će privući, ali i zadržati pažnju klijenata najviše platne moći“, zaključuje Sylvie.

Global Tech Weekend u Tbilisiju