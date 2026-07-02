Tri milijuna za cvijeće, dva milijuna za osiguranje, 300.000 za fotografe: Evo koliko će koštati vjenčanje Taylor Swift

Ako se ovog vikenda u Madison Square Gardenu održi vjenčanje Taylor Swift i Travisa Kelcea, riječ će biti o jednom od najskupljih slavnih vjenčanja u povijesti. Stručnjaci procjenjuju da bi račun mogao premašiti 20 milijuna dolara.

Romantičari nikada nisu vjerovali da će Taylor Swift, zvijezda čije su ljubavne priče obilježile njezinu glazbenu karijeru, zamijeniti bajkovito vjenčanje spektakularnom proslavom u Madison Square Gardenu. No sve više pokazatelja upućuje upravo na to.

Prema pisanju New York Timesa, milijarderka i njezin zaručnik, igrač Kansas City Chiefsa Travis Kelce, rezervirali su kultnu njujoršku dvoranu za dva događaja. Za 2. srpnja predviđena je proba večere za oko 100 uzvanika, dok će se dan poslije održati glavna proslava s između 500 i 999 gostiju. Gradskim vlastima istodobno je podnesen zahtjev za zatvaranje okolnih ulica tijekom blagdanskog vikenda povodom Dana neovisnosti.

Madison Square Garden postaje bajkovita šuma

Prema procjeni Forbesa, ukupni trošak vjenčanja mogao bi premašiti 20 milijuna dolara, čime bi se svrstalo među najskuplje slavne svadbe posljednjih godina, usporedivo s vjenčanjem milijardera Jeffa Bezosa i Lauren Sánchez u Veneciji.

Organizaciju događaja navodno vodi Mark Seed, jedan od najpoznatijih američkih organizatora vjenčanja, koji je radio i na vjenčanjima glumice Jennifer Lawrence te producenta Jacka Antonoffa, bliskog prijatelja Taylor Swift.Prema riječima organizatora luksuznih događanja, samo honorar za planiranje ovakvog vjenčanja mogao bi dosegnuti pet milijuna dolara, s obzirom na složenost organizacije i broj gostiju.

Stručnjaci za organizaciju događaja za Forbes procjenjuju da bi najam Madison Square Gardena za cijeli vikend mogao stajati do pet milijuna dolara. Plan je dvoranu pretvoriti u niz tematskih prostora za koktele, večeru i zabavu nakon ceremonije, uz raskošne cvjetne instalacije, romantičnu rasvjetu i vrtne motive.

Organizator vjenčanja slavnih David Tutera, koji je radio za Eltona Johna i Jennifer Lopez, kaže da bi se u dvoranu mogle dopremiti stotine stabala i biljaka kako bi prostor izgledao poput šume.

“Sve bi trebalo djelovati nježno, romantično i gotovo čarobno – kao da šetate kroz šumu”, rekao je Tutera.

Milijuni dolara za cvjetne aranžmane

Forbes, pozivajući se na više organizatora luksuznih događaja, procjenjuje da bi samo cvjetni aranžmani mogli stajati više od tri milijuna dolara. Još najmanje toliko moglo bi biti potrošeno na prekrivanje tisuća sjedala u dvorani, postavljanje lustera, privremenih pozornica, posebne podne obloge, rasvjete i ostale scenografije.

Organizatorica vjenčanja Lindsay Landman procjenjuje da će catering i piće stajati najmanje 1250 dolara po gostu, odnosno oko milijun dolara za 750 uzvanika, uz dodatnih 75.000 dolara za privremene kuhinje i posluživanje.

Prema medijskim napisima, Taylor Swift osobno je odabrala jelovnik koji će uključivati specijalitete iz njezinih omiljenih njujorških restorana, među kojima su Via Carota, Waverly Inn i Monkey Bar.

Zvjezdana postava na pozornici

Kada je riječ o zabavnom programu, očekivanja su jednako velika kao i proračun. Prema pisanju Page Sixa, na proslavi bi trebali nastupiti Tim McGraw i Stevie Nicks, dok je sama Swift ranije u šali rekla da bi bilo “teško spriječiti” Eda Sheerana da se ne popne na pozornicu.

No čak i ako poznati glazbenici nastupe bez honorara, produkcija u Madison Square Gardenu zahtijeva vrhunsku tehničku opremu, rasvjetu, ozvučenje i desetke stručnjaka. Organizatorica Landman procjenjuje da bi samo produkcijski troškovi glazbenog programa mogli premašiti 250.000 dolara, dok bi angažman vrhunskog svadbenog benda mogao stajati dodatnih 75.000 dolara, ne računajući glazbenike tijekom ceremonije i koktela te druga iznenađenja za goste.

Videoprodukcija, luksuzni apartmani…

Vrhunski fotografi za luksuzna vjenčanja u New Yorku za jednodnevni angažman naplaćuju od oko 65.000 dolara, kaže organizatorica vjenčanja Lindsay Landman. No kada je riječ o klijentici poput Taylor Swift, cijena dodatno raste jer uključuje i otkup autorskih prava na fotografije. Samo fotografiranje i videoprodukcija tijekom dvodnevne proslave mogli bi stajati i do 300.000 dolara.

Na popisu uzvanika, kao i među članovima svadbene povorke, očekuju se neka od najvećih imena iz svijeta glazbe, filma i sporta, uključujući Selenu Gomez, Zoë Kravitz, Karlie Kloss, Gigi Hadid, sestre Haim, Patricka Mahomesa, Gracie Abrams, Phoebe Bridgers i Lanu Del Rey. Američki mediji navode i da su brojni igrači Kansas City Chiefsa rezervirali sobe u hotelu Marriott Marquis na Times Squareu, gdje luksuzni apartmani tijekom blagdanskog vikenda stoje i do 1500 dolara po noćenju.

Prema riječima organizatorice Sonal Shah, na ovakvim vjenčanjima gotovo se podrazumijeva da mladenci plaćaju smještaj gostiju. Procjenjuje da bi hotelski troškovi za oko 400 parova mogli dosegnuti 1,2 milijuna dolara.

Viličari i kamioni ispred Madison Square Gardena u New Yorku, snimljeni 30. lipnja 2027., mjesta gdje se ovoga tjedna očekuje velika proslava Taylor Swift i Travisa Kelcea foto: Leonardo Munoz/AFP

Sigurnost na razini Met Gale

Uz popis gostiju takvog kalibra potrebna je i iznimna razina sigurnosti. Gosti bi na proslavu trebali stizati zatamnjenim autobusima i luksuznim SUV vozilima, koristeći podzemni ulaz u Madison Square Garden. Sam prijevoz mogao bi stajati stotine tisuća dolara, a u tu procjenu nije uključeno osiguranje same dvorane.

Don Aviv, izvršni direktor sigurnosne tvrtke Interfor International, smatra da je upravo sigurnost bila jedan od glavnih razloga odabira Madison Square Gardena. Arena nema prozore, zaštićena je od preleta dronova te raspolaže kontroliranim ulazima i izlazima.

Prema njegovim riječima, razina osiguranja bit će usporediva s Met Galom, jednim od najsigurnijih društvenih događaja u SAD-u. Procjenjuje da će tijekom vikenda biti angažirano najmanje 200 naoružanih i nenaoružanih zaštitara, uključujući stručnjake za fizičku i kibernetičku sigurnost, timove sa službenim psima, medicinsko osoblje i specijaliste za protumjere elektroničkog nadzora.

Joseph Sordi, direktor tvrtke Strategic Security Corp. i bivši pripadnik njujorške policije, procjenjuje da bi sigurnosni troškovi mogli premašiti dva milijuna dolara.

Forbesova procjena ukupnog budžeta od 20 milijuna dolara pritom ne uključuje dodatnih pet do 10 milijuna dolara koliko bi moglo stajati zatvaranje ulica i policijsko osiguranje oko Madison Square Gardena.

Potpuna tajnost

Prema medijskim napisima, svi uzvanici i članovi organizacijskog tima potpisali su ugovore o povjerljivosti. Poznati organizator događaja Colin Cowie, koji je radio za Oprah Winfrey i Jennifer Aniston, kaže da je to uobičajena praksa na događajima ovakvog profila. Često ni dobavljači ne znaju za koga rade sve do samog dana događaja.

Cowie očekuje da će svim gostima i suradnicima pri ulasku biti oduzeti mobilni telefoni, dok će fotografije s proslave javnosti objavljivati isključivo PR tim Taylor Swift i Travisa Kelcea kako bi se spriječilo curenje informacija.

Vjenčanica pod velom tajne

Kao i na svakom velikom vjenčanju, najveća pažnja bit će usmjerena na vjenčanicu milijarderke Taylor Swift. No svi koji znaju detalje očito su potpisali stroge ugovore o povjerljivosti.

Najraširenije glasine govore da će Swift nositi haljinu modne kuće Vivienne Westwood, što bi bila svojevrsna posveta Carrie Bradshaw, glavnoj junakinji serije Seks i grad, koja je upravo u Westwoodovoj kreaciji trebala stati pred oltar 2008. godine.

Potpuno personalizirana couture vjenčanica te modne kuće može stajati između 40.000 i 100.000 dolara.

Među favoritima za dizajn vjenčanice spominju se i dizajneri Laura Kim i Fernando Garcia, osnivači brenda Monse i bivši kreativni direktori modne kuće Oscar de la Renta.

Osim glavne vjenčanice, očekuje se da će Swift tijekom večeri promijeniti još nekoliko kreacija za prijem gostiju i zabavu, što bi ukupni modni budžet povećalo za dodatnih nekoliko desetaka tisuća dolara. U igri su i modne kuće Ralph Lauren, Dior, Schiaparelli i Wiederhoeft, dok procjene ne uključuju luksuzni nakit, cipele ni veo.

Prema pisanju New York Timesa, riječ je o događaju s propisanim black tie dress codeom, pa se očekuje da će i uzvanici nositi kreacije najprestižnijih svjetskih modnih kuća poput Chanela, Saint Laurenta i Oscara de la Rente.

Je li pravo vjenčanje već održano?

Iako su mnogi obožavatelji uvjereni da će se glavno slavlje održati u Madison Square Gardenu, dio njih vjeruje da su se Taylor Swift i Travis Kelce već vjenčali u privatnoj ceremoniji na njezinom imanju u Rhode Islandu.

Pjevačica je poznata po tradicionalnim proslavama Dana neovisnosti na luksuznoj obalnoj vili, dijelu svog portfelja nekretnina vrijednog oko 125 milijuna dolara. Upravo zato mnogi smatraju da bi privatno vjenčanje daleko od očiju javnosti bilo u skladu s njezinim stilom, dok bi spektakl u New Yorku poslužio kao proslava s prijateljima i obožavateljima.

Kad bi se pokazalo da je intimna ceremonija doista održana u Rhode Islandu, stručnjaci procjenjuju da bi ukupni troškovi porasli za još najmanje 100.000 dolara.

Sve je to samo varka?

Postoji i treća teorija – da se vjenčanje u Madison Square Gardenu uopće neće održati.

RoseMarie Terenzio, bivša predstojnica ureda Johna F. Kennedyja Jr., koja je sudjelovala u organizaciji njegova tajnog vjenčanja s Carolyn Bessette 1996. godine, smatra da je cijela priča namjerno plasirana kako bi se javnost usmjerila na pogrešnu lokaciju.

Slično razmišlja i Roman Chiporukha, osnivač tvrtke za organizaciju luksuznih događanja, koji kaže da je njegova tvrtka više puta rezervirala nekoliko lokacija istodobno kako bi zbunila javnost i medije.

I Colin Cowie smatra da postoji “100-postotna mogućnost” da se vjenčanje neće održati u Madison Square Gardenu.

“Cijeli svijet pokušava otkriti što će se dogoditi i gdje će se dogoditi. Mislim da su odradili sjajan posao u tome da nas sve zbune”, rekao je Cowie za Forbes.

“Mislim da su nas potpuno nadmudrili.”

Mary Whitfill Roeloffs, novinarka Forbesa (link na originalan članak)