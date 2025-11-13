Trumpova povijest s Jeffreyjem Epsteinom: Kompletna kronologija svih događaja

Predsjednik Donald Trump “znao je za djevojke” i “proveo sate” s jednom od žrtava Jeffreyja Epsteina u njegovoj kući, tvrdio je Epstein u jednom od brojnih novoobjavljenih e-mailova iz razdoblja između 2011. i 2019. godine — koje je Bijela kuća odbacila kao dio Epsteinove “podvale”. Riječ je o najnovijem dokumentu koji potvrđuje dugogodišnju povezanost dvojice muškaraca.

Kronologija povezanosti

1980-e



Trump i Epstein upoznali su se otprilike u vrijeme kada je Trump 1985. kupio Mar-a-Lago, dok je Epstein također živio u Palm Beachu. Trump je 2002. za časopis New York izjavio da poznaje Epsteina “oko 15 godina”, nazvao ga je “sjajnim tipom” i dodao: “Čak se kaže da voli lijepe žene jednako kao i ja, a mnoge od njih su s vrlo mlade.”

1992.



Trump i Epstein snimljeni su kako se zajedno smiju na zabavi koju je Trump priredio u Mar-a-Lagu, prema snimci NBC-a otkrivenoj 2019.

1992.



Na zabavi “calendar girl” u Mar-a-Lagu, na koju je Trump pozvao samo dvoje drugih gostiju – floridskog poduzetnika Georgea Houraneyja i Epsteina – Houraneyjeva tadašnja djevojka Jill Harth izjavila je da ju je Trump prisilno ljubio, dodirivao i sprječavao da napusti sobu. Također je rekla da je Trump ušao u krevet s drugom 22-godišnjom ženom, prema tužbi iz 1997. koju je kasnije nagodbom riješio (Trump je negirao optužbe), izvijestio je The New York Times.

1993.



Trump je četiri puta letio Epsteinovim privatnim zrakoplovima, prema zapisima letova objavljenima tijekom suđenja Ghislaine Maxwell, piše The New York Times.

1993.



Fotografije koje je objavio CNN pokazuju da je Epstein prisustvovao Trumpovu vjenčanju s Marlom Maples u hotelu Plaza u New Yorku. Nekoliko mjeseci prije vjenčanja, još jedna fotografija prikazuje Trumpa i Epsteina zajedno na otvaranju kafića Harley Davidson u New Yorku.

1993.



Manekenka Stacey Williams izjavila je da ju je Trump neprimjereno dodirivao kada ju je Epstein doveo u Trump Tower, u intervjuu za The New York Times 2024. (Trumpov izborni stožer te je optužbe nazvao “potpuno lažnima” i politički motiviranima).

1994.



Trump je još jednom letio Epsteinovim zrakoplovom, prema zapisima letova.

1995.



Epstein je navodno pozvao Mariju Farmer — koja ga je optužila za seksualni napad — kasno navečer u svoj njujorški ured, gdje je stigao i Trump, “počeo kružiti oko nje” i “gledati joj u gole noge”, prije nego što je Epstein rekao: “Ne, ne. Ona nije ovdje zbog tebe”, prema Farmerinu iskazu FBI-u koji prenosi The New York Times.

1995.



Trump je ponovno letio Epsteinovim zrakoplovom.

1997.



Trump je u primjerak svoje knjige Trump: The Art of the Comeback napisao posvetu Epsteinu: “Za Jeffa – ti si najbolji!”, prema The New York Timesu.

1997.



Trump je sedmi put letio jednim od Epsteinovih zrakoplova.

1997.



Trump i Epstein fotografirani su kako stoje jedan pokraj drugog na zabavi Victoria’s Secret “Angels”, prema Gettyjevoj fotografiji na kojoj se Trump slika s manekenkom Ingrid Seynhaeve, dok se Epstein vidi u pozadini.

1999.



Video koji je objavio CNN prikazuje Trumpa i Epsteina kako razgovaraju i smiju se na još jednom Victoria’s Secret događaju.

foto: AFP

2000.



Virginia Giuffre, jedna od Epsteinovih žrtava, tada je radila u Trumpovu resortu Mar-a-Lago, gdje ju je Ghislaine Maxwell regrutirala kao Epsteinovu osobnu maserku i uvela u krug žena koje su pružale seksualne usluge Epsteinu i njegovim bogatim prijateljima, prema njezinu svjedočenju iz 2019.

2003.



Trump je navodno Epsteinu poslao rođendansku čestitku s porukom “neka svaki dan bude još jedna prekrasna tajna”, prema izvješću Wall Street Journala iz srpnja 2025., što je Trump demantirao i tužio list; The New York Times kasnije je objavio da je Trump bio na popisu suradnika koji su pridonijeli knjizi rođendanskih čestitki.

2004.



Trump i Epstein posvađali su se kada je Trump nadmašio Epsteina u kupnji vile u Palm Beachu, navodi Washington Post.

Prije 2006.



Trump i Epstein pojavljuju se na fotografiji s pjevačem Jamesom Brownom, prenosi The New York Times (fotografija nije datirana, Brown je preminuo 2006.).

2010.



U ponovno objavljenom videu, koji je na društvene mreže postavila progresivna platforma MeidasTouch, Epstein potvrđuje da se družio s Trumpom, ali odbija odgovoriti na pitanje je li se ikada družio s njim “u prisustvu žena mlađih od 18 godina.”

2011.



Epstein je u e-mailu Ghislaine Maxwell napisao da je Trump “proveo sate u mojoj kući” s neimenovanom žrtvom i opisao ga kao “psa koji ne laje”, dodavši da Trump “nikada nije spomenut.”

2015.



Trumpovo ime pojavljuje se zaokruženo u Epsteinovoj “maloj crnoj knjizi” s 1571 kontaktom — popisu koji sadrži 97 stranica imena, brojeva i adresa Epsteinovih poznanika, među kojima su i princ Andrew te Ehud Barak, čija su imena također bila zaokružena, prema kopiji dokumenta objavljenoj na portalu Gawker 2015.

2015.



Novinar Michael Wolff sugerirao je u e-mailu Epsteinu da bi trebao ucijeniti Trumpa ako javno slaže o njihovom odnosu, ili ga pak “spasiti, stvarajući dug“ ako njihova veza dospije pod povećalo javnosti.

2017.



Epstein je tadašnjem ministru financija Larryju Summersu e-mailu napisao da “tvoj svijet ne razumije koliko je [Trump] zapravo glup”, raspravljajući o tome koliko je teško Trumpovom odvjetniku Marcu Kasowitzu pronaći pravne tvrtke spremne raditi s njim.

2017.



Kathy Ruemmler, bivša savjetnica predsjednika Baracka Obame, napisala je Epsteinu da je “Trump odvratan”, na što joj je Epstein odgovorio: “Još je gori uživo i izbliza.”

2019.



Epstein je u siječnju rekao Wolffu: “Naravno da [Trump] zna za djevojke jer je Ghislaine zamolio da prestane”, sugerirajući da je Trump znao za Epsteinovo zlostavljanje žena, ali nije izravno sudjelovao. Također je rekao: “Trump me zamolio da podnesem ostavku” iz njegova kluba Mar-a-Lago, no dodao da “nikada nije bio član”.

2019.



Epstein i bivši Trumpov savjetnik Steve Bannon raspravljali su o Trumpovu susretu u Ujedinjenom Kraljevstvu s princom Andrewom, a Epstein je napisao da mu je to bilo “presmiješno”, dok je Bannon rekao da “ne može vjerovati da nitko ne povezuje točkice” u vezi s Epsteinom.

Zašto su novi e-mailovi objavljeni baš sada?

Demokrati iz Odbora za nadzor Zastupničkog doma objavili su u srijedu više od deset e-mailova koje je dostavio upravitelj Epsteinove ostavštine, svega nekoliko sati prije nego što bi Adelita Grijalva, zastupnica iz Arizone, mogla pokrenuti glasovanje u Zastupničkom domu o objavi saveznih dokumenata vezanih uz Epsteina, nakon što napokon položi prisegu. Očekuje se da će Grijalva osigurati posljednji potreban potpis kako bi se glasovanje o tom prijedlogu zakona moglo održati. Međutim, zakon bi potom morao odobriti i Senat, a predsjednik Trump potpisati prije nego što bi dokumenti mogli biti javno objavljeni.

Skretanje pažnje ili…



Tajnica za tisak Bijele kuće Karoline Leavitt optužila je demokrate u Zastupničkom domu da e-mailovi “selektivno” procurili prema “liberalnim medijima“ kako bi stvorili “lažnu priču kojom žele ocrniti predsjednika Trumpa”. Trump je optužio demokrate da “ponovno pokušavaju oživjeti Epsteinovu prijevaru jer će učiniti bilo što kako bi skrenuli pažnju s vlastitih neuspjeha oko gašenja vlade”, misleći na rekordno dugo zatvaranje saveznih službi, koje je u srijedu ušlo u 43. dan.

Teorija zavjere

Jeffrey Epstein počinio je samoubojstvo 2019. u ćeliji na Manhattanu dok je čekao suđenje zbog saveznih optužbi za trgovinu maloljetnicama radi seksualnog iskorištavanja svojih bogatih prijatelja i suradnika.

Trump je bio među dugim popisom Epsteinovih utjecajnih poznanika, u koji su uključeni i milijarder Les Wexner, princ Andrew te bivši predsjednik Bill Clinton.

Mnogi Trumpovi MAGA saveznici tijekom godina širili su teorije zavjere o Epsteinu – među njima i onu da je ubijen, a ne da je počinio samoubojstvo, te da je vodio navodni popis klijenata iz visokog društva. Ministarstvo pravosuđa više je puta izjavilo da takav popis ne postoji i ponovno potvrdilo da je Epstein doista počinio samoubojstvo.

Sara Dorn, novinarka Forbesa