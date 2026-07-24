Uzeo halucinogene gljive i osnovao tvrtku na čijoj je prodaji zaradio 360 milijuna dolara

Iskustvo od prije 12 godina potaknulo je Christiana Angermayera da razvije psihodelične lijekove koje bi odobrila američka Agencija za hranu i lijekove. Danas je Eli Lilly za tu viziju spreman platiti 2,8 milijardi dolara.

Na Uskrs 2014. njemački investitor Christian Angermayer bio je s trojicom prijatelja na plaži karipskog otoka Canouan i razmišljao treba li uzeti halucinogene gljive.

Prije nego što je donio odluku, nazvao je profesora kojeg je poznavao i koji se bavi psihofarmakologijom. Profesor mu je rekao da se nalazi u idealnom okruženju, da je dobrog psihičkog zdravlja i da bi trebao isprobati psihodelik.

Angermayer, koji kaže da se bojao kako će “potpuno izgubiti razum i završiti kao farmer u Argentini”, pomiješao je gljive s jogurtom, pojeo ih i prepustio se djelovanju.

“Uvijek kažem da bih ondje trebao podići golemi spomenik gljivama”, kaže danas 48-godišnji Angermayer, čije se bogatstvo procjenjuje na 1,2 milijarde dolara. “To je bilo najvažnije pozitivno iskustvo u mom životu. Kad je iskustvo završilo, iako mi je trebalo nekoliko godina da sve posložim, prvi put sam shvatio da, ako je meni kao zdravoj i sretnoj osobi toliko pomoglo, onda može pomoći i ljudima koji se bore s mentalnim poremećajima, pa i šire.”

Slučajnost “iz svijeta gljiva”

Sljedeće tri godine Angermayer je razvijao tu ideju. Dana 29. prosinca 2017. ponovno je uzeo psihodelik, a iz tog je iskustva, kako kaže, izašao s jasnom porukom: Vrijedi nastaviti. Nema razloga za odustajanje.

Već sljedeći dan odletio je u New York na sastanak s milijarderom i investitorom Mikeom Novogratzom kojem je ispričao svoje iskustvo i interes za psihodelike. U slučajnosti kakva se može dogoditi samo u svijetu psihodelika, Novogratzovu je sestru već idućeg dana nazvao par koji je upoznala na joga-retreatu na Baliju – George Goldsmith i Ekaterina Malievskaia – tražeći financiranje za svoj startup Compass Pathways, koji je razvijao lijek na bazi psilocibina, aktivnog spoja iz halucinogenih gljiva. Novogratz ih je povezao s Angermayerom i tako je nastao Compass Pathways, s ciljem razvoja terapije koju bi odobrila američka Agencija za hranu i lijekove (FDA).

Iste godine Angermayer je zajedno s Florianom Brandom, Larsom Wildeom i Srinivasom Raom osnovao još jednu tvrtku, Atai, usmjerenu na razvoj terapija temeljenih na DMT-u, snažnom psihodeliku kratkog djelovanja. DMT je aktivni sastojak ayahuasce, dok se njegov srodni spoj 5-MeO-DMT prirodno nalazi u otrovu sonorske pustinjske krastače.

Akvizicija Eli Lillyja

Prošlog tjedna ta je priča dobila svoj poslovni epilog. AtaiBeckley, kako se danas zove Angermayerova farmaceutska kompanija, preuzeo je Eli Lilly, najvrjednija svjetska farmaceutska tvrtka poznata po antidepresivu Prozacu te lijekovima za mršavljenje Zepbound i Mounjaro. Vrijednost transakcije iznosi 2,8 milijardi dolara, uz mogućnost dodatnih milijardu dolara isplata ako budu ostvareni razvojni ciljevi.

Budući da Angermayer posjeduje 15 posto AtaiBeckleyja, od prodaje će prije oporezivanja uprihoditi oko 360 milijuna dolara.

Christian Angermayer, suosnivač i predsjednik Enhanced Gamesa i plivač Cody Miller, pobjednik utrka na 50 i 100 metara prsno, tijekom Enhanced Gamesa u Resorts Worldu u Las Vegasu 24. svibnja 2026. foto: Greg Doherty/Getty Images via AFP

Eli Lilly preuzima i eksperimentalni lijek BPL-003, sprej za nos koji sadrži mebufotenin benzoat, oblik spoja 5-MeO-DMT, a razvija se kao terapija za depresiju otpornu na liječenje. Početak kliničkih ispitivanja treće faze očekuje se 2029. godine.

“Da nisam imao ono iskustvo 29. prosinca i da nakon toga nisam razgovarao s Mikeom, danas ne bih imao ništa od ovoga”, kaže Angermayer iz svog stana u švicarskom Luganu, s pogledom na jezero. “To je bila iskra.”

AtaiBeckley razvija i drugi lijek temeljen na DMT-u u obliku oralne trakice koja se otapa pod jezikom, kao i niz drugih psihodeličnih spojeva, među kojima je i jedan povezan s MDMA-om, aktivnim sastojkom droge poznate kao ecstasy.

Komercijalizacija psihodelika

No, Eli Lilly ne želi da se njegovi lijekovi povezuju s rekreativnim drogama ili psihodeličnim iskustvima. U priopćenju je terapije AtaiBeckleyja opisao kao “brzodjelujuće neuroplastogene”, odnosno lijekove koji potiču prilagodljivost i obnovu neuronskih veza.

BPL-003 primjenjuje se isključivo u medicinskoj ustanovi, gdje pacijent prima sprej za nos i ostaje pod nadzorom liječnika dva sata. Sličan režim primjene ima i Johnson & Johnsonov Sprevato, sprej za nos razvijen iz ketamina, koji je FDA odobrila 2019. godine, a od tada je prerastao u lijek s godišnjom prodajom od oko 1,7 milijardi dolara.

Biotehnološke tvrtke godinama pokušavaju razviti psihodelične terapije kratkog djelovanja jer su znatno praktičnije i jeftinije za primjenu. Psilocibin djeluje četiri do šest sati, a LSD i do 12 sati, dok terapija koja traje oko dva sata značajno smanjuje troškove liječenja.

Nakon objave akvizicije Angermayer je na društvenoj mreži X poručio da industrija psihodelika ulazi u novu fazu razvoja.

“Prije deset godina psihodelicima su trebali evangelisti”, napisao je. “Sada je sve u komercijalizaciji.”

Tržište vrijedno milijarde dolara

Akvizicija AtaiBeckleyja koju je proveo Eli Lilly najveća je dosad u sektoru psihodeličnih lijekova. Uslijedila je manje od godinu dana nakon što je AbbVie za 1,2 milijarde dolara preuzeo vodeći kandidat tvrtke Gilgamesh Pharmaceuticals, bretisilocin, spoj srodan DMT-u.

Zajedno, te dvije transakcije pokazuju da su psihodelici izgubili reputaciju proizvoda povezanih s hipijevskom kulturom te da ih velike farmaceutske kompanije sve ozbiljnije promatraju kao potencijalne lijekove koje bi mogla odobriti američka Agencija za hranu i lijekove (FDA).

Nakon uspjeha Johnson & Johnsonova Sprevata, Eli Lilly se nada da bi BPL-003 mogao postati novi psihodelični blockbuster, kaže Karen Andersen, direktorica istraživanja zdravstvenog sektora u Morningstaru.

“Vrlo lako možemo zamisliti tržište vrijedno više milijardi dolara. Očekujemo da će samo Sprevato do 2030. ostvarivati više od tri milijarde dolara godišnje”, kaže Andersen. Podsjeća da samo u SAD-u oko četiri milijuna ljudi pati od depresije otporne na liječenje.

“AbbViejeva akvizicija Gilgamesha i Lillyjevo preuzimanje AtaiBeckleyja pokazuju da velike farmaceutske kompanije žele graditi na uspjehu Sprevata. Većina novih terapija primjenjuje se rjeđe od Sprevata, a cilj je postići bolju učinkovitost bez produljenja razdoblja nadzora nakon primjene lijeka”, dodaje.

Rick Doblin, jedan od pionira istraživanja psihodelika i osnivač Multidisciplinarne udruge za psihodelična istraživanja (MAPS), kaže da ga je vijest o preuzimanju AtaiBeckleyja “zapanjila”.

“Riječ je o golemoj količini novca”, rekao je Doblin za Forbes. “To je odlično za investitore i za cijelo područje.”

“Mač s dvije oštrice”

Ipak, priznaje da ga akvizicija “ozbiljno zabrinjava” jer smatra da se razvoj lijeka ne temelji na dovoljno snažnom terapijskom programu. Veći dio karijere posvetio je razvoju psihodelički potpomognute psihoterapije. Godine 2014. osnovao je Lykos Therapeutics, tvrtku koja je bez uspjeha pokušala ishoditi odobrenje FDA za terapiju uz primjenu MDMA-a. Doblin je kasnije napustio upravni odbor, a tvrtka danas posluje pod imenom Resilient Pharmaceuticals uz potporu milijardera Antonija Graciasa.

“To je mač s dvije oštrice”, kaže Doblin. “Najviše me brine što se sve više odustaje od same terapije.”

Uma Thurman i Christian Angermayer na gala večeri Time100 održanoj u Jazz at Lincoln Centeru u New Yorku, 25. travnja 2024. foto: Michael Loccisano/Getty Images via AFP

Angermayer je tijekom godina u AtaiBeckley uložio oko 100 milijuna dolara vlastitog novca, sudjelujući u svim krugovima financiranja i povećavajući vlasnički udio. Atai se 2025. spojio s još jednom biotehnološkom tvrtkom iz područja psihodelika, Beckley Psytechom, koju su osnovali dugogodišnja istraživačica Amanda Feilding i njezin sin Cosmo Feilding Mellen.

Kompanija je na burzu Nasdaq izašla 2021. po cijeni od 15 dolara po dionici. Dionica je od tada izgubila oko 63 posto vrijednosti pa ulagači koji su sudjelovali u inicijalnoj javnoj ponudi ovom akvizicijom neće nadoknaditi svoje gubitke.

“Ako je netko vjerovao u Atai koliko i ja, danas je vrlo dobro zaradio”, kaže Angermayer. “Ali ako ste kupovali po 15 dolara, još nismo na toj razini.”

Za čovjeka koji promiče terapije temeljene na iskustvu “nestanka ega”, Angermayer priznaje da ima prilično velike ambicije.

“Nijednu revoluciju ne stvara jedna osoba”, kaže. “Ali želio bih da me se pamti kao jednog od najvažnijih ljudi ovog stoljeća koji su ove lijekove na odgovoran način vratili u društvo.”

Novo područje interesa

Iako je upravo Angermayer najistaknutiji investitor koji je pomogao prikupiti stotine milijuna dolara za razvoj psihodeličnih terapija, uspjeh tog područja temelji se i na radu brojnih pionira, od Alberta Hofmanna, koji je prvi sintetizirao LSD, Timothyja Learyja, Ricka Doblina i Alexandera Shulgina do Amande Feilding te istraživača sa sveučilišta Johns Hopkins, Imperial College London, New York University i Yale, čije su studije potaknule novo zanimanje za medicinsku primjenu psihodelika.

Nakon najveće transakcije u povijesti sektora, Angermayer kaže da je njegov posao u području psihodelika završen.

Posla mu, međutim, neće nedostajati. Njegov investicijski fond Apeiron upravlja imovinom vrijednom oko 2,5 milijardi dolara i ulaže u projekte poput Enhanced Gamesa, natjecanja nalik Olimpijskim igrama koje dopušta uporabu sredstava za poboljšanje sportskih performansi, BlackRock Neurotecha, koji razvija sučelja između mozga i računala, te Cambrian Bija, kompanije usmjerene na istraživanje dugovječnosti.

“Nije mi dosadno”, kaže Angermayer. “Vjerujem da ulazimo u najuzbudljivije, ali i najizazovnije razdoblje u povijesti čovječanstva. Očekuju nas brojni proboji u biotehnologiji, ali i drugim područjima naprednih tehnologija. Upravo zato smo ulagali u takve tvrtke. Mislim da će sljedećih deset godina biti još uzbudljivije jer pravo vrijeme tek dolazi.”

Will Yakowitz, novinar Forbesa (link na originalan članak)