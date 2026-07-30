Zašto će Spotify i Netflix bivšem hinduističkom redovniku za podcast platiti 100 milijuna dolara?

Nakon što je potpisao unosan ugovor, tvorac sadržaja o zdravlju i osobnom razvoju, koji se prometnuo u medijskog poduzetnika, ima velike poslovne i hollywoodske ambicije. “Više nisam redovnik.”

Kada je Jay Shetty odlučio podići svoj podcast na višu razinu, zaključio je da mora unaprijediti i studio u kojem ga snima. Uoči ponovnog pokretanja sedam godina starog podcasta On Purpose na Netflixu ovog mjeseca, 38-godišnji autor knjiga o osobnom razvoju kaže da je u obnovu studija uložio oko 500.000 dolara. Prostor je uredio u posebno odabranim bojama i opremio umjetničkim djelima po narudžbi, među kojima je i staklena instalacija prekrivena zaštitnom folijom s mjehurićima, kako bi kod gostiju potaknuo osjećaj ranjivosti i otvorenosti.

Njegov dom u hollywoodskim brežuljcima, čija se vrijednost procjenjuje na oko osam milijuna dolara, znatno se razlikuje od skromnog života kakav je vodio kao hinduistički redovnik i kakav je godinama zagovarao. No za jednu od najvećih zvijezda najbrže rastućeg segmenta medijske industrije takav životni stil više nije iznimka. Shetty je nedavno potpisao nove ugovore sa Spotifyjem i Netflixom, koji će mu u sljedeće tri godine donijeti ukupno 100 milijuna dolara.

“Više nisam redovnik”, rekao je Shetty za Forbes. “Danas sebe vidim kao poduzetnika i jednog od lidera u ovom prostoru. To mi omogućuje da novac koristim kao alat za stvaranje pozitivnog utjecaja i ostvarivanje ciljeva koje smo si postavili.”

Za najuspješnije podcastere zarada nikada nije bila veća. Ulazak videoplatformi poput Netflixa, Hulua i Tubija na tržište kojim su dosad dominirali audio distributeri poput Spotifyja, SiriusXM-a i Amazona podigao je honorare na razine koje su nekoć bile rezervirane za filmske zvijezde.

Širenje poslovnog carstva

Shetty je u posljednjih 12 mjeseci, prije poreza i provizija menadžerima i agentima, zaradio procijenjenih 21 milijun dolara zahvaljujući prethodnom ugovoru s iHeart Medijom o distribuciji podcasta i prodaji oglasa. Prema novom ugovoru očekuje još znatno veće prihode.

Zarađeni novac ulaže u širenje poslovnog portfelja. Investirao je u tvrtku Function Health, sa sjedištem u Austinu, koja se bavi analizama krvi, pokrenuo vlastiti brend pjenušavog čaja Juni te osnovao produkcijsku kuću Perfect Strangers, koja proizvodi podcast Friends Keep Secrets i razvija nekoliko televizijskih projekata.

Cilj mu je, kaže, izgraditi “svjesno poslovno carstvo” sa sadržajem i proizvodima posvećenim fizičkom i mentalnom zdravlju.

“Smisao ovakvog partnerstva jest unaprijediti ono što stvaramo, raditi veće projekte i proširiti se na nova područja”, kaže. “Istodobno je to vrlo uzbudljivo i pomalo zastrašujuće.”

Kaže da prije desetak godina nije mogao zamisliti takav razvoj događaja. Nakon što je 2013. napustio redovnički život, tri godine poslije počeo je na Instagramu i YouTubeu objavljivati kratke motivacijske videozapise. Prvu publiku privukao je upečatljivim plavim očima, neki tvrde da nosi leće u boji, prepoznatljivim britanskim naglaskom i imidžem istočnjačke duhovnosti, zbog kojeg ga često uspoređuju s Deepakom Choprom.

Common i Jay Shetty na pozornici tijekom turneje “On Purpose Live Tour” u kazalištu Chicago Theatre u Chicagu, 13. svibnja 2025. foto: Daniel Boczarski/Getty Images via AFP

Shetty je ponudu sadržaja proširio 2019. pokretanjem podcasta On Purpose, koji je u početku nastajao uz minimalan budžet. Epizode su se snimale u njegovoj spavaćoj sobi, nakon što bi pomaknuo namještaj kako bi napravio mjesta za unajmljene kamere i rasvjetu.

“Nismo posjedovali ništa”, prisjeća se. “U sobi je bio jedan snimatelj koji je upravljao s tri kamere.”

Prvi veliki iskorak podcast je ostvario iste godine kada je ugostio Kobea Bryanta, u jednom od posljednjih opsežnih intervjua koje je košarkaška legenda dala prije smrti. Uslijedila je pandemija, koja je izazvala eksploziju potražnje za digitalnim sadržajem i sadržajima posvećenima mentalnom zdravlju, što je Shetty uspješno iskoristio.

Bestseler The New York Timesa

Njegov uspon dosegnuo je vrhunac u jesen 2020., kada je objavio knjigu Think Like a Monk, koja je zauzela prvo mjesto liste bestselera The New York Timesa i prodana je u više od dva milijuna primjeraka diljem svijeta. Upravo je ta međunarodna publika danas jedna od najvećih prednosti podcasta On Purpose.

Sljedećih godina podcast je postao mjesto za intimne razgovore s najvećim svjetskim zvijezdama, među kojima su Oprah Winfrey, Will Smith i Jennifer Lopez, što mu je 2023. donijelo unosan ugovor s iHeart Medijom.

Shetty je jedan od kreatora koji su pokazali koliko podcasti o osobnom razvoju mogu biti unosan posao. Forbes procjenjuje da su motivacijska govornica Mel Robbins i neuroznanstvenik Andrew Huberman u proteklih godinu dana od svojih podcasta zaradili oko 35, odnosno 18 milijuna dolara.

Publika tim autorima snažno vjeruje, a brendovi iz područja zdravlja i wellnessa, poput AG1-a i BetterHelpa, plaćaju milijunske iznose kako bi se povezali s tim povjerenjem i promovirali svoje proizvode i usluge. Među Shettyjevim partnerima nalaze se aplikacija za meditaciju Calm te proizvođači dodataka prehrani BIOptimizers i IM8.

“Mnogi brendovi žele ponuditi proizvode i usluge ljudima koji nastoje poboljšati kvalitetu života”, kaže Jordan Newman, direktor partnerstava za sadržaj u Spotifyju. “Podcasti poput Jayjeva za njih su iznimno vrijedno mjesto za ulaganje u oglašavanje.”

Guru ili plagijator?

No tanka granica između gurua i trgovca izaziva nepovjerenje prema industriji osobnog razvoja. Kritike su se dodatno pojačale nakon što su New York Magazine i The Guardian objavili tekstove o Hubermanu i Shettyju. Huberman se našao pod povećalom zbog privatnog života, dok je Shetty optužen za plagiranje te preuveličavanje vremena provedenog kao redovnik i kvalifikacija koje stoje iza njegovih certificiranih programa vrijednih 7000 dolara. Shetty je odbacio sve optužbe i ustvrdio da nije učinio ništa sporno.

Jay Shetty i Bela Bajaria, direktorica sadržaja Netflixa, na festivalu Netflix Is A Joke u dvorani Kia Forum u Inglewoodu u Kaliforniji foto: Matt Winkelmeyer/Getty Images via AFP

Kontroverze, međutim, nisu umanjile njegovu tržišnu vrijednost. Nakon isteka ugovora s iHeart Medijom, četiri velike medijske kompanije natjecale su se za prava na njegov podcast, nudeći ugovore vrijedne najmanje 100 milijuna dolara.

Netflixova zvjezdana postava

Shetty je odabrao možda i najrizičniju opciju. Umjesto YouTubea, najveće svjetske platforme za podcaste, videoepizode preselio je iza pretplate na Netflix, dok će emisija istodobno biti dostupna i putem Spotifyja.

Osim izdašnog ugovora, Netflix mu je ponudio i pristup svojoj globalnoj publici te mogućnost da u podcast dovodi zvijezde vlastitih filmova i serija, strategijom nalik tradicionalnim američkim talk showovima. U prvoj epizodi za Netflix gošća mu je bila Millie Bobby Brown, jedna od najvećih zvijezda serije Stranger Things.

“Žele mi omogućiti pristup najzanimljivijim gostima iz svijeta glazbe, sporta, filma i televizije”, kaže Shetty. “Biti u središtu kulturnih događanja na Netflixu iznimno je uzbudljivo i prilika koju nisam mogao odbiti.”

Suradnja ga istodobno približava i njegovim hollywoodskim ambicijama. U veljači je pokrenuo produkcijsku kuću Perfect Strangers, koja već razvija nekoliko igranih i dokumentarnih televizijskih projekata za Netflix, uključujući i novi show za upoznavanje.

“Kada smo počeli razgovarati s Jayjem, nismo ni razmišljali o podcastima”, kaže Bela Bajaria, glavna direktorica sadržaja Netflixa, ističući da su televizijski projekti dogovoreni odvojeno od podcast ugovora. “Želim surađivati s najtalentiranijim ljudima na svijetu, a on je jedan od njih.”

Ograničen broj projekata

Početak obećava, ali Hollywood je zahtjevno tržište, što potvrđuju i brojne produkcijske kuće slavnih koje su posljednjih godina smanjile poslovanje. Za razliku od podcasta, gdje autori zadržavaju vlasništvo nad intelektualnim vlasništvom, televizijska i filmska produkcija često se svodi na rad po narudžbi i zahtijeva neprekidan niz novih uspješnica.

Shetty zato planira zadržati mali tim (zapošljava samo 18 ljudi) i istodobno raditi na ograničenom broju projekata. Dosad mu taj pristup donosi rezultate. Podcast Friends Keep Secrets, koji produciraju njegova tvrtka te glazbeni producent Benny Blanco, reper Dave Burd (Lil Dicky) i njegova supruga Kristin Batalucco, ove je godine postao veliki hit zahvaljujući kombinaciji skrivenih kamera i poznatih voditelja.

Ako interes za podcaste ostane snažan, a publika nastavi pratiti On Purpose, Shettyjev utjecaj vjerojatno će nastaviti rasti.

“Želim ovo raditi jednako dugo kao što su svoje emisije vodili Fallon, Letterman, Oprah i Ellen – pa i dulje”, kaže o podcastu On Purpose. “Radimo ga već sedam godina, a nadam se da ću ga voditi sve do svoje sedamdesete.”

Matt Craig, novinar Forbesa (link na originalan članak)