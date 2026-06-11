Zoran Dragaš: “Želim izgraditi zdravstvenu organizaciju koja će desetljećima razvijati nove lidere”

Dok se rasprave o budućnosti zdravstva najčešće vode kroz prizmu novih tehnologija, liječnika i investicija, dr.med.dent. Zoran Dragaš smatra da se ključna tema nalazi negdje drugdje, a to je u kvaliteti upravljanja. Nakon više od dva desetljeća rada u medicini i razvoja jedne od najuspješnijih privatnih zdravstvenih organizacija u regiji – Dragaš Dental Design, danas se sve manje definira kao stomatolog, a sve više kao menadžer i poduzetnik.

Njegova temeljna teza jednostavna je, ali za zdravstveni sektor često neugodna: vrhunska medicina nije rezultat pojedinačnog talenta, nego organizacije koja sustavno proizvodi izvrsnost.

“Hrvatsko zdravstvo ne pati od manjka stručnjaka. Pati od manjka organizacija koje znaju pretvoriti individualnu izvrsnost u održiv sustav”, ističe dr. Dragaš.

To je filozofija na kojoj gradi svoj profesionalni put. Iako po struci doktor dentalne medicine, svoju ulogu danas sve više vidi kao ulogu menadžera, poduzetnika i graditelja organizacijskih sustava koji mogu nadživjeti svoje osnivače.

Od vrhunskih pojedinaca do vrhunskih organizacija

Prema Dragašu, najveća zabluda u zdravstvu jest uvjerenje da izvrsnost proizlazi iz pojedinačnih talenata.”Možete imati vrhunskog liječnika. Možete imati vrhunskog menadžera. Ali ako iza njih ne stoji sustav, kvaliteta postaje slučajnost”, naglasio je.

Dragaš smatra da je upravo to najveći izazov hrvatskog zdravstva. Sustavi su često projektirani oko pojedinaca, a ne oko procesa. Posljedica je da kvaliteta ovisi o tome tko radi, a ne o tome kako organizacija funkcionira. Dugoročno, takvi modeli teško rastu, teško prenose znanje i teško stvaraju nove lidere.

Upravo zato posljednjih godina fokus stavlja na standardizaciju procesa, razvoj timova, edukaciju zaposlenika i organizacijsku kulturu. Inspiraciju pritom ne pronalazi samo u medicini. Još tijekom studentskih dana radio je u McDonald’su, iskustvu koje i danas navodi kao jednu od važnih lekcija o organizacijskim procesima. Ray Kroc nije izgradio globalni sustav na hamburgerima. Izgradio ga je na protokolima. Na ideji da rezultat ne ovisi o tome tko je danas na poslu. U zdravstvu bi upravo to trebala biti polazna točka.

Za razliku od mnogih poduzetnika koji kao najveći izazov navode tržište, konkurenciju ili regulativu, Dragaš najveću prijetnju vidi unutar organizacije te ističe da se ne boji konkurencije, već da se boji mediokriteta. Prema njegovu mišljenju, najveća opasnost nastaje onoga trenutka kada organizacija prihvati “dovoljno dobro” kao novi standard. Takav način razmišljanja zahtijeva stalno propitivanje postojećih modela rada, ulaganje u edukaciju i spremnost na promjene čak i kada poslovni rezultati pokazuju rast.

Dragaš ističe da se tržište i tehnologija mijenjaju. Očekivanja pacijenata se mijenjaju. Organizacije koje ne razmišljaju dugoročno ne mogu ostati relevantne.

Smatra da zdravstveni sektor često pogrešno interpretira pojam povjerenja. Pacijenti, ističe, ne kupuju medicinski zahvat. Kupuje se sigurnost da će kvaliteta biti jednaka svaki put, bez obzira na okolnosti. Zbog toga najveću konkurentsku prednost zdravstvenih organizacija budućnosti vidi u procesima, standardima kvalitete, edukaciji i organizacijskoj disciplini. Rezultat ne smije ovisiti o raspoloženju, danu u tjednu ili tome tko je dežuran.

Iako poslovni rezultati predstavljaju važan pokazatelj uspjeha, Dragaš vjeruje da se pravo liderstvo mjeri drugačije. Posebno ističe razvoj ljudi kao najvažniju investiciju svake organizacije.

“Pokazati nekome put koji mu danas izgleda nemoguć i gledati kako ga prolazi, to je posao lidera. Upravo zato značajan dio resursa ulažemo u edukaciju, mentorstvo i razvoj novih generacija stručnjaka. Moja dugoročna ambicija nije izgraditi uspješnu kliniku, nego organizaciju koja će desetljećima razvijati nove lidere. Ne gradim Dragaš Dental Design za sebe. Gradim sustav, tim i standard koji će funkcionirati i kada mene više ne bude u prvom planu”, rekao je.

Dodatnu potvrdu ispravnosti takvog strateškog smjera predstavlja i činjenica da je Dragaš Dental Design 2023. godine postao dio Adria Dental Grupe, najveće dentalne grupacije u srednjoj i jugoistočnoj Europi.

Riječ je o partnerstvu koje nadilazi klasičnu investiciju te predstavlja priznanje dugogodišnjem radu, standardima kvalitete i organizacijskom modelu koji je Dragaš Dental Design gradio deset godina. Iza Adria Dental Grupe stoji investicijski fond Provectus Capital Partners, koji kroz ulaganja u vodeće zdravstvene i dentalne sustave aktivno podupire njihov daljnji rast, razvoj i internacionalizaciju. Ulazak u ovakav sustav dodatno potvrđuje da vizija dr. Zorana Dragaša o organizaciji utemeljenoj na procesima, ljudima i izvrsnosti ima vrijednost ne samo na lokalnoj, već i na regionalnoj razini, otvarajući pritom nove prilike za razvoj zaposlenika, unaprjeđenje usluga i još snažniju poziciju na europskom tržištu.

“Zdravstvene organizacije moraju ulagati u tehnologiju”

Govoreći o budućnosti zdravstvenog sektora, Dragaš upozorava kako lokalni standardi više nisu dovoljno mjerilo uspjeha. Konkurencija danas dolazi iz cijele Europe. Zato zdravstvene organizacije, smatra, moraju razmišljati globalno, ulagati u tehnologiju, znanje i procese te stvarati standarde koji nadilaze lokalne okvire.

“Ako uspijemo izgraditi sustav koji pacijentu u Hrvatskoj garantira razinu kvalitete koju bi očekivao u Beču ili Zürichu, onda smo napravili dobar posao.”

Za njega je to pitanje ambicije, ali i odgovornosti prema generacijama koje dolaze. Jer organizacije koje ostaju iza svojih osnivača ne grade se na karizmi pojedinca. Grade se na ljudima, procesima i kulturi izvrsnosti.

U vremenu kada zdravstveni sektor prolazi kroz najveće promjene u posljednjih nekoliko desetljeća, sve je jasnije da će njegov uspjeh ovisiti jednako o kvaliteti upravljanja kao i o kvaliteti medicinske skrbi. Upravo zato Zoran Dragaš predstavlja novu generaciju zdravstvenih lidera i menadžera koji razumiju da se organizacije ne grade oko pojedinaca, nego oko sustava koji mogu razvijati ljude, prenositi znanje i održavati izvrsnost bez obzira na to tko ih vodi. Njegov primjer pokazuje da budućnost zdravstva neće pripadati samo najboljim liječnicima, nego onima koji uspiju izgraditi organizacije sposobne da vrhunsku medicinu pretvore u standard, a ne iznimku.