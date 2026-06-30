Ovo je 50 najbogatijih američkih obitelji. Rockefellerovi na dnu, Trumpovi nisu ni blizu

Forbesova ljestvica pokazuje kako se najveća američka bogatstva prenose s generacije na generaciju, dok se prag za ulazak među najbogatije obiteljske dinastije neprestano povećava.

Kako se Sjedinjene Američke Države pripremaju obilježiti 250. obljetnicu osnutka, Forbes odaje priznanje i vlastitim “očevima i majkama utemeljiteljima” – poduzetnicima koji su stvorili najveća obiteljska bogatstva u zemlji.

Većina tih dinastija izgradila je jednu ili više najuspješnijih američkih kompanija. Mnoge od njih, iako ne sve, i danas su u vlasništvu i pod upravom potomaka svojih osnivača. Među njima su obitelj Hughes, vlasnici tvrtke Public Storage, čije se bogatstvo procjenjuje na 14,7 milijardi dolara i koja je danas u trećoj generaciji, ali i najstarija obiteljska dinastija na popisu – obitelj Du Pont, čije se bogatstvo procjenjuje na 22 milijarde dolara. Oni su kemijsku kompaniju koja i danas nosi njihovo ime osnovali još 1802. godine, a obitelj je sada već u devetoj generaciji.

Forbes prati bogatstvo milijardera još od 1918. godine, kada je na stranicama časopisa predstavljen naftni magnat i budući filantrop John D. Rockefeller (1839.–1937.) kao prvi i tada jedini milijarder na svijetu. Tijekom posljednjih 13 godina Forbes povremeno objavljuje i ljestvicu najbogatijih američkih obitelji. Među njima su i Rockefelleri, danas u sedmoj generaciji, koji ove godine dijele 45. mjesto s procijenjenim bogatstvom od 12,5 milijardi dolara.

Bogatstvo im se povećalo

Kada je 2014. prvi put objavljena ljestvica najbogatijih američkih obitelji, za ulazak na popis bilo je dovoljno bogatstvo od milijarde dolara. No, kako je bogatstvo svjetskih milijardera posljednjih godina dosegnulo rekordne razine – Elon Musk je ovog mjeseca postao prvi čovjek čije je bogatstvo premašilo bilijun (tisuću milijardi) dolara – Forbes je 2024. podigao prag za ulazak na ljestvicu na 10 milijardi dolara.

Forbes je ove godine identificirao rekordne 54 višegeneracijske obitelji koje ispunjavaju uvjet za ulazak na drugu ljestvicu američkih obitelji s bogatstvom većim od 10 milijardi dolara. To je devet više nego na prvom izdanju iz 2024. godine, kada ih je bilo 45. (Cjelovita ljestvica dostupna je na Forbesovim stranicama.)

Ukupno bogatstvo svih obitelji na ovogodišnjoj ljestvici doseže 1,9 bilijuna dolara, gotovo 600 milijardi dolara više nego prije dvije godine. Gotovo sve obitelji već su u najmanje četvrtoj generaciji (samo pet ih nije), a neke od njih broje stotine, pa čak i tisuće članova – poput obitelji Du Pont. Njihove kompanije stoje iza nekih od najpoznatijih američkih brendova i poslovnih sustava, od M&M’sa i Chick-fil-A, preko Windexa i Orkina, do sportskih franšiza Kansas City Chiefsa i Tampa Bay Buccaneersa.

Deset novih obitelji na ljestvici

Na ljestvici za 2026. godinu prvi se put pojavljuje i deset novih obitelji. Među njima su obitelj Richards, vlasnici proizvođača kabela Southwire iz Carrolltona u Georgiji, čije se bogatstvo procjenjuje na 13,1 milijardu dolara, zatim nasljednici pokojnog tehnološkog pionira i dvostrukog nezavisnog predsjedničkog kandidata Rossa Perota s bogatstvom od 12,8 milijardi dolara, kao i obitelj Lockton, vlasnici istoimene brokerske kuće za osiguranje iz Kansas Cityja, čije se bogatstvo procjenjuje na 10 milijardi dolara.

Među novim imenima nalazi se i obitelj Mills, osnivači proizvođača medicinske opreme Medline iz Northfielda u Illinoisu. Nakon jednog od najvećih ovogodišnjih izlazaka na burzu (IPO), njihovo bogatstvo procjenjuje se na 29,6 milijardi dolara.

Samo je jedna obitelj ispala

S popisa je ispala samo jedna obitelj – Chao, vlasnici kompanije Westlake Corporation iz Houstona. Vrijednost njihova pretežito burzovno uvrštenog bogatstva pala je u dvije godine za 4,9 milijardi dolara, na procijenjenih 9,3 milijarde, čime su ispali ispod praga od 10 milijardi dolara.

Samo sedam obitelji koje su bile na popisu 2024. godine zabilježilo je pad bogatstva. Najveći gubitnik među njima bila je obitelj Brown, vlasnici kompanije Brown-Forman, proizvođača viskija Jack Daniel’s, čije je bogatstvo palo za 5,8 milijardi dolara, na procijenjenih 10,7 milijardi.

Među poznatim obiteljima koje ove godine nisu uspjele ući na ljestvicu nalaze se i Dolanovi, vlasnici NBA kluba New York Knicks, koji je u lipnju osvojio prvi naslov prvaka nakon 53 godine.

Waltonovi i dalje uvjerljivo prvi

Najveći dobitnik ponovno je najbogatija američka obitelj otkako Forbes prati obiteljska bogatstva.

Potomci osnivača Walmarta, Sama Waltona (preminuo 1992.) i njegova brata Buda Waltona (preminuo 1995.), u samo dvije godine povećali su bogatstvo za procijenjenih 253 milijarde dolara, na ukupno 520 milijardi dolara. Tome je ponajviše pridonio rast dionice Walmarta od čak 117 posto.

Forbes ističe da bi Sam Walton, da je danas živ, vjerojatno bio druga najbogatija osoba na svijetu, odmah iza Elona Muska.

Drugi najveći rast ostvarila je obitelj Koch, vlasnici konglomerata Koch Inc. iz Wichite u Kansasu. Njihovo se bogatstvo povećalo za 41 milijardu dolara, na procijenjenih 157 milijardi, čime su s trećeg mjesta izbili na drugo i pretekli obitelj Mars.

Na čelu obitelji i dalje je Charles Koch, 90-godišnji predsjednik uprave i izvršni direktor kompanije te sin njezina osnivača Freda Kocha.

Obitelj Mars, vlasnici istoimenog carstva slastica, grickalica i hrane za kućne ljubimce, povećala je bogatstvo za 12 milijardi dolara, na ukupno 129 milijardi, ali je pala na treće mjesto ljestvice.

Prema Forbesu, nijedna druga američka obitelj nema bogatstvo koje premašuje 100 milijardi dolara.

Dolaze iz 25 saveznih država

Obitelji s ovogodišnje ljestvice dolaze iz 25 američkih saveznih država, od Boisea u Idahu, preko Youngstowna u Ohiju, do Portlanda u Maineu.

New York prednjači sa sedam višegeneracijskih obitelji čije bogatstvo prelazi 10 milijardi dolara, slijede Atlanta i Chicago, s po četiri takve obitelji.

Uz Rockefellerove, New York je dom još jedne povijesne poslovne dinastije koja vuče korijene iz 19. stoljeća – potomaka medijskog magnata Williama Randolpha Hearsta, čije se bogatstvo danas procjenjuje na 21,8 milijardi dolara.

Andrea Murphy i Matt Durot, novinari Forbesa (link na originalan članak)

Metodologija

Prilikom sastavljanja ljestvice najbogatijih višegeneracijskih američkih obitelji, Forbes nije uključio pojedinačne milijardere kojima se pripisuje cjelokupno obiteljsko bogatstvo i koji se već nalaze na Forbesovoj ljestvici The World’s Billionaires.

Za svaku obitelj broj generacija računao se od obiteljskog utemeljitelja do njegovih ili njezinih najmlađih potomaka, uključujući i djecu mlađu od 18 godina.

Procjene vrijednosti obiteljskog bogatstva temelje se na cijenama dionica od 22. lipnja 2026. godine.