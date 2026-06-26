Apple znatno podigao cijene uređaja, samo jedan ključni proizvod ostao je po starom

Kompanija tvrdi da zbog eksplozivnog rasta cijena memorijskih čipova, potaknutog ulaganjima u umjetnu inteligenciju, više ne može sama snositi povećane troškove pa ih prvi put prebacuje na kupce.

Apple je prvi put javno priznao da više ne može apsorbirati rast troškova memorijskih i podatkovnih čipova, koje je izazvala eksplozivna potražnja za infrastrukturom umjetne inteligencije. Zbog toga je kompanija povećala cijene pojedinih modela iPada i MacBooka, dok je iPhone zasad ostao izvan vala poskupljenja.

Riječ je o još jednom pokazatelju kako AI utrka mijenja tehnološku industriju daleko izvan tržišta čipova. Proizvođači memorije poput Microna sve veći dio proizvodnje usmjeravaju prema Nvidiji i drugim proizvođačima AI akceleratora, gdje ostvaruju znatno više marže. Posljedica je manja ponuda memorijskih čipova za proizvođače potrošačke elektronike i rast njihovih nabavnih troškova.

Koje su nove cijene?

“Dosad smo uspijevali zaštititi kupce od tih povećanja, ali došli smo do točke kada više nije moguće u potpunosti apsorbirati rast cijena”, poručili su iz Applea.

Poskupljenje nije zahvatilo iPhone, koji i dalje ostaje najvažniji Appleov proizvod, ali jest veći dio ponude računala i tableta. Početna cijena MacBooka Neo, Appleova najjeftinijeg prijenosnika namijenjenog konkurenciji s Windows i Chromebook uređajima, povećana je sa 599 na 699 dolara svega nekoliko mjeseci nakon predstavljanja.

Poskupjeli su i drugi modeli. MacBook Air s 512 GB memorije sada stoji 1299 umjesto 1099 dolara, dok je cijena MacBooka Pro s 1 TB prostora za pohranu porasla s 1699 na 1999 dolara. iPad Air sa 128 GB memorije poskupio je sa 599 na 749 dolara, a više cijene dobili su i Apple TV te oba modela pametnog zvučnika HomePod.

Tržište je reagiralo negativno. Dionica Applea pala je gotovo pet posto, dok je Dell izgubio više od osam posto vrijednosti, piše Reuters.

Još uvijek u boljoj poziciji

Analitičari smatraju da Apple još uvijek prolazi bolje od većine konkurenata zahvaljujući iznimno snažnim odnosima s dobavljačima i velikoj pregovaračkoj moći.

Apple je još u travnju upozorio investitore da će rast cijena memorije početi nagrizati profitne marže tijekom druge polovice godine.

“Očekujemo znatno veće troškove memorijskih čipova”, rekao je izvršni direktor Tim Cook tijekom predstavljanja poslovnih rezultata. Dodao je da će nakon lipnja upravo cijene memorije imati sve izraženiji utjecaj na poslovanje kompanije.

Za Apple je ovo prvi put da je rast troškova AI infrastrukture izravno pretočen u više maloprodajne cijene proizvoda, što pokazuje da posljedice globalne utrke za umjetnom inteligencijom sve više osjećaju i krajnji potrošači.