Bitka za zdravstvenu industriju: Kako OpenAI planira osvojiti povjerenje liječnika, pacijenata i bolnica

AI div ulaže sve u zdravstvenu industriju te je u posljednjih šest mjeseci predstavio tri nova proizvoda. No istodobno mora osigurati da je ChatGPT dovoljno precizan za milijune ljudi koji ga već koriste za zdravstvene savjete.

Kada OpenAI želi najvećim zdravstvenim sustavima u zemlji predstaviti svoje ambicije u zdravstvu, često dovodi jednu osobu koju nijedan direktor bolnice ne može ignorirati: Sama Altmana.

Altman (41) milijarder je, suosnivač i izvršni direktor OpenAI-ja te osoba koja skeptike pretvara u kupce. Uspio je uvjeriti investitore, upravne odbore i vlade da je OpenAI pokretač nove ere računalstva. Sada osobno iznosi isti argument i bolnicama.

Altmanovo sudjelovanje u prodajnim razgovorima pokazuje koliko je zdravstvo važno za ambicije OpenAI-ja. U siječnju je tvrtka objavila da je osam velikih zdravstvenih sustava, uključujući Cedars-Sinai Medical Center i HCA Healthcare, postalo korisnicima njezinih poslovnih AI alata za zdravstvo.

OpenAI je također angažirao stotine liječnika kako bi poboljšao kvalitetu zdravstvenih odgovora za više od 230 milijuna ljudi diljem svijeta koji se svaki tjedan obraćaju ChatGPT-u za savjete. Tvrtka uvodi novu verziju ChatGPT-a za kliničare, kao i ChatGPT Health, odjeljak unutar glavne aplikacije koji korisnicima omogućuje sigurno povezivanje medicinske dokumentacije i aplikacija za praćenje zdravlja poput Apple Healtha i MyFitnessPala (trenutačno dostupan samo putem liste čekanja). Osim toga, modeli OpenAI-ja pokreću alate drugih zdravstvenih tvrtki za izradu kliničkih bilješki i pomaganje korisnicima u razumijevanju laboratorijskih nalaza. Samo u posljednjih šest mjeseci OpenAI je predstavio tri nova proizvoda usmjerena na zdravstvo.

“To je jedno od naših najvažnijih područja poslovanja u OpenAI-ju”, kaže Nate Gross, voditelj zdravstvene strategije tvrtke.

Zdravstvo je tržište vrijedno bilijune dolara

Gross, koji se OpenAI-ju pridružio 2025. godine, liječnik je s diplomom Medicinskog fakulteta Sveučilišta Emory i MBA-om s Harvarda, a prethodno je suosnovao Doximity, zdravstvenu mrežu tržišne vrijednosti oko četiri milijarde dolara. Iako OpenAI istodobno ulaže u druga velika tržišta poput obrazovanja i financija, Gross ističe:

“Svatko se tijekom života suoči sa zdravstvenim problemima i ovo je prilika da pomognemo svima.”

Zdravstvo predstavlja oko 18 % američkog gospodarstva, a umjetna inteligencija ima golem potencijal pomoći građanima u donošenju boljih odluka o zdravlju, liječnicima u pružanju kvalitetnije skrbi te zdravstvenim sustavima u učinkovitijem poslovanju — ako se koristi na odgovarajući način.

Sveobuhvatno širenje OpenAI-ja u zdravstvo događa se u presudnom trenutku za tvrtku. Iako je prije tri godine upravo ChatGPT pokrenuo revoluciju umjetne inteligencije, čini se da je OpenAI dio svoje prednosti prepustio brzo rastućim konkurentima poput Anthropica i Googlea.

Tvrtka je 2025. ostvarila prihod od 13 milijardi dolara, ali je njezin neto gubitak navodno narastao gotovo osam puta — s pet milijardi dolara 2024. na čak 39 milijardi prošle godine. U travnju je OpenAI, prema medijskim izvješćima, podbacio u ostvarivanju ključnih ciljeva vezanih uz prihode i broj korisnika. Tvrtka, čija se vrijednost procjenjuje na 852 milijarde dolara, povjerljivo je podnijela zahtjev za izlazak na burzu u lipnju, no pod pritiskom investitora navodno razmatra odgodu IPO-a do sljedeće godine.

Konkurencija je sve jača

Iako OpenAI prije izlaska na burzu ne objavljuje financijske rezultate svojeg zdravstvenog poslovanja, jasno je da će upravo zdravstvo biti jedan od ključnih čimbenika njegova budućeg uspjeha.

No, OpenAI će se morati izboriti s konkurencijom Anthropica, koji je od samog početka usmjeren na poslovne korisnike i razvija vlastiti portfelj zdravstvenih proizvoda, kao i Googlea te brojnih zdravstveno-tehnoloških tvrtki koje ciljaju isto tržište.

Kako modeli umjetne inteligencije postaju sve sličniji po mogućnostima, konkurencija će se sve više voditi i cijenom, osobito zato što bolnice posluju uz vrlo male profitne marže.

“Prilično sam optimističan kada je riječ o njihovom uspjehu među krajnjim korisnicima”, kaže John Beadle iz Aegis Venturesa. “Ali mnogo sam manje uvjeren u njihov uspjeh na tržištu poslovnih korisnika.”

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Pacijentica tvrdi da joj je ChatGPT spasio život

U veljači 2024. Lauren Bannon počela se osjećati loše. Ujutro i navečer teško je savijala prste. Mjesecima je ignorirala bol, sve dok se nije proširila na želudac. Nakon niza pretraga liječnik joj je rekao da ima oblik reumatoidnog artritisa koji se ne može otkriti krvnim testovima.

No 42-godišnja vlasnica marketinške agencije iz Sjeverne Karoline nije bila uvjerena u dijagnozu. Kao i mnogi drugi, odgovore je potražila u ChatGPT-u.

Nakon što je opisala simptome, umjetna inteligencija sugerirala je da bi mogla bolovati od Hashimotove bolesti. Ultrazvuk je potvrdio tu sumnju, a liječnici su pronašli i dva mala čvora. Ispostavilo se da je Bannon imala agresivan rak štitnjače.

“Iskreno vjerujem, i to ne govorim olako, da mi je ChatGPT doslovno spasio život”, kaže Bannon.

Većina milijuna ljudi koji koriste ChatGPT za zdravstvena pitanja nije u tako dramatičnoj situaciji. Postavljaju jednostavna pitanja poput: “Zašto me boli koljeno dok se penjem stepenicama?” ili “Koje će mi vježbe pomoći očuvati gustoću kostiju?”

Koriste ga za tumačenje medicinske terminologije, analizu laboratorijskih nalaza i razumijevanje djelovanja lijekova. No neki ga koriste kako bi istražili neobične simptome koji se ponekad pokažu znakom ozbiljnih bolesti.

“Danas je zdravstvo jedno od najaktivnijih područja primjene ChatGPT-a”, kaže Karan Singhal, voditelj razvoja zdravstvene umjetne inteligencije u OpenAI-ju.

Umjetna inteligencija može pomoći, ali i pogriješiti

U SAD-u manjak liječnika i administrativno opterećenje doveli su do izgaranja zdravstvenih djelatnika, dok pacijenti sve teže dolaze do potrebnih pregleda.

Ashley Alexander iz OpenAI-ja naglašava da ChatGPT nije zamjena za liječničku skrb, već alat koji ljudima može pružiti informacije dok čekaju pregled ili pokušavaju razumjeti svoje stanje.

Istodobno, korištenje ChatGPT-a za neslužbeno dijagnosticiranje bolesti pokazalo se dvosjeklim mačem. Može pomoći, ali može ponuditi i netočne informacije, nepotrebno uputiti pacijente na hitnu pomoć ili ih navesti da zanemare ozbiljne simptome.

Studije upozoravaju na ograničenja

Istraživanje objavljeno u časopisu Nature Medicine pokazalo je da ChatGPT Health u više od polovice slučajeva nije preporučio odlazak u bolnicu kada je to bilo medicinski nužno.

S druge strane, u brojnim slučajevima korisnike je slao na liječenje koje nije bilo potrebno, čime bi mogao dodatno opteretiti zdravstveni sustav.

OpenAI osporava zaključke istraživanja i tvrdi da su korištene starije verzije modela te da metodologija ima ozbiljne nedostatke.

Neurologinja dr. Jinsy Andrews kaže da pacijenti često dolaze na pregled s ispisima odgovora koje su dobili od ChatGPT-a.

Ponekad to dovede do ranije dijagnoze ozbiljnih bolesti poput ALS-a, ali ponekad samo povećava strah ili navodi pacijente da vjeruju netočnim informacijama ili čak izmišljenim znanstvenim istraživanjima.

I drugi liječnici opisuju slučajeve u kojima su pacijenti odbijali daljnje pretrage jer su bili uvjereni da je ChatGPT već postavio ispravnu dijagnozu.

Više od 260 liječnika poboljšava ChatGPT

Kako bi smanjio broj pogrešaka, OpenAI je okupio mrežu od više od 260 liječnika koji procjenjuju odgovore modela, analiziraju stvarne slučajeve i uče sustav kada treba priznati da nema dovoljno informacija.

Prema podacima tvrtke, pregledano je više od 700.000 primjera odgovora, a milijuni liječnika danas svaki tjedan koriste ChatGPT u svom radu.

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Dok modeli još uvijek nisu savršeni u dijagnostici, pokazali su se vrlo korisnima u administrativnim poslovima.

AdventHealth navodi da je korištenjem OpenAI-jevih modela za administrativne zadatke ostvario oko 80 % uštede vremena, dok Memorial Sloan Kettering bilježi vrlo ohrabrujuće prve rezultate pilot-projekta.

Partnerstva sa zdravstvenom industrijom

OpenAI očekuje da će velik dio njegova utjecaja u zdravstvu doći kroz druge tvrtke koje razvijaju proizvode na njegovim modelima.

Među njima su Labcorp, koji je razvio aplikaciju za tumačenje laboratorijskih nalaza, te startupi poput Abridgea, Ambiencea i EliseAI-ja.

Abridge, primjerice, koristi OpenAI-jeve modele za automatsko sastavljanje liječničkih bilješki nakon razgovora s pacijentima, premda za složenije dijagnostičke zadatke kombinira modele više proizvođača.

Unatoč velikom napretku, stručnjaci ističu da je razvoj umjetne inteligencije toliko brz da je gotovo nemoguće predvidjeti kako će izgledati za nekoliko godina.

Amy Feldman i Rashi Shrivastava, Forbes (link na originalni članak)