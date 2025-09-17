Bizarni AI-generirani antitrumpovski videi skupljaju milijarde pregleda na YouTubeu. Tko stoji iza njih?

Nasilni slapstick skečevi, u kojima se diktatori prikazuju u glamuroznom svjetlu dok se Trump ismijava, prometnuli su se u jedan od najgledanijih političkih fenomena 2025. godine.

Jedan od trenutačno najgledanijih političkih videa na YouTubeu prikazuje AI-generirane Vladimira Putina i Alija Khameneija kako šalju čopor pseudo-crtanih medvjeda na Donalda Trumpa i Bibija Netanyahua, nakon što su Trump i Netanyahu gurnuli Khameneija iz zrakoplova. Video ima više od 20 milijuna pregleda, gotovo 150.000 lajkova i u njemu se pojavljuju programatski oglasi za ketamin, “rješenja za začepljenu stolicu” i “prvi svjetski masovno proizvedeni egzoskelet”.

Ovaj video samo je jedan u moru tisuća njih koje objavljuje klaster YouTube računa s kratkim, AI-generiranim skečevima u stilu Toma i Jerryja, u kojima su svjetski lideri prikazani u ponižavajuće apsurdnim scenama. Doseg tih videa je nevjerojatan: otkako su se počeli pojavljivati početkom godine, skupili su više od 2,2 milijarde pregleda. Za usporedbu, službeni YouTube kanal Bijele kuće od svog osnutka 2006. prikupio je 88 milijuna pregleda, dok The Daily Show na Comedy Centralu ima ukupno 4,4 milijarde pregleda u devet godina postojanja.

Kružili kineskim društvenim mrežama

U većini skečeva Putin, Khamenei i Kim Jong Un prikazani su kao prevaranti koji podvaljuju, zatvaraju ili ubijaju Trumpa i Netanyahua. Putin se više puta viđa s Melanijom Trump, vođe se međusobno polijevaju naftom, a trojica diktatora zarobljavaju Trumpa u raznim jamama. Česti su i motivi napada divljih životinja, piljenja naftovoda sjekirama i vozila napravljenih od voća. Među istaknutijim uratcima su onaj u kojem Volodimir Zelenski postavlja eksploziv u Trumpov WC, JD Vance odjeven u sobaricu dok Trumpu poslužuje McDonald’s, dok Putin, Kim i Khamenei spaljuju američku zastavu, ili pak Putin koji jašući medvjeda ispaljuje strijelu u Netanyahua s orlovim tijelom kako bi spasio Khameneija – nakon čega Putin i Khamenei jedu orla. Sve to popraćeno je smijehom u stilu “Alvina i vjeverice”, temom serije Curb Your Enthusiasm i drugim komičnim zvukovima, a stil podsjeća na spoj The Three Stooges i The Itchy and Scratchy Show, čak i kada završava atentatom na svjetske vođe. Računi koji objavljuju videe tvrde da su oni “samo za zabavu” i da “nisu tu da bi ikoga uvrijedili“. Forbes nije uspio doći do njihovih kreatora za komentar.

U uratcima se rijetko pojavljuje kineski autokrat Xi Jinping, koji se pojavljuje tek u nekoliko videa – primjerice u onome gdje mu Trump čisti cipele ili u kojem se Xi nekontrolirano smije dok čita Trumpovu knjigu The Art Of The Deal. Prema analitičkoj tvrtki Zelf, osam od deset najgledanijih YouTube videa o Trumpu u 2025. dolazi upravo s nekoliko računa. Najveći među njima, “Make AI Great Again”, prvi je put postao viralan u travnju, nakon što je objavio videe koji američke dužnosnike prikazuju kao radnike u sweatshopovima, kao odgovor na Trumpovu najavu agresivnih carina protiv Kine. Ti su videi prethodno kružili kineskim društvenim mrežama i bili pojačani kineskim i ruskim državnim medijima. Račun se čak hvali da je “službeno prepoznat od Bijele kuće”, pozivajući se na video iz travnja u kojem je glasnogovornicu Karoline Leavitt novinar upitao upravo o tim snimkama. Bijela kuća nije odgovorila na zahtjev za komentar.

Politički i financijski interesi

Od tada, računi nastavljaju dominirati YouTubeom, gdje su ismijavali i indijskog premijera Narendru Modija, francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i Teslinog šefa Elona Muska. Račun “Global Presidents“, čiji su videi od lipnja skupili više od 660 milijuna pregleda, proizveo je seriju snimki s Ibrahimom Traoréom, autokratom iz Burkine Faso kojeg podržava Rusija, a koji je 2022. izvršio državni udar i od tada zemlju približio Rusiji i Kini. Bret Schafer, viši suradnik u organizaciji Alliance for Securing Democracy, smatra da izbor Traoréa kao teme – uz Xi-evu gotovo potpunu odsutnost – može značiti da iza svega stoje i geopolitički, a ne samo financijski motivi. Traoré nema veliku prepoznatljivost u najvećim YouTube tržištima, pa ne bi bio prirodan izbor za privlačenje klikova. No i Kina i Rusija posljednjih su godina snažno ulagale u propagandu u zapadnoj Africi.

Schafer je primijetio da je “Global Presidents” također objavio videe kineske vojne parade i Nicolása Madura koji hvali kineske mobitele – obje teme popularne u kineskim državnim medijima. Neki računi, poput “Make AI Great Again”, promovirali su kineske državne stavove, dok su drugi, poput “Hatim’s Shorts“, prikazivali balkanske plesove i pregovore između Armenije i Azerbajdžana. Schafer kaže da ti računi doista izgledaju “strano” te da iza njih stoje i politički i financijski interesi. “Ispreplitanje motiva ne bi bilo ništa neobično”, dodao je.

Zašto ih guraju algoritmi?

Važno je da ti sadržaji ne krše YouTubeova pravila, jer ih autori jasno označavaju kao AI-generiranu fikciju. YouTube redovito uklanja koordinirane propagandne kampanje koje vode kineske i ruske vlasti, no glasnogovornik Jack Malon izjavio je da u ovom slučaju nisu pronašli dokaze o koordiniranoj aktivnosti. Dodao je da je uklonjen samo jedan račun – Cage Carnage, koji je prikupio 119 milijuna pregleda – jer ga je vodila osoba koja je već bila suspendirana s platforme.

Velik dio videa proširio se i na druge društvene mreže. Na TikToku, računi koji oponašaju “Make AI Great Again” i “Global Presidents” prikupili su gotovo 150 milijuna pregleda, a isti sadržaj dijeli se i na Instagram Reelsima. TikTok nije odgovorio na zahtjev za komentar, dok je Meta odbila komentirati.

YouTube također nije odgovorio na pitanja o tome koliko su “videi sa svjetskim liderima” donijeli novca platformi ili njihovim kreatorima, niti zašto su ih algoritmi gurali tolikom broju korisnika.

Razmjeri ovog trenda iznenadili su i stručnjake. “Bio sam zapanjen brojem pregleda”, priznao je Schafer.

Emily Baker-White, novinarska Forbesa