BMW i Ferrari slijede Teslu: Bakar u automobilima zamjenjuju materijalom koji je četiri puta jeftiniji

Zbog rekordnih cijena bakra i sve veće potražnje za električnim vozilima, proizvođači automobila ubrzano počinju koristiti jedan drugi znatno jeftiniji i lakši materijal.

Dva europska automobilska proizvođača, BMW i Ferrari, pridružuju se Tesli i kineskim proizvođačima električnih vozila u sve izraženijem trendu zamjene bakrenih električnih instalacija aluminijskima. Razlog nije samo niža cijena materijala, nego i manja masa vozila, što kod električnih automobila znači veći doseg i niže troškove proizvodnje.

Prema procjenama JPMorgana, zamjena bakra aluminijem već bi ove godine mogla utjecati na oko dva posto globalne potražnje za bakrom, dok bi do kraja desetljeća taj udio mogao porasti na oko šest posto.

Trend dolazi u trenutku kada cijena bakra doseže rekordne razine zbog rastuće potražnje iz sektora obnovljivih izvora energije, podatkovnih centara i elektrifikacije prometa, dok ponuda ne uspijeva pratiti rast tržišta.

Lakši automobili, niži troškovi

Ferrari je aluminij već odavno uveo u izradu karoserije, motora i šasije, a prošle godine počeo ga je koristiti i za električne vodove u hibridnom modelu 296. Tehnologija je u međuvremenu ugrađena i u Luce, prvi potpuno električni model talijanskog proizvođača.

Iz Ferrarija ističu da aluminijske instalacije mogu smanjiti ukupnu masu ožičenja i do 20 posto, što izravno doprinosi učinkovitosti vozila.

Kompanija naglašava da odluka nije donesena isključivo zbog niže cijene materijala, nego zbog ukupnih performansi. Ipak, tržišne brojke govore same za sebe – aluminij trenutno stoji oko 3100 dolara po toni, odnosno približno četiri puta manje od bakra.

Ferrari 296 GTB plug-in je hibrid koji spaja 3,0-litreni V6 twin-turbo motor i elektromotor, razvijajući ukupno 830 KS. Zahvaljujući bateriji, može voziti i kraće dionice isključivo na električni pogon foto: Getty Images

Sličnim putem krenuo je i BMW, koji aluminijske vodiče koristi još od 2011. godine, a posljednjih godina njihovu primjenu sustavno proširuje na hibride i električne modele. Najnovija generacija električne platforme eDrive već u velikoj mjeri koristi aluminijske vodove u visokonaponskim i niskonaponskim sustavima.

Prema izvorima iz industrije, zamjenu bakra aluminijem započeo je i Stellantis, iako kompanija to nije službeno komentirala.

Promjena koja nadilazi automobilsku industriju

Prijelaz na aluminij nije ograničen samo na proizvođače automobila. Reutersovi sugovornici iz industrije navode da se isti trend sve više širi među proizvođačima električnih kabela, klimatizacijskih sustava i druge industrijske opreme.

Kineski proizvođač automobilskih komponenti JONVER ove je godine povećao udio aluminijskih proizvoda u prodaji s oko 20 na 30 posto, dok norveški proizvođač aluminija Hydro bilježi kontinuiran rast potražnje za aluminijskim cijevima koje zamjenjuju bakrene u sustavima grijanja i klimatizacije.

Najveći zamah dolazi iz Kine. Vlada je još prošle godine službeno potaknula industriju na veću uporabu aluminija, a proizvođači električnih vozila među prvima su prihvatili tu strategiju.

Prema konzultantskoj kući Zhuochuang, do 2030. godine između 25 i 30 posto komponenti koje se danas izrađuju od bakra u automobilskoj industriji, energetici i proizvodnji kućanskih uređaja moglo bi biti zamijenjeno aluminijem.

Bakar neće nestati, ali njegova dominacija slabi

Među kineskim proizvođačima koji su već prešli na aluminijske električne instalacije nalaze se AVATR, XPeng i Xiaomi, dok se kao pionir takvog pristupa i dalje ističe Tesla, koja je aluminijsko ožičenje počela ugrađivati još u Model Y 2019. godine, a kasnije i u Cybertruck.

Unatoč sve većem interesu za aluminij, stručnjaci ne očekuju da će bakar izgubiti ključnu ulogu u elektrifikaciji. Njegova električna vodljivost i dalje je bolja od aluminijske, zbog čega će u brojnim primjenama ostati nezamjenjiv.

No, kako cijena bakra raste, proizvođači sve češće procjenjuju da je aluminij dovoljno dobra alternativa, osobito ondje gdje su niža masa i troškovi važniji od maksimalnih električnih performansi. Za automobilsku industriju, koja istodobno traži veću učinkovitost i niže proizvodne troškove, upravo bi aluminij mogao postati jedan od ključnih materijala u sljedećem desetljeću.