Hitachi preuzima njemački synvert, trebao bi mu pomoći u implementaciji HMAX-a

Hitachi grupa dogovorila je preuzimanje tvrtke synvert, sa sjedištem u Njemačkoj, koja će biti u 100 postotnom vlasništvu američke tvrtke GlobalLogic. Synvert je preuzet od Maxburga, vodećeg privatnog investicijskog fonda fokusiranog na tehnološke tvrtke u njemačkom govornom području. Ovo preuzimanje ima za cilj ubrzati implementaciju HMAX-a, Hitachijevog portfelja rješenja koji unapređuje operativnu autonomiju i inovacije poslovnih modela kroz Agentic i Physical AI, rješavajući izazove klijenata i društva u AI eri.

Synvert je vodeća konzultantska tvrtka u području podataka i AI-a, pružajući naprednu stručnost u dizajnu poslovanja pokretanog AI-em, pristupu i upravljanju podacima, integraciji i operacijama. S portfeljem od preko 200 klijenata, synvert pomaže tvrtkama otkriti vrijednost i pokrenuti inteligentnu transformaciju vođenu podacima. Synvert održava napredna partnerstva s vodećim dobavljačima cloud i data platformi, uključujući Databricks i Snowflake, uz glavne dobavljače javnog clouda (AWS, Microsoft Azure, Google Cloud).

Nakon završetka preuzimanja, synvert će nadopuniti GlobalLogicove sposobnosti u AI i digitalnom inženjeringu, dok će dodati snagu na cijelom lancu vrijednosti podataka u tvrtki te ubrzati razvoj Agentic i Physical AI. Snažna prisutnost synverta u Njemačkoj, Švicarskoj, Španjolskoj, Portugalu i Bliskom Istoku pomoći će proširenju tržišta za HMAX kroz suradnju s Hitachi Rail i Hitachi Energy.

Očekuje se da će preuzimanje biti dovršeno u fiskalnoj godini koja završava u ožujku 2026. (1. travnja 2025. – 31. ožujka 2026.), uz odobrenje regulatornih tijela.

