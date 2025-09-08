Mali britanski startup ulazi u AI elitu s ugovorom teškim 11 milijardi dolara

Prihodi Fluidstacka narasli su na 66 milijuna dolara zahvaljujući prodaji pristupa GPU-ovima i sklapanju ugovora o izgradnji golemog AI podatkovnog centra za francusku vladu.

Među svjetskim čelnicima, investitorima s Wall Streeta i direktorima velikih tehnoloških kompanija koji su u veljači došli u Pariz na AI Summit, bila su i dva suosnivača male, slabo poznate britanske startup tvrtke. Izvršni direktor Fluidstacka Gary Wu i predsjednik Cesar Maklary nisu bili u francuskoj prijestolnici samo da bi slušali govore velikih igrača i umrežavali se – došli su potpisati ugovor s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom. On je odabrao londonski startup, koji je do tada objavio da je prikupio tek 4,5 milijuna dolara, da izgradi AI superračunalo snage 1 gigavata u Francuskoj, povezano na nuklearnu energetsku mrežu francuske vlade već sljedeće godine.

Fluidstack, koji je prošle godine imao samo 10 stalno zaposlenih, bio je možda neočekivan partner francuske vlade u infrastrukturnom projektu vrijednom 11,6 milijardi dolara. Centar napajan nuklearnom energijom, u kojem će se nalaziti više od 500.000 čipova za treniranje i pokretanje AI modela, bio bi jedna od najvećih “AI tvornica” predloženih u Europi. Kada bude završena, mogla bi se mjeriti s američkim projektima poput podatkovnog centra xAI Memphis Elona Muska.

Maklary je u lipnju u intervjuu za francusku televiziju BFM rekao da bi ukupni proračun za podatkovni centar u Francuskoj mogao doseći više od 46 milijardi dolara za cijeli kampus od 1 gigavata, no da se još uvijek vode pregovori o lokaciji. “Naša ideja uvelike ovisi o dostupnosti zemljišta te o dozvolama i administrativnim procesima, ali spremni smo investirati odmah ako je zemljište spremno”, rekao je Maklary.

Dogovor s Fluidstackom bio je samo jedan dio paketa ulaganja u AI infrastrukturu vrijednog 113 milijardi dolara, koji je Macron predstavio na summitu u veljači. Kanadski mirovinski fond Brookfield, francuska državna investicijska banka BPIFrance i AI fond MGX iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, vrijedan 100 milijardi dolara, svi su najavili višemilijardske obveze kao dio razgovora.

Kako su krenuli

Osnovan 2017., londonski startup godinama je tražio način kako ući u ono što je danas eksplozivno rastuće tržište. Započeo je kao platforma za iskorištavanje neaktivnih GPU-a, povezujući startupe i entuzijaste koji su tražili jeftine AI čipove s igračima videoigara čije su Nvidia grafičke kartice bile neiskorištene, a kasnije i s cijelim poslužiteljima korporacija i podatkovnih centara. U godinama prije lansiranja ChatGPT-a u studenome 2022. to je bila nišna trgovina, koja je 2022. ostvarila tek 1,8 milijuna dolara prihoda.

Od tada, Fluidstackovi prihodi skočili su na 30 milijuna dolara u 2023., a prošle godine više nego udvostručeni na 66,2 milijuna dolara, prema godišnjim financijskim izvještajima predanim britanskom registru Companies House. U istom razdoblju, Fluidstack je s dobiti od 1,72 milijuna dolara ponovno skliznuo u gubitak od 735.000 dolara prošle godine. Tvrtka je to odbila komentirati.

Godine 2024. oko polovice Fluidstackovih prihoda dolazilo je iz poslova u Sjedinjenim Državama, a na svojoj web stranici tvrde da surađuju s tehnološkim divovima poput Mete. Također rade s europskim tvrtkama poput francuskog LLM laboratorija Mistral, AI startupom Black Forest Labs za generiranje slika i videa te AI generatorom koda Poolside.

Širenje na druge kontinente

Otkako je u veljači objavila ugovor s francuskom vladom, tvrtka je osnovala podružnice za poslovanje u Francuskoj, Islandu, Norveškoj, Argentini i Sjedinjenim Državama, prema podacima iz britanskog poslovnog registra.

U intervjuu za BFM, Maklary je predstavio Fluidstack kao europskog konkurenta američkim “neocloud” tvrtkama poput CoreWeavea te tehnološkim divovima poput Googlea, Amazona, Microsofta i Oraclea, koji dominiraju širim tržištem clouda. “Sada plaćamo cijenu ovisnosti o američkim hiperskalerima za gotovo većinu naših podataka”, rekao je Maklary. “Francuska ima sve preduvjete za uspjeh – od energije, preko talenta, do ključne infrastrukture. Moramo iskoristiti ovu priliku.“

Fluidstack i dalje unajmljuje prostor i čipove od drugih tvrtki. Prošlog je mjeseca sklopio ugovor vrijedan 3,2 milijarde dolara s Nasdaq-listanim bitcoin rudarskim poduzećem Terawulf, kojim će unajmiti AI podatkovni centar snage 360 megavata koji je u izgradnji u sjevernoj saveznoj državi New York.

Ne koriste rizičan kapital za rast

Taj ugovor imao je neobičan uvjet. Ako Fluidstack ne bi mogao platiti, Google bi osigurao jamstvo za ugovor ili bi preuzeo zakup podatkovnih centara. Zauzvrat, Google je dobio opcije (warrants) ekvivalentne 14 posto udjela u Terawulfu sa sjedištem u Marylandu, čija tržišna vrijednost iznosi 3,5 milijarde dolara.

To je ogroman posao za startup koji je javno objavio da je prikupio samo 4,5 milijuna dolara. Godišnja izvješća otkrivaju da je Fluidstack prikupio ranije neobjavljeni SAFE krug ulaganja od 24,7 milijuna dolara te 37,5 milijuna dolara duga tijekom 2024., o čemu ranije nije bilo izvještaja. Imena ulagača ili zajmodavaca nisu objavljena. Bloomberg je u veljači izvijestio da je tvrtka također u pregovorima s ulagačima o prikupljanju do 200 milijuna dolara.

Ipak, to je i dalje malen iznos u usporedbi sa sredstvima koja prikupljaju drugi igrači u AI infrastrukturi poput CoreWeavea, koji je sada na Nasdaqu, Nebiusa ili Crusoaea, za kojeg se navodno pregovara o rundi od milijardu dolara uz valuaciju od 10 milijardi dolara. Čini se da se Fluidstack uvelike okrenuo kreditima, a ne rizičnim kapitalistima, kako bi financirao rast. Tvrtka je u travnju objavila da je sklopila dogovor s australskom investicijskom bankom Macquarie o zaduživanju uz zalog Nvidia GPU-a koje kupuje. CoreWeave je pionirirao ovakvu vrstu financiranja, gdje se GPU-ovi koriste kao kolateral za zajmove i mogu biti zaplijenjeni ako otplata ne bude izvršena na vrijeme.

Prevelik obujam ulaganja

Prema pisanju The Informationa, Fluidstack je dobio odobrenje od Macquariea i drugih zajmodavaca da posudi do 10 milijardi dolara osiguranih svojim GPU-ovima. To bi nadmašilo 8,1 milijardu dolara duga koje je prikupio CoreWeave iz New Jerseyja prije IPO-a vrijednog 23 milijarde dolara u ožujku. Fluidstackovo zaduživanje u 2025. također bi predstavljalo otprilike polovicu od 20 milijardi dolara koje su prošle godine u obliku duga i kapitala prikupili deseci AI podatkovnih startupova.

Neki su upozorili na rizike zbog goleme razine potrošnje na AI infrastrukturu. Investicijska banka UBS procjenjuje da će kompanije diljem svijeta ove godine potrošiti 375 milijardi dolara na AI infrastrukturu, no upozorava i na “indigestion” – prevelik obujam ulaganja; u SAD-u su AI ulaganja, uglavnom u podatkovne centre, već nadmašila potrošnju kućanstava kao udio u BDP-u.

CoreWeave je postao svojevrsni barometar za cijeli sektor. Tvrtka je u lipnju dosegla tržišnu vrijednost od 88 milijardi dolara, ali su dionice sada četiri posto ispod vrhunca nakon isteka IPO lockupa i rasta zabrinutosti ulagača zbog ponude od devet milijardi dolara za preuzimanje bitcoin rudara Core Scientific, rastućih gubitaka i 7,5 milijardi dolara nepodmirenog duga.

Iain Martin, novinar Forbesa