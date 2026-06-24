MiCA stupa na snagu: Europa gradi jedinstveno kriptotržište, a stotine tvrtki suočava se s gašenjem

Manje od petine kriptokompanija osiguralo je potrebnu licencu prije isteka roka, dok Bruxelles uvodi najstroži regulatorni okvir u povijesti europske industrije digitalne imovine.

Europska kriptoindustrija ulazi u možda najvažnije razdoblje od nastanka bitcoina. Od 1. srpnja na snagu u cijelosti stupa uredba MiCA (Markets in Crypto-Assets), prvi sveobuhvatni regulatorni okvir za kriptovalute u Europskoj uniji, a posljedice bi mogle biti dramatične za velik dio tržišta.

Prema podacima Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA), do svibnja je potrebnu MiCA licencu dobilo tek oko 210 tvrtki, iako je više od 1200 kripto kompanija dosad poslovalo na temelju nacionalnih registracija. To znači da je manje od petine tržišnih sudionika uspješno prošlo regulatorni proces prije isteka prijelaznog razdoblja.

Jedinstvena pravila

Od srpnja će kripto burze, brokeri i pružatelji digitalnih novčanika bez licence morati prestati pružati usluge europskim klijentima ili ugasiti poslovanje. Regulatori su već upozorili da bi nastavak rada bez odobrenja mogao rezultirati novčanim kaznama, regulatornim mjerama pa čak i kaznenim postupcima u pojedinim državama članicama.

MiCA predstavlja pokušaj Bruxellesa da stvori jedinstveno europsko tržište kriptoimovine po uzoru na tradicionalni financijski sektor. Umjesto 27 različitih nacionalnih režima, tvrtke će ubuduće poslovati prema jedinstvenim pravilima koja reguliraju kapitalne zahtjeve, zaštitu korisničke imovine, korporativno upravljanje i sprječavanje pranja novca. Jednom dobivena licenca omogućit će poslovanje na cijelom tržištu Europske unije.

Za najveće igrače nova pravila predstavljaju priliku. Coinbase je već osigurao odobrenje u Irskoj, Kraken u Irskoj i Luksemburgu, dok je Revolut dobio licencu na Cipru. Kako nelicencirani konkurenti budu napuštali tržište, licencirane kompanije mogle bi preuzeti njihove korisnike i dodatno učvrstiti svoje pozicije.

Problemi za manje kompanije

S druge strane, dio industrije upozorava da su troškovi usklađivanja s novim pravilima previsoki za manje tvrtke. Upravo zato mnogi analitičari očekuju val konsolidacije u kojem će manji pružatelji usluga nestati ili postati ovisni o većim, licenciranim platformama.

Jedan od najzanimljivijih slučajeva je Binance. Prema navodima Reutersa, najveća svjetska kriptoburza suočava se s mogućnošću odbijanja zahtjeva za licencu u Grčkoj, što bi joj moglo ozbiljno otežati poslovanje na europskom tržištu. Binance odbacuje takve tvrdnje i poručuje da je u potpunosti surađivao s regulatorima te da vjeruje kako zadovoljava MiCA standarde.

Bez obzira na pojedinačne ishode, regulatorna revolucija koja počinje 1. srpnja označava kraj razdoblja u kojem su kripto kompanije mogle poslovati u regulatornim sivim zonama. Europsko tržište nakon MiCA-e vjerojatno će biti manje, koncentriranije i znatno više nalik tradicionalnom financijskom sektoru. Za investitore i korisnike to bi moglo značiti manje izbora, ali i veću razinu sigurnosti.