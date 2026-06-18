Pokrenuta prva hrvatska online platforma koja sportaše izravno povezuje s brendovima i navijačima

Po sportskim rezultatima Hrvatska je velesila, no prepoznatljivost njenih sportaša rijetko pronalazi primjenu izvan terena. Poslovne prilike za sportaše sigurno postoje, ali do njih ne postoji jasan put. Tko god ih želi angažirati za kampanju, događanje ili osobnu poruku, dosad je morao tražiti privatne kontakte i posrednike.

Pokretanjem nove platforme Celegreety pojavila se digitalna platforma koja sportaše izravno povezuje s publikom i tvrtkama.

Tvrtke koje traže brend ambasadore, pripremaju reklame, otvorenja, team buildinge ili korporativne konferencije prvi put na jednom mjestu biraju među brojnim sportskim imenima – i do njih dolaze u par klikova.

Benefit za brendove je jasan: lice koje je publika godinama pratila u pobjedama događanju ili kampanji daje vjerodostojnost kakvu je drugdje teško pronaći.

Ta vjerodostojnost, podsjećaju sami sportaši, ne dolazi samo od medalja, nego i od svega što stoji iza njih.

“Drago mi je što se pojavila ovakva platforma jer mnoge kompanije još nisu ni svjesne koliko vrijednosti im sportaši mogu osigurati. U poslovni svijet donosimo istu strast, fokus i autentičnost koje svaki dan ulažemo u trening, a publika to prepoznaje. Volio bih da nam se pridruži što više sportaša kako bismo zajedno educirali tržište i izgradili trajne mostove između hrvatskog sporta i gospodarstva”, kaže Luka Pratljačić, mladi boksač na pragu velike profesionalne karijere.

Ta jedinstvena iskustva sportaša još više vrijede kad im se profesionalna karijera završi – pod uvjetom da postoji mjesto na kojem ih netko može zatražiti.

“Život nakon profesionalnog sporta donosi velike promjene i zato su projekti poput ovoga važni za našu lakšu tranziciju. Celegreety nam može pomoći da ostanemo vidljivi i društveno korisni kroz motivaciju drugih”, kaže zlatna paraolimpijka Sandra Paović, danas tražena motivacijska govornica i jedna od onih koji su tu tranziciju napravili uspješno.

Izravna veza navijača i njihovih junaka

Drugu stranu platforme čine navijači. Na Celegreetyju mogu naručiti osobni video pozdrav svog sportskog junaka: rođendansku čestitku, poruku ohrabrenja djetetu pred prvu utakmicu ili odgovor na pitanje koje su mu oduvijek željeli postaviti.

Svaku poruku sportaš snima sam, za konkretnog primatelja, pa osim honorara dobiva i nešto što se ne da izraziti novcem – neposrednu vezu s onima koji ih najvjernije prate.

Sportaši sami postavljaju pravila igre

Za sportaše to znači i rijetku privilegiju: uvjete određuju sami. Cijene na platformi postavlja svaki sportaš za sebe, a iznos prikazan korisniku konačan je – sve provizije i troškovi rada platforme već su uračunati, bez naknadnih dodataka.

“U oktogonu sve ovisi o tebi, ali u poslu ti treba sustav koji radi za tebe. Ovakva sloboda da sami diktiramo pravila igre izvan dvorane i budemo transparentno honorirani za svoj trud puno znači”, kaže Filip “Nitro” Pejić, jedan od najpoznatijih hrvatskih MMA boraca.

“Olimpijsko finale traje možda šest minuta, ali iza te jedne utrke stoje tisuće jutara na vodi, tim koji te gradi, ljudi koje upoznaš na drugom kraju svijeta, ali i porazi o kojima se ne piše. Svaki vrhunski sportaš nosi takve priče i one zaslužuju biti ispričane”, rekao je Damir Martin, veslačka legenda i osvajač tri olimpijske medalje.

“Znanje se ne smije držati za sebe, treba ga dijeliti. Zato ovo vidim kao pionirski iskorak: neizravnu reafirmaciju trenerske struke, ali i poruku da svaki nastup ima svoju vrijednost”, kaže Lino Červar, olimpijski i svjetski prvak s Hrvatskom u rukometu te autor triju knjiga.

A interes sportaša od prvog je dana, kaže osnivač platforme Antonio Gotovac, izvrstan: “U startu imamo sportaše iz čak 13 različitih sportova, od olimpijskih pobjednika do domaćih legendi. U kontaktu smo s mnogima i očekujemo da će ih uskoro biti još više.“

“Kao marketinški konzultant svake godine organiziram konferenciju u Americi i uvijek mi je nedostajao transparentan izbor vrhunskih sportaša koje možemo angažirati da podignu cijeli event”, rekao je Antonio Gotovac, osnivač Celegreety platforme. Vjerujemo da je ovo tek početak. Svaki sportaš koji je nešto postigao ima publiku kojoj može još i više dati – mi smo samo izgradili most između njih”, rekao je Gotovac.

Zašto baš sada? “Živimo u vremenu u kojem umjetna inteligencija može generirati gotovo sve – osim proživljenog iskustva. Ono što sportaš nosi iz dvorane, s vode ili iz oktogona ne može se isprogramirati, i upravo zato ovakva autentična iskustva danas vrijede više nego ikad.”

Kamo će se ovo tržište razviti, pokazat će vrijeme. Za sportaše je, međutim, smjer već zacrtan: prepoznatljivost građena godinama vlastitog truda postaje vrijednost koja traje i izvan terena – i dugo nakon posljednje utakmice.