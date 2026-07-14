Poskupljuju iPad, Nintendo Switch i drugi gadgeti. Ovo je najbolje vrijeme za kupnju

Ako razmišljate o kupnji novog prijenosnog računala ili igraće konzole u skorije vrijeme, morat ćete za to izdvojiti više novca.

Podatkovni centri doveli su do porasta potražnje za memorijom, ključnim dijelom računalnog hardvera koji je potreban za brzu obradu informacija. Iako su to dobre vijesti za proizvođače memorije poput Microna, Samsunga i SK Hynixa, loše su vijesti za potrošače.

Proizvođači čipova ne mogu proizvesti dovoljno memorije ni za podatkovne centre ni za potrošačke uređaje, što dovodi do nestašice koja je, između ostalih, podigla cijene proizvoda Applea, Microsofta i Nintenda.

Stručnjaci kažu da nema kratkoročnog rješenja na vidiku. Očekuje se da će nestašica trajati barem do 2028. godine jer tehnološki divovi u proizvodnji memorije rade na izgradnji novih pogona. Čak i tada, neki analitičari ne očekuju da će se cijene vratiti na razinu prije nestašice, prenosi CNN.

Asha Sharma, izvršna direktorica Microsoftove Xbox divizije, nedavno je u e-poruci zaposlenicima u kojoj je najavila otpuštanja i strukturne promjene nazvala nedostatak memorije “najtežom hardverskom krizom u povijesti.”

Što postaje skuplje?

Čini se da najviše poskupljuju igraće konzole, tableti i prijenosna računala. PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Valve Steam Deck i mnoštvo Appleovih proizvoda – uključujući modele iPada i MacBooka. Microsoft je rekao da planira povećati cijene Xboxa u kolovozu.

A to će uvelike utjecati na prodaju pametnih telefona i prijenosnih računala, kažu analitičari. Očekuje se da će globalne isporuke osobnih računala pasti za 11,3% u 2026., dok se predviđa da će industrija pametnih telefona zabilježiti svoj najveći godišnji pad, prema podacima International Data Corporation (IDC).

No ne očekuje se da će svaki tehnološki proizvod biti psokupjeti, uređaji poput pametnih satova i bežičnih slušalica ne zahtijevaju toliko memorije.

Za ostale skuplje artikle, izgledi su različiti – cijene će nastaviti rasti, ali najveća poskupljenja uskoro bi mogla biti iza nas.

“Taj najveći porast dogodio se sada“, rekao je Jitesh Ubrani, direktor istraživanja potrošačkih uređaja u IDC-u. “Nastavit će rasti sporijim tempom u budućnosti, ali i dalje rastu.“

Što biste trebali učiniti?

Neki analitičari predlažu kupnju sada prije nego što cijene dodatno porastu. Čak i ako cijene memorijskih komponenti padnu, vjerojatno će trebati barem godinu dana da se te promjene prenesu na potrošače, prema Mikeu Howardu, potpredsjedniku odjela za pokrivenost memorije u istraživačkoj tvrtki TechInsights.

Ali to također ovisi o proizvodu budući da mnoge tehnološke tvrtke imaju tendenciju izdavanja novih gadgeta u jesen prije blagdanske gužve. Na primjer, ne biste htjeli platiti više za iPad ako Apple uskoro izdaje novi.

Tehnološke tvrtke obično lansiraju nove uređaje otprilike u isto vrijeme svake godine.

Apple proizvodi : iPhonei u rujnu, iPadi i Macovi u ožujku ili listopadu

: iPhonei u rujnu, iPadi i Macovi u ožujku ili listopadu Samsung Galaxy telefoni : Prvi kvartal godine

: Prvi kvartal godine Google Pixel telefoni: kolovoz

kolovoz Prijenosna računala raznih tvrtki: siječanj ili lipanj

Apple nije podigao cijene iPhonea, ali Howard procjenjuje da bi tvrtka vjerojatno morala povećati cijene svojih pametnih telefona za oko 250 do 300 dolara kako bi održala svoje marže.

“Trebali bismo početi razmišljati o iPhoneu od 1500 dolara umjesto onog od 1000 ili 1200 dolara“, rekao je.

Oni koji žele izbjeći današnja poskupljenja mogli bi se usredotočiti i na tržište rabljene robe. Amazon, Apple, Samsung i drugi trgovci tehnologijom nude certificirane programe obnove ili renoviranja, koji prodaju rabljene proizvode s popustom. Proizvodi se pregledavaju i testiraju prije preprodaje, navode tvrtke na svojim web stranicama.

“Uglavnom se radi o novim artiklima koji se vraćaju“, rekao je Gadjo Sevilla, analitičar koji prati tehnologiju i umjetnu inteligenciju za eMarketer. Dodao je da se performanse obnovljenih naprava često ne razlikuju puno od novih uređaja.

Međutim, potrošači bi trebali biti oprezni pri kupnji rabljenog uređaja starog nekoliko generacija kako bi izbjegli ponovnu nadogradnju u bliskoj budućnosti.

Potrošači također mogu razmisliti o kupnji dodatne pohrane u oblaku ili zamjeni baterije umjesto kupnje novog telefona.

Nije jasno kada će se točno riješiti nedostatak memorije, uglavnom zato što je pokretanje i rad novih proizvodnih pogona složen i nijansiran proces koji traje godinama.

“A industrija se već kreće najbrže što može. Nije to jednostavan proces, mislim da to sada svi nekako vide. To je super komplicirano. Ovo je najsloženija proizvodnja na planetu”, rekao je Howard.