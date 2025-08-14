“Postat ćemo prva država s vladom u kojoj su svi ministri i premijer umjetna inteligencija”

Premijer Albanije Edi Rama najavio je da će prvi korak biti osnivanje ministarstva kojim će u potpunosti upravljati AI, čime će se izbjeći problem nepotizma i sukoba interesa.

Dok ostatak Europe raspravlja o sigurnosti i dosegu umjetne inteligencije, Albanija ju koristi kako bi ubrzala svoj put prema članstvu u Europskoj uniji. Čak razmatra i mogućnost ministarstva kojim bi upravljala umjetna inteligencija, piše Politico.

Premijer Edi Rama prošlog je mjeseca istaknuo umjetnu inteligenciju kao alat za iskorjenjivanje korupcije i povećanje transparentnosti, rekavši da bi tehnologija uskoro mogla postati najučinkovitiji član albanske vlade. “Jednog dana možda ćemo imati ministarstvo kojim u potpunosti upravlja AI”, rekao je Rama na konferenciji za novinare u srpnju, govoreći o digitalizaciji. “Na taj način ne bi bilo nepotizma niti sukoba interesa,” dodao je.

Lokalni bi developeri mogli raditi na stvaranju AI modela koji bi obnašao dužnost ministra, što bi, po Raminoj viziji, moglo dovesti do toga da Albanija “postane prva država s vladom u kojoj su svi ministri i premijer umjetna inteligencija.”

Bolje će voditi državu

Iako još nisu poduzeti formalni koraci i Ramino mjesto nije službeno upražnjeno, premijer smatra da se ideja treba ozbiljno razmotriti.

Bivši političar vladajuće stranke i autor Ben Blushi, koji se dugo zanima za umjetnu inteligenciju, smatra kako od te tehnologije ne treba strahovati te da države kojima upravlja AI mogu postati stvarnost koja bi mogla promijeniti samu bit demokracije.

“Zašto bismo morali birati između dvije ili više ljudskih opcija ako uslugu koju dobivamo od države može pružati umjetna inteligencija?” rekao je Blushi. “Društva će biti bolje vođena umjetnom inteligencijom nego od nas samih, jer ona ne griješi, ne treba plaću, ne može biti korumpirana i ne prestaje raditi.”

Korumpirani političari

Albanija se dugo bori s korupcijom u svim segmentima društva, a politika nije iznimka. Vladajuća stranka imala je brojne dužnosnike optužene i osuđene za korupciju. Čelnik oporbe Sali Berisha trenutno se suočava sa suđenjem zbog korupcije, dok je bivši premijer i predsjednik Ilir Meta iza rešetaka.

AI je alat, a ne čudo, smatra Jorida Tabaku, zastupnica iz oporbene Demokratske stranke. Ona kaže da, u pravim rukama, tehnologija može transformirati upravljanje, ali da u pogrešnima postaje “digitalna maska za iste stare disfunkcije.” Dok podržava digitalne inovacije i AI, Tabaku tvrdi da je potrebno potpuno resetirati sustav upravljanja prije nego što se AI uvede.

Umjetna inteligencija već se koristi u javnoj upravi za upravljanje javnim nabavama — područjem koje EU traži da Albanija poboljša — kao i za analizu poreznih i carinskih transakcija u stvarnom vremenu, otkrivanje nepravilnosti te nadzor teritorija pomoću pametnih dronova i satelitskih sustava. Oni prate nezakonitosti na gradilištima i javnim plažama te otkrivaju plantaže kanabisa u ruralnim područjima.

Planira se i korištenje AI-a za sigurnost na cestama putem tehnologije prepoznavanja lica, kojom bi se vozačima putem mobilnih uređaja slale poruke da uspore, a kazne za prebrzu vožnju dostavljale putem SMS-a ili e-pošte. Prema državnoj agenciji za statistiku, Albanija trenutno ima jednu od najviših stopa smrtnosti u prometnim nesrećama u Europi, uglavnom zbog prebrze vožnje.

Tko programira algoritme?

Postoje i planovi za primjenu AI-a u zdravstvu, obrazovanju i digitalnoj identifikaciji građana. Tabaku, međutim, naglašava potrebu za javnim savjetovanjem i jasnim informacijama o tome kako će se tehnologija primijeniti, koliko će koštati — i, najvažnije, tko će programirati algoritme.

“Ako isti oni koji su profitirali od korumpiranih natječaja programiraju algoritam, tada ne idemo u budućnost, nego programiramo prošlost,” rekla je.

“Ne možete popraviti namješten sustav tako da ga preselite u oblak,” dodala je. “U zemlji u kojoj 80 posto proračuna prolazi kroz javne ugovore — a trećina se dodjeljuje bez prave konkurencije — AI neće iskorijeniti korupciju. Samo će je bolje prikriti.”