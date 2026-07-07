Qelo na primjeru pojasnio koliko raste upotreba električnih automobila – isporučili 2 GWh u lipnju

Tvrtka Qelo koja upravlja vlastitim punionicama i nudi jednostavno korištenje tuđih pohvalila se rastom prihoda. Tempo korištenja punionica potvrđuje ubrzani razvoj tržišta.

Qelo je tijekom lipnja ostvario važnu prekretnicu u razvoju poslovanja premašivši ukupno 2 GWh isporučene električne energije putem svoje platforme. Riječ je o ukupnoj količini energije isporučenoj korisnicima, kako na vlastitoj mreži ultra-brzih punionica, tako i putem roaming partnera u Hrvatskoj i inozemstvu.

Posebno je zanimljiva dinamika rasta. Za isporuku prvog gigavatsata energije Qelu su bile potrebne gotovo tri godine poslovanja, dok je drugi gigavatsat ostvaren za svega devet mjeseci. Takav tempo potvrđuje ubrzani razvoj tržišta elektromobilnosti te sve intenzivnije korištenje infrastrukture za punjenje električnih vozila.

Kvartalni prihodi rasli 141 posto

Novi važan prag dosegnut je i tijekom srpnja, kada je na Qelovoj vlastitoj mreži Kempower ultra-brzih punjača isporučen prvi 1 GWh električne energije. Time je potvrđen kontinuirani rast korištenja infrastrukture koju kompanija posljednjih godina intenzivno razvija na lokacijama diljem Hrvatske.

Polugodišnji poslovni pokazatelji dodatno potvrđuju pozitivan trend. U usporedbi s prvim polugodištem 2025. godine, Qelo bilježi snažan rast u svim ključnim segmentima poslovanja. Prihodi u prvom kvartalu u usporedbi s prošlogodišnjim iznose 389.450 eura, što je 141 posto više. Broj punjenja se udvostručio na 31.207. Isporučene energije je 140 posto više, odnosno 683,97 megavat-sati.

Rast se vidi i usporedbom polugodišnjih rezultata Prihodi ostvareni od Qelo korisnika porasli su sa 110,84 tisuće eura na 227,35 tisuća eura, što predstavlja rast od 105 posto. Još snažniji rast ostvaren je u roaming prometu, gdje su prihodi povećani s 50,71 tisuću eura na 162,10 tisuća eura, odnosno za gotovo 220 posto. Takvi rezultati potvrđuju sve veću prepoznatljivost Qelo mreže među domaćim korisnicima, ali i vozačima električnih vozila koji kroz Hrvatsku putuju koristeći roaming usluge svojih matičnih operatora.

“Podaci pokazuju da elektromobilnost u Hrvatskoj ulazi u novu fazu razvoja. Broj punjenja, količina isporučene energije i prihodi rastu znatno brže nego prije samo godinu dana, a posebno nas veseli što se povećava korištenje naše vlastite mreže ultra-brzih punionica. To je najbolja potvrda da ulaganja u infrastrukturu prate stvarne potrebe tržišta” – poručuju iz Qela.

Rezultati dolaze uoči vrhunca turističke sezone, kada hrvatskim prometnicama prolazi velik broj električnih vozila iz cijele Europe. Upravo zbog toga Qelo nastavlja ulagati u razvoj mreže ultra-brzih punionica na ključnim tranzitnim i turističkim lokacijama, s ciljem stvaranja pouzdane infrastrukture koja može odgovoriti na sve veće potrebe domaćih vozača i stranih gostiju.

Obveznice i udjeli

Transparentnost je jedan od temelja poslovanja Qela. Nakon što je kompanija kroz izdanje obveznica prošle godine prikupila više od tri milijuna eura za razvoj mreže ultra-brzih punionica, dodatno je otvorila i mogućnost ulaganja kroz vlasnički udio u kompaniji, kojim se trenutno prodaje 10 posto vlasništva kroz strukturirani investicijski model.

Dok su obveznice omogućile ubrzano financiranje izgradnje infrastrukture kroz dugoročni investicijski instrument, aktualni model ulaganja kroz vlasnički udio omogućuje investitorima i partnerima izravno sudjelovanje u rastu i vrijednosti same kompanije.

Oko Qela se tako razvila široka zajednica koja uključuje investitore iz obvezničkog programa, nove vlasnike udjela, korisnike mreže te poslovne partnere koji aktivno koriste i podupiru razvoj infrastrukture za elektromobilnost u Hrvatskoj. Upravo zato Qelo će i ubuduće redovito objavljivati ključne poslovne pokazatelje i podatke o razvoju mreže, vjerujući da otvorena komunikacija gradi dugoročno povjerenje i daje jasan uvid u rezultate zajedničkog ulaganja u infrastrukturu budućnosti.

U Qelu pritom ističu kako se aktualni investicijski ciklus kroz prodaju vlasničkog udjela nalazi u završnoj fazi te da je preostali broj dostupnih udjela ograničen. Cilj kompanije je dodatno ubrzati širenje mreže ultra-brzih punionica i nastaviti razvoj infrastrukture koja prati snažan rast elektromobilnosti u regiji, a interes za sudjelovanje u projektu i dalje je izražen među privatnim investitorima koji žele biti dio razvoja održive prometne budućnosti.