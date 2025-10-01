Direktor momčadi Formule 1 dobio rekordnu godišnju plaću od 44 milijuna eura

Izvršni direktor McLaren Racinga Zak Brown prošle je godine izdašno plaćen dok je britanski tim osvojio konstruktorsko prvenstvo Formule 1 prvi put u 26 godina.

McLaren je izvijestio o dobiti prije oporezivanja od 37,5 milijuna funti uz prihode od 530 milijuna funti u 2024., što je rast u odnosu na 11,6 milijuna i 431 milijun iz prethodne godine, potaknut nagradama i sponzorstvima.

Računi predani britanskom Registru tvrtki (Companies House) u srijedu pokazali su da je najplaćeniji direktor McLaren Racinga u 2024. zaradio 37,3 milijuna funti, u odnosu na 26 milijuna godinu ranije. Dvoje ljudi potvrdilo je da je riječ o Zacu Brownu, piše Financial Times.

Ukupni iznos isplaćen ključnom menadžmentu porastao je s 33 na 75 milijuna funti.

Zak Brown nadgledao je transformaciju momčadi koja je 2017., godinu nakon njegova dolaska, završila pretposljednja u poretku konstruktora. Njegov nagli skok plaće dolazi nakon što je bivši rival Christian Horner napustio Red Bull uz nagodbu vrijednu oko 80 milijuna funti.

McLaren Racing, koji se natječe i u američkoj seriji IndyCar, procijenjen je prošlog mjeseca na više od tri milijarde funti. Bahrainski državni fond Mumtalakat i investicijska grupa iz Abu Dhabija CYVN Holdings otkupili su udjele manjih dioničara, uključujući njujoršku investicijsku tvrtku MSP Sports Capital, koja je poduprla tim tijekom pandemije pri procjeni vrijednosti od 560 milijuna funti.

McLarenova F1 momčad na putu je da zadrži naslov konstruktorskog prvaka, koji određuje visinu nagradnog fonda, s više nego dvostruko većim brojem bodova od najbližeg rivala, Mercedesa.