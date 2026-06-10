Modna industrija u Hrvatskoj zbog krivotvorina gubi oko 140 milijuna eura, u Europi oko 12 milijardi

Dizajn proizvoda ima presudnu ulogu u odlukama potrošača o kupnji diljem Europske unije, pokazuju novi nalazi Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO). Kako dizajn postaje sve važniji čimbenik u odlukama potrošača, europski kreatori i europska poduzeća također se suočavaju s rastućim rizicima od krivotvorenja.

Rezultati novog istraživanja provedenog na razini EU-a pokazuju da 72 posto europskih potrošača smatra dizajn proizvoda važnim pri donošenju odluke o kupnji. Oko trećine ispitanika, njih 31 posto, navodi da im je dizajn vrlo važan ili iznimno važan pri kupnji proizvoda. Nadalje, polovica potrošača u EU-u cijeni dobar dizajn, a gotovo tri četvrtine (73%) potrošača spremno je platiti više za proizvod boljeg dizajna.

Dizajn je posebno važan mlađim potrošačima: 80 posto osoba u dobi od 18 do 24 godine navodi da je dizajn važan čimbenik kada odlučuju o tome što kupiti. Mladi su također skloniji platiti višu cijenu za bolje dizajnirane proizvode i češće povezuju dizajn s pozitivnim emocijama.

Dizajn važan za namještaj i modu

Promatrano po sektorima, podatci pokazuju da dizajn ima posebno snažan utjecaj u industriji namještaja i mode. Čak 76 posto potrošača u EU-u smatra dizajn vrlo važnim pri kupnji namještaja, a 66 posto pri kupnji odjeće i modnih dodataka.

Iako kvaliteta i cijena i dalje ostaju najvažniji čimbenici pri kupnji, dizajn ima važnu ulogu u oblikovanju potrošačkih preferencija, osobito među mlađim generacijama.

No upravo zbog vrijednosti koju nosi, dizajn je posebno izložen krivotvorenju i neovlaštenom kopiranju, koji su i dalje rašireni u ključnim sektorima kao što su moda, namještaj, elektronika i druga potrošačka roba.

„Europski dizajn jedna je od naših najvećih konkurentskih prednosti. Oblikuje proizvode kojima vjerujemo, koje cijenimo i u kojima svakodnevno uživamo, istovremeno pomažući poduzećima da se istaknu na globalnom tržištu. Istraživanja potvrđuju da potrošači, osobito mlađe generacije, prepoznaju vrijednost dobrog dizajna. Zaštita dizajna kreatorima pruža povjerenje u inovacije, a poduzećima daje prednost u tržišnom natjecanju, potičući rast i konkurentnost na kojima se temelji europsko gospodarstvo” – rekao je João Negrão, izvršni direktor EUIPO-a.

Krivotvorenje kao prijetnja europskom dizajnu

Krivotvoreni proizvodi koji oponašaju izgled originalnih proizvoda postali su široko rasprostranjeni, čemu su pridonijeli razvoj e-trgovine i utjecaj društvenih mreža. Oko 13 posto Europljana navodi da je namjerno kupilo krivotvorene proizvode, dok taj udio među mlađim potrošačima u dobi od 15 do 24 godine raste na 26 posto.

Prema podatcima EUIPO-a, modna industrija i industrija odjeće, zbog krivotvorenja godišnje bilježi procijenjene gubitke od 12 milijardi eura. Krivotvorene torbice, nakit i satovi originalnim proizvođačima u EU-u svake godine uzrokuju oko 2,7 milijardi eura izgubljene prodaje. U Hrvatskoj krivotvorenje uzrokuje godišnje gubitke od 108 milijuna eura u sektoru odjeće i 31 milijun eura u sektorima ručnih torbi, nakita i satova.

Mala i srednja poduzeća posebno su ranjiva na ovu vrstu povrede prava jer se često oslanjaju na manji broj prepoznatljivih dizajna proizvoda, a istodobno imaju ograničene kapacitete za nadzor i provedbu svojih prava na dizajn.

Osim ekonomskog utjecaja, krivotvoreni proizvodi mogu predstavljati ozbiljan rizik za zdravlje i sigurnost potrošača, ali i za okoliš, budući da često nisu usklađeni sa sigurnosnim i kvalitativnim standardima. Istraživanja također pokazuju da je trgovina krivotvorenom robom povezana s mrežama organiziranog kriminala, a u nekim slučajevima i s iskorištavanjem radne snage.

Dizajn kao strateška poslovna imovina

Industrije vođene dizajnom predstavljaju značajan udio gospodarske aktivnosti i zaposlenosti u EU-u. Zapošljavaju oko 28 milijuna ljudi, što čini otprilike 13 posto ukupnih radnih mjesta u EU i ostvaruju više od 16 posto BDP-a Europske unije.

Istraživanja EUIPO-a pokazuju da mala poduzeća koja registriraju svoje dizajne ostvaruju gotovo 30 posto više prihoda po zaposleniku i isplaćuju gotovo 25 posto veće plaće od poduzeća bez registriranih prava intelektualnog vlasništva. Ipak, unatoč tim prednostima, samo oko jedan posto malih i srednjih poduzeća u EU-u ima registrirana prava na dizajn.

EUIPO aktivno promiče zaštitu i provedbu prava u području dizajna, osobito među malim i srednjim poduzećima. To uključuje programe financijske potpore, kao što su Fond za MSP-ove, savjetodavne usluge, uključujući uslugu IP Scan te alate za provedbu prava, kao što je Portal za provedbu prava intelektualnog vlasništva. EUIPO blisko surađuje s drugim organizacijama poput Europola i Frontexa, kao i s tijelima kaznenog progona država članica, u borbi protiv povreda prava intelektualnog vlasništva diljem EU-a, uključujući velike koordinirane akcije usmjerene na krivotvorene proizvode.

EUIPO također organizira nagrade DesignEuropa Awards, natjecanje EU-a za dizajn kojim se odaje priznanje izvanrednim dizajnima i njihovim autorima, od poznatih predvodnika do inovatora koji su tek stupili na scenu, dok se istodobno naglašava važnost zaštite dizajna. Nagrade, koje 2026. obilježavaju desetu obljetnicu, ističu i bogatu europsku dizajnersku baštinu te njezin značajan doprinos kulturi, kreativnosti i svakodnevnom životu.

Nedavnom zakonodavnom reformom kojom se modernizira pravo EU-a o dizajnu pojednostavnjeni su postupci i smanjeni troškovi, a zaštita dizajna postala je dostupnija, uključujući nove mogućnosti za predstavljanje inovativnih i animiranih dizajna.

Registracija dizajna EU-a poduzećima omogućuje brzu i troškovno učinkovitu zaštitu na cijelom tržištu EU-a putem jedne internetske prijave podnesene EUIPO-u. Pristojba za prijavu počinje od 350 eura. Registrirani dizajni EU-a provedivi su u svih 27 država članica EU-a i mogu se obnavljati svakih pet godina, najdulje do 25 godina.