35 godina rasta – Kako je Tokić od obiteljske firme postao lider spreman za burzu

Tokić grupa, vodeći regionalni distributer autodijelova i prateće opreme, nalazi se u jednoj od najznačajnijih razvojnih faza u svojoj povijesti. Sustavnom profesionalizacijom menadžmenta, strateškim širenjem asortimana te snažnom ekspanzijom maloprodajne i distributivne mreže, kompanija potvrđuje spremnost za idući korak, potencijalni izlazak na kapitalno tržište.

Od skromnih početaka u trgovini od tridesetak kvadrata, Tokić je u 35 godina izrastao u regionalnog lidera sa 123 poslovnice u Hrvatskoj i Sloveniji. Danas posluje s portfeljem većim od 300.000 artikala i mrežom od preko 1.300 zaposlenika. U industriji koja se ubrzano mijenja, Tokić grupa dokazuje da su dosljednost, ulaganja i jasna vizija ključ dugoročne održivosti i rasta.

Industrija s ogromnim potencijalom

Daljnjoj brzoj ekspanziji poslovanja Grupe ide u prilog i činjenica da Hrvatska ima jedan od najstarijih voznih parkova u Europi, s prosječnom starosti vozila od gotovo 14 godina, a slična je situacija i u susjednim zemljama. To stvara stabilnu i rastuću potražnju za zamjenskim dijelovima. Osim toga, globalni trendovi otvaraju nove prilike – digitalna prodaja, integracija online i offline kanala, rast važnosti logistike i brze isporuke, ali i prilagodba tržištu električnih i hibridnih vozila. Tokić grupa, s modernom infrastrukturom i iskustvom, spremna je odgovoriti na sve te izazove.

Automobilski sektor u kojem Tokić posluje nalazi se u razdoblju značajnih transformacija, no aftermarket segment – tržište rezervnih dijelova i održavanja vozila – doživljava ekspanzivan rast. Uz to, Tokić grupa je član i dioničar ATR International AG, jedne od najznačajnijih globalnih trgovinskih organizacija, koja Tokić grupu stavlja za stol s najvećim svjetskim dobavljačima autoindustrije, a partnerima i kupcima osigurava sigurnost i stabilnost u poslovanju.

Profesionalizacija menadžmenta kao temelj održivog rasta

Posljednjih godina Tokić je uložio značajne resurse u izgradnju modernog i kompetentnog menadžerskog tima, čime je stvoren okvir za ubrzani razvoj i dugoročnu stabilnost poslovanja. Pozicioniranje vrhunskih stručnjaka s iskustvom u međunarodnim kompanijama osigurava jasnu strategiju, efikasno upravljanje procesima i kulturu odlučivanja utemeljenu na meritokraciji i transparentnosti.

Pod vodstvom profesionalnog menadžmenta, Grupa je 2020. akvizirala slovenski Bartog, što je označilo jednu od najvećih prekretnica u povijesti Grupe. Naime, u samo četiri godine, prihodi Bartoga su gotovo udvostručeni zahvaljujući sinergiji nabave, optimizaciji poslovnih procesa i proširenju asortimana. Dokaz tome su brojke iz 2024. godina, kada je kompanija ostvarila 232 milijuna eura prihoda, što predstavlja rast od 10,5 posto u odnosu na prethodnu godinu, dok je dobit narasla 14 posto i iznosila je devet milijuna eura. U isto vrijeme, smanjen je i omjer neto duga i EBITDA je poboljšan za 2,5 puta, što potvrđuje financijsku disciplinu i otpornost na izazove

Suvremeni logističko-distributivni centar

Uz stalni razvoj prodajne mreže, Tokić grupa kontinuirano ulaže i u modernizaciju poslovanja, od digitalizacije i logističke automatizacije, do širenja asortimana i korisničke podrške. U tijeku su pripreme za izgradnju novog visoko automatiziranog logističko-distributivnog centra površine 44.000 metara kvadratnih, koji će značajno povećati operativne kapacitete Grupe. U paralelnoj investicijskoj agendi nalaze se i daljnje nadogradnje IT sustava te razvoj digitalnih platformi koje dodatno povezuju Tokić s krajnjim korisnicima i partnerima.

Budućnost grupe i potencijalni izlazak na burzu

S ciljem veće fleksibilnosti i otvaranja dodatnih mogućnosti za rast, partnerstva i potencijalno prikupljanje kapitala u budućnosti, Tokić se u srpnju preoblikovao iz društva s ograničenom odgovornošću u dioničko društvo, što je važan korak u daljnjem razvoju Grupe. Samim time, i s obzirom na spomenuti planirani rasti i širenje, Društvo se nakon nedavnog odobrenja Prospekta od strane Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga priprema i za javnu ponudu dionica (IPO), a taj iskorak će omogućiti dodatno prikupljanje kapitala potrebnih za realizaciju velikih investicija, ali i dodatnu transparentnost te veći kredibilitet na domaćem i međunarodnom tržištu.