Agencija za plaćanja: Kontrole poljoprivrednika nisu samovolja

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) odbacila je kao netočne i neutemeljene navode iz Hrvatske poljoprivredne komore (HPK) da kroz kontrole “drakonski kažnjava” poljoprivrednike, uskraćuje sredstva i za najmanje nenamjerne propuste te tako ostvaruje uštede u proračunu, poručivši da kontrole nisu samovolja.

Podsjetimo, predsjednik HPK Željko Mihelić u srijedu je na konferenciji za novinare, između ostalog, kazao da Agencija drakonski kažnjava ljude umjesto da im pruži ruku te kazao da HPK traži dva mjesta u Upravnom vijeću Agencije, “ne za fotelje, nego da kao korisnici otklonimo te operativne blokade koje nam guše poslovanje”.

“Agencija ne zadržava sredstva za sebe niti puni vlastiti proračun. Njezina je zakonska obveza osigurati da sredstva poreznih obveznika završe isključivo kod korisnika koji stvarno provode poljoprivrednu aktivnost i ispunjavaju propisane uvjete”, poručuju u četvrtak iz APPRRR-a u svojoj reakciji.

Izvijestili su i da su isplate predujma krenule prvog dana kada je to bilo moguće, 16. listopada, te je do kraja 2025. godine poljoprivrednicima isplaćeno više od 227 milijuna eura. Do 1. travnja isplaćeno je više od 485 milijuna eura, a do 30. lipnja 2026. ukupno više od 514 milijuna eura, odnosno oko 97 posto raspoložive omotnice.

Najavili su da će preostali dio sredstava biti isplaćen nakon završetka potrebnih provjera, osobito za korisnike koji su na Jedinstvenom zahtjevu prijavili konzervacijsku poljoprivredu, minimalni udio leguminoza i travnjake velike prirodne vrijednosti. Riječ je o provjeri 70.078 parcela, pri čemu je za više od 32 posto parcela provjera završena i korisnicima je izvršena isplata, dodali su u priopćenju.

Kontrole nisu samovolja

“Kontrole koje Agencija provodi nisu samovolja, nego zakonska obveza propisana uredbama Europske unije. One se provode kako bi se osiguralo da potpore budu isplaćene zakonito, transparentno i isključivo onima koji ispunjavaju propisane uvjete”, naveli su u svojoj reakciji.

Pojasnili su i da se administrativne kontrole provode nad svim zahtjevima, usporedbom podataka iz službenih registara, evidencija i dokumentacije korisnika. Kontrole monitoringom, pak, temelje se na satelitskim snimkama, geotagiranim fotografijama i drugim službenim podacima, uz dodatnu stručnu provjeru kada sustav ne može sa sigurnošću utvrditi provođenje poljoprivredne aktivnosti. Kontrole na terenu provode se na odabranom uzorku gospodarstava, za intervencije koje nije moguće u cijelosti nadzirati monitoringom te na temelju analize rizika ili prijava nepravilnosti, uz primjenu načela “četiri oka” i pravo korisnika na prigovor.

“Agencija za plaćanja razumije važnost pravodobne isplate potpora za stabilnost dohotka poljoprivrednika. Upravo zato se kontrole provode radi zaštite javnih sredstava i očuvanja povjerenja u sustav potpora. Cilj kontrola nije kažnjavanje poljoprivrednika, nego osigurati da potpore budu isplaćene zakonito, transparentno i isključivo onima koji ispunjavaju propisane uvjete”, naveli su u svojoj reakciji te dodali da umjesto stvaranja nepovjerenja u sustav, vjeruju da je u interesu svih da zajednički rade na tome da potpore budu isplaćene pravodobno, transparentno te u skladu sa svim važećim nacionalnim i europskim propisima.