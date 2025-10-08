Aminess nastavlja sa širenjem: Opatija postaje 11. destinacija u portfelju grupacije

Najbrže rastuća domaća turistička kompanija, Aminess Hotels & Resorts, nastavlja sa strateškim širenjem svojeg portfelja, dodajući Opatiju kao svoju 11. destinaciju.

Aminess Hospitality Group, Aminessova kompanija zadužena za operativno upravljanje objektima, preuzela je vođenje novog premium objekta u Voloskom, koji će poslovati pod imenom Aminess Younique Vollo Residence.

Ovim poslovnim korakom Aminessov portfelj raste na ukupno 30 objekata, čime se dodatno učvršćuje pozicija kompanije kao jednog od vodećih turističkih brendova u regiji. Ulazak na prestižnu opatijsku rivijeru, cjelogodišnju destinaciju iznimne povijesne i turističke važnosti, predstavlja strateški potez koji Aminessu stvara nove prilike i jača prepoznatljivost brenda na Kvarneru.

Novi objekt, Aminess Younique Vollo Residence, sastoji se od tri povezane zgrade s ukupno 58 moderno opremljenih rezidencijas jedinstvenim pogledom na more, počevši od jednosobnih rezidencija površine 55 m² do raskošnih penthouse jedinica površine 250 m². Otvorenje je planirano za proljeće 2026. godine, a gostima će ponuditi vrhunsku uslugu i jedinstveni doživljaj boravka, spajajući udobnost prostranih smještajnih jedinica s prepoznatljivom Aminess uslugom i gostoljubivošću.

Od dodatnih sadržaja objekt će uključivati isprobani Aminessov koncept trattorije Il Cantuccio, bogato opremljenu wellness-relax zonu, fitness unutar objekta i vanjski bazen sa lounge zonom. U ovim segmentima Aminess Younique Vollo Residence nadilazi standardnu ponudu – naime, fitness ponuda uključivat će boutique teretanu s personaliziranim pristupom te specijalizirane programe poput reformer pilatesa i yoge. Uz to, na raspolaganju će biti i tretmani za njegu lica i tijela, opuštajuće masaže te specijalizirane usluge poput fizioterapije, rehabilitacije i dermatologije.

“Izuzetno smo ponosni što Opatiju možemo nazvati našom novom, jedanaestom destinacijom. Uz 30 objekata diljem hrvatske obale, potvrđujemo status Aminessa kao najbrže rastuće i jedne od vodećih domaćih turističkih kompanija. To nam omogućuje da dnevno ugošćujemo gotovo 19 tisuća gostiju, ostvarujemo više od dva milijuna noćenja godišnje te zapošljavamo oko 2.500 ljudi. Asset-light model upravljanja turističkim objektima koji smo postavili s Aminess Hospitality Group bio je važan faktor u postizanju ovakvog rasta”, ističe Mladen Knežević, predsjednik Uprave Aminessa.

Aminess Hospitality Group je poslovni model kojim Aminess pruža cjelovitu uslugu upravljanja hotelskim i resortskim operacijama, omogućujući vlasnicima objekata da uz pomoć Aminessovog znanja, iskustva i snažne prodajno-marketinške platforme ostvare maksimalan povrat na investiciju i osiguraju visoku razinu zadovoljstva gostiju.

Portfelj kompanije uključuje hotele, resorte i kampove kategorija od tri do pet zvjezdica u atraktivnim destinacijama diljem hrvatske obale gdje se Aminess ističe kontinuiranim ulaganjima u kvalitetu ponude, inovativnim konceptima, brigom za zaposlenike te predanošću održivom razvoju i doprinosu lokalnim zajednicama u kojima posluje.