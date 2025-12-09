Balázs Békeffy (OTP) – Od izazova do prilika, kako gradimo konkurentsku prednost

Prateći stalno svjetske vijesti i analize, svi možemo konstatirati da je ritam globalnih promjena brži nego ikad. Međunarodna scena sve više nalikuje seizmogramu potresnih valova, gdje političke tenzije, ratovi, tehnološke utrke i poremećaji opskrbnih lanaca stvaraju okruženje u kojem se pravila mijenjaju iz dana u dan. U takvom svijetu stabilnost, više nije samo ključna i samorazumljiva poluga poslovnih očekivanja, već postaje strateška prednost.

Upravo zato vrijedi naglasiti gdje danas stojimo. Hrvatska, unatoč svim pritiscima, održava rast nešto iznad prosjeka EU-a i pokazuje zrelost koja je prije desetak godina možda izgledala nedostižno. To nisu samo brojke, to je rezultat brze prilagodbe i snažnog financijskog sustava. Iako ne možemo mijenjati globalne procese možemo graditi sustav koji reagira smireno, odgovorno i pravovremeno. Upravo takav pristup omogućuje nam da izazove pretvaramo u prilike.

Bez obzira na stalna previranja Europa trenutačno prolazi fazu smirivanja inflacije, a Europska središnja banka postupno snižava referentne kamatne stope pružajući potporu gospodarstvima koja su u proteklom razdoblju bilježila znakove usporavanja. Ipak, inflatorni pritisci nisu nestali, a mnoge europske ekonomije suočene su sa strukturnim izazovima, od transformacije autoindustrije i kasnog ulaska u utrku novih tehnologija i inovacija, do nužnosti smanjivanja proračunskih deficita i povećanih obrambenih izdvajanja. Sve to čini 2026. godinu razdobljem u kojem će monetarna i fiskalna politika morati održavati iznimno osjetljivu ravnotežu.

Hrvatska, kao mala i visoko otvorena ekonomija, jasno osjeća svaki pomak u globalnim tokovima. No ono što nas razlikuje jest otpornost koju smo pokazali proteklih godina. Očekivanja za 2026. ostaju pozitivna: naš BDP trebao bi i dalje rasti iznad prosjeka Europske unije. Rast će se temeljiti na snažnoj osobnoj i državnoj potrošnji, ali i rastu investicija. Inflacija se postupno smanjuje, iako je i dalje iznad europskog prosjeka, a tržište rada ostaje napeto. Demografski izazovi i potreba za održivom i odgovornom državnom potrošnjom ostaju ključni dugoročni zadaci.

U poslovnom smislu, prilike vidimo u ulaganjima u infrastrukturu, stanogradnju, obnovljive izvore energije, digitalne tehnologije, proizvodnju hrane te u daljnjoj podršci izvoznicima. Upravo su to sektori koji dugoročno povećavaju konkurentnost i stabilnost gospodarstva.

Uloga bankarskog sektora u tim procesima iznimno je važna. Hrvatski bankarski sustav je kapitalno snažan, visoko likvidan i stabilan, što je dokazano i u najizazovnijim razdobljima. Istovremeno, djelujemo u uvjetima rastuće regulatorne zahtjevnosti i kapitalnih opterećenja, dok se poslovni modeli brzinski mijenjaju. To od nas zahtijeva dugoročno planiranje, spremnost na transformaciju i velika ulaganja u modernizaciju.

U OTP banci intenzivno radimo upravo na tome. U proteklim godinama ostvarili smo snažan rast kreditnog portfelja, povećali broj klijenata u svim segmentima i ojačali tržišni udio. Ponosan sam što smo financirali projekte koji mijenjaju ekonomsku sliku Hrvatske, stotine megavata novih obnovljivih energetskih kapaciteta, stambene i infrastrukturne projekte, digitalne platforme, logistička postrojenja i izvoznike koji šire hrvatske proizvode i znanje na međunarodna tržišta.

Bankarstvo u 2026. godini obilježit će dvije transformacije. Prva je digitalna. Digitalizacija je postala srž poslovanja. Klijenti očekuju jednostavnost, brzinu i sigurnost, a kibernetička sigurnost više nije samo tehničko pitanje nego temeljni strateški prioritet Uprava svih banaka. OTP banka intenzivno ulaže u tehnologiju, ubrzanje procesa, inteligentnu automatizaciju i razvoj digitalnih proizvoda koji pružaju najbolje korisničko iskustvo.

Druga transformacija je zelena. Održivo financiranje više nije regulatorna obveza, već prilika. Projekti obnovljivih izvora energije, energetske učinkovitosti i smanjenja emisija bit će jedan od najvažnijih motora rasta europske ekonomije. OTP banka već ima snažnu ulogu u tom segmentu, a u godinama koje dolaze dodatno ćemo je pojačati jer vjerujemo da zelena tranzicija stvara dugoročne koristi za gospodarstvo, društvo i klijente.

Kada sve to stavimo u širi kontekst, globalne rizike, europske izazove i domaće prilike – jasno je da Hrvatska ima čvrste temelje za optimizam. Stabilan bankarski sustav, gospodarstvo koje uspješno odgovara na izazove i kontinuirani priljev investicija stvaraju snažnu osnovu za budućnost. U tom razvoju želimo ostati odgovoran partner, banka koja pruža stabilnost, otvara prilike i doprinosi stvaranju vrijednosti za klijente i društvo.

Ako u 2026. godinu uđemo s takvim mindsetom, kao ekonomija koja razumije promjene, kao bankarski sektor koji pruža sigurnost i kao društvo koje se ne boji transformacije, uvjeren sam da možemo ostvariti još jedan važan iskorak. Ne samo kao financijski sustav, već kao moderno, konkurentno i ambiciozno društvo koje zna što želi postići.