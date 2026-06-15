Benzin od utorka jeftiniji za četiri centa, a dizel za dva

Vlada je u ponedjeljak na telefonskoj sjednici odredila najveće maloprodajne cijene goriva, prema kojima će osnovni benzin od utorka pa u iduća dva tjedna pojeftiniti za četiri, a dizel za dva eurocenta.

Nove cijene iznosit će 1,57 eura za litru osnovnog benzina te 1,59 eura za osnovni dizel.

Plavi dizel pojeftinjuje za tri eurocenta, na 1,06 eura za litru.

Plin za spremnike pojeftinjuje za šest eurocenti, na 1,29 eura za kilogram, a za isti iznos pada cijena plina za boce, na 1,87 eura za kilogram.

Da cijene nisu regulirane, benzin bi stajao 1,69 eura, dizel 1,78, a plavi dizel 1,11 eura za litru. Cijena kilograma plina za spremnike bila bi 1,40 eura, a plina za boce 2,11 eura.

Vlada je ponovnu regulaciju cijena goriva uvela nakon izbijanja rata između Irana, SAD-a i Izraela i krize opskrbe zbog otežanog ili onemogućenog transporta nafte kroz Hormuški tjesnac.

Postani dio Forbes zajednice Najrelevantniji sadržaj iz svijeta biznisa - izravno na vaš e-mail. Prijavi se