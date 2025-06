Bespovratna sredstva za komunalna vozila na struju i vodik – do 200.000 eura

Poduzetnici i gradovi koji žele nabaviti komunalna vozila na struju i vodik, mogu se prijaviti za bespovratna sredstva koja nudi Fond za zaštitu okoliša.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je javni poziv za sufinanciranje nabave komunalnih vozila na električnu energiju i vodik.

Riječ je o vozilima namijenjenima odvojenom prikupljanju otpadnog papira, kartona, biootpada, metala, plastike, tekstila, stakla i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na mjestu nastanka otpada kod korisnika usluge, putem reciklažnih dvorišta ili na javnim površinama.

Udio sufinanciranja ovisi o uspješnosti u razdvajanju otpada

Pravo na korištenje ovih bespovratnih sredstava imaju poduzetnici – davatelji usluge sakupljanja komunalnog otpada i jedinice lokalne samouprave koje imaju vlastiti pogon za prikupljanje komunalnog otpada.

Za prijavitelje čija je stopa odvojenog prikupljanja komunalnog otpada iznad 50 posto, udio sufinanciranja iznosi 50 posto odnosno do 200.000 eura po prijavi. Za one čije je stopa manja, sufinanciranje iznosi 40 posto ili do 200.000 eura po prijavi. Prijavitelji čija lokalna jedinica ima više od 100.000 stanovnika mogu podnijeti dvije prijave, a oni s manje stanovnika jednu.

Natječaj se ne odnosi na čistilice i pometače. Ukupna raspoloživa sredstva fonda za ovaj poziv iznose šest milijuna eura.



Više informacija dostupno je u pozivu (PDF). Prijave se mogu podnositi dok sredstava ne budu potrošena, a najkasnije do kraja 2025. godine.