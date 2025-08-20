Bessent: “Trenutni trgovinski odnos s Kinom prilično dobro funkcionira”

Američki ministar financija Scott Bessent izjavio je da trenutna situacija u trgovinskim odnosima s Kinom prilično dobro funkcionira nakon što su dva najveća svjetska gospodarstva nedavno produljila primirje u oštrom trgovinskom sukobu oko carina.

Prošli tjedan Washington i Peking produljili su carinsko primirje za još 90 dana, odgodivši ponovno nametanje troznamenkastih carina na robu iz dviju zemalja do studenog.

Prvo primirje u trgovinskom sukobu dvije strane najavile su u svibnju, nakon pregovora u Ženevi, kad su dogovorile 90-dnevnu obustavu carina radi daljnjih pregovora. Kineski i američki predstavnici ponovno su se susreli krajem srpnja u Švedskoj, nakon čega su se američki pregovarači vratili u Washington s preporukom da predsjednik Donald Trump odgodi rok za postizanje dogovora do studenog.

“U ovom trenutku iz Kine nam dolazi najveći dio carinskih prihoda. Mislim da trenutno postojeća situacija prilično dobro funkcionira”, izjavio je Bessent u intervjuu na Fox Newsu, istaknuvši da su američka i kineska strana održale vrlo dobre razgovore te da očekuje da će se kineska strana vratiti pregovorima i prije studenog.

Washington već neko vrijeme poziva Peking da prestane kupovati rusku naftu kako bi povećao pritisak na Moskvu u okviru pregovora o obustavi rata u Ukrajini. No, u petak je Trump rekao da u bližoj budućnosti ne planira kineski uvoz ruske nafte sankcionirati dodatnim carinama na uvoz kineske robe u SAD.

Trump je u petak održao sastanak s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Aljasci, a u ponedjeljak se u Bijeloj kući susreo s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim te s europskim čelnicima i čelnikom NATO saveza. Nakon tih sastanaka rekao je da će Zelenskij i Putin održati bilateralni sastanak prije trilateralnog sastanka na kojem će sudjelovati i Trump.