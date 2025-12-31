Bolji posao najčešća novogodišnja odluka 

Krajem godine obično se analizira što je bilo u protekloj godini i donose odluke za iduću, a prema istraživanju tvrtke Alma Career Croatia, novogodišnje odluke u velikoj su mjeri povezane s poslom.

Iako se često govori kako novogodišnje odluke kratko traju, većina građana u njima ipak vidi određenu vrijednost. Za 66 posto ljudi novogodišnje odluke predstavljaju motivaciju za ostvarenje dugoročnih želja i planova, dok ih 34 posto smatra besmislicom, navodi se u priopćenju tvrtke Alma Career Croatia, poznate po brendu Moj posao.

Kao i ranijih godina, novogodišnje odluke u velikoj su mjeri povezane s poslom i profesionalnim razvojem. Čak 66 posto odluka odnosi se na karijeru.

Najčešće su to mlađi ispitanici, pa tako odluku vezanu uz posao planira donijeti 60 posto ispitanika u dobi od 26 do 30 godina, kao i 52 posto mlađih od 25 godina. U skupini od 31 do 40 godina takvu odluku planira 38 posto ispitanika, dok je među starijima od 41 godine taj udio znatno manji – 33 posto.

Kada je riječ o konkretnim poslovnim željama, pronalazak boljeg posla najpopularnija je novogodišnja odluka i za nju se odlučuje 62 posto ispitanika.

Slijede povećanje mjesečnih prihoda (40 posto), profesionalno usavršavanje i edukacije (25 posto) te bolja ravnoteža između poslovnog i privatnog života (24 posto). Ti podaci potvrđuju da sigurnost, razvoj i kvaliteta života ostaju ključne teme kada razmišljamo o budućnosti, zaključuje se u istraživanju.

Na pitanje jesu li ispunili svoju prošlogodišnju odluku, 41 posto ispitanika odgovorilo je da nije, dok ih 32 posto priznaje da još nisu, ali se nadaju da bi to mogli u budućnosti.

Tek 28 posto ispitanika u potpunosti je ostvarilo svoju novogodišnju odluku.

„Najčešći razlog odustajanja je spoznaja da odluka ipak nije bila toliko važna koliko se činila u početku. Svaka peta osoba priznaje da su im planovi propali jer nisu bili dovoljno dobro isplanirani ili nisu računali na prepreke, dok manji dio ispitanika navodi nedostatak podrške okoline. Zanimljivo, dio ispitanika iskreno priznaje i da su jednostavno zaboravili koju su odluku donijeli”, zaključuje se u istraživanju tvrtke Alma Career Croatia.

U priopćenju, objavljenom u srijedu, navodi se da je istraživanje provedeno na uzorku od više od 400 ispitanika, od kojih je 73 posto žena i 27 posto muškaraca. Većina ispitanika (86 posto) trenutno je zaposlena, a najveći dio radi u privatnim tvrtkama u domaćem ili stranom vlasništvu.