Bosch Hrvatska ostvario rekordne poslovne rezultate

Bosch Hrvatska ima rekordne poslovne rezultate, a u ključnim sektorima ostvario je niz inovacija. Pohvalili su se smanjenjem emisija CO₂ i donacijama.

Bosch Hrvatska ima rekordne poslovne rezultate – ostvario je 126,6 milijuna eura konsolidiranog prihoda od prodaje u proteklom periodu. Ovaj uspjeh potvrđuje čvrstu poziciju Bosch branda u industriji tehnologije i inovacija te njegovu predanost održivosti i digitalnoj transformaciji.

„Godina iza nas donijela je brojne izazove, ali i pokazala koliko je stabilan naš poslovni model. Rast postignut u takvom okruženju rezultat je inovacija, vrhunskih proizvoda te predanosti zaposlenika i partnera,“ izjavila je Mirsada Kudrić, generalna direktorica Boscha za Hrvatsku i Sloveniju.

Dizalice topline najprodavanije za grijanje

Bosch svoj poslovni model temelji na inovacijama, što je posebno vidljivo kroz ključne sektore, a to su: energetski učinkovit sustav grijanja, novi proizvodi u sektoru mobilnosti te snažan rast u segmentu električnih alata. Bosch je ponudio niz naprednih dizalica topline koje koriste obnovljive izvore energije i smanjuju emisiju CO₂. Upravo su dizalice topline postale najprodavaniji proizvod za grijanje, dok su klima uređaji također zabilježili značajan porast prodaje u odnosu na prethodnu godinu. Odgovoran opskrbni lanac vrlo je važan za Bosch. Od 2023. godine Bosch Power Tools registrirao je više od 60 posto svojih proizvodnih pogona u Supplier Ethical Data Exchange (SEDEX), organizaciji koja osigurava društveno odgovoran i ekološki prihvatljiv opskrbni lanac.

Nastavila se i optimizacija proizvodnih procesa u skladu s ciljevima održivosti, smanjujući emisije CO₂, potrošnju plastike i prelazeći na reciklirane materijale u ambalaži svojih proizvoda. Upravo je prelazak s plastične na kartonsku ambalažu omogućio je Boschu da izbjegne 53,5 tona plastičnog otpada svake godine. Kroz povećanje energetske učinkovitosti, ulaganje u obnovljive izvore i sustavne promjene unutar poslovanja, Bosch nastavlja put prema daljnjem smanjenju emisija – uključujući cilj od 30 posto smanjenja emisija u Scopeu 3 do 2030. godine. Osim toga, Bosch nastavlja suradnju s WWF-om na globalnim projektima za zaštitu bioraznolikosti te poticanje energetske učinkovitosti u industriji.

Donacije

Bosch Hrvatska preselio je u moderno opremljene radne prostore, open-space formata, potičući suradnju, inovacije i agilnost među timovima. Novi radni prostori omogućili su poboljšanje komunikacije i angažman zaposlenika, čime je povećana produktivnost i zadovoljstvo na radnom mjestu. Osim novih prostora, Bosch Hrvatska nastavio je sa svojim društveno odgovornim inicijativama. Među najistaknutijim projektima su: donacija za obnovu Srednje škole Petrinja, koja je obnovljena novim sustavima grijanja i hlađenja, te dugogodišnja podrška SOS Dječjem selu Lekenik, kroz brojne obrazovne i socijalne inicijative.

Bosch Hrvatska planira nastavak rasta kroz daljnje inovacije u energetskim rješenjima, digitalnu transformaciju poslovanja te proširenje asortimana proizvoda u industriji mobilnosti i električnih alata. Kroz daljnje ulaganje u istraživanje i razvoj, Bosch će nastaviti oblikovati budućnost tehnologije i održivog razvoja. Mirsada Kudrić zaključuje: „Održivost je temelj našeg poslovanja. I dalje ćemo ulagati u inovativna rješenja koja doprinose poboljšanju kvalitete života i smanjenju utjecaja na okoliš, čime doprinosimo stvaranju bolje i održivije budućnosti.“