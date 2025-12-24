BP prodaje 65 posto udjela u Castrolu tvrtki Stonepeak za šest milijardi dolara

BP prodaje 65 posto udjela u Castrolu američkoj investicijskoj tvrtki Stonepeak za oko šest milijardi dolara, što predstavlja ključni korak u BP-jevoj strategiji dezinvestiranja imovine vrijednoj 20 milijardi dolara i usmjerenoj na smanjenje duga i povećanje financijskih prinosa.

Sporazum objavljen u srijedu procjenjuje Castrol na 10,1 milijardu dolara i označava najambiciozniju prodaju imovine britanske tvrtke do sada u njezinim nastojanjima da pojednostavi poslovanje i smanji ulaganja u obnovljive izvore energije nakon godina zaostajanja za konkurentima u cijeni dionica.

BP će zadržati 35 posto udjela u novom zajedničkom pothvatu sa Stonepeakom, koji smije prodati nakon isteka dvogodišnjeg lock-in perioda.

Dionice BP-a porasle su za više od jedan posto u srijedu nakon objave, ali su nakon toga pale za 0,1 posto.

“I dalje propitujemo racionalnost odluke o prodaji Castrola, tvrtke koja donosi visoke prihode i ima nisku volatilnost, jer je to u konačnici štetno za dugoročnu održivost dividendi i kvalitetu zarade poslovanja”, rekli su analitičari iz RBC-a.

Prodaja uključuje 800 milijuna dolara za ubrzane isplate dividendi, a BP se za nju odlučio ranije ove godine.

BP će prihode od prodaje iskoristiti za smanjenje duga, prodat će imovinu vrijednu 20 milijardi dolara kako bi smanjio neto dug s 26 milijardi dolara na između 14 i 18 milijardi dolara do kraja 2027, navodi se.

Nakon zaključenja posla s Castrolom, BP-jevi dovršeni i najavljeni prihodi od dezinvestiranja iznose ukupno oko 11 milijardi dolara.

U odvojenoj izjavi, Stonepeak je rekao da će Kanadski investicijski odbor za mirovinski plan uložiti do 1,05 milijardi dolara kao dio posla i steći neizravni udio u Castrolu.

BP je prošli tjedan imenovao Meg O’Neill iz Woodside Energyja za sljedeću izvršnu direktoricu, koja će preuzeti dužnost od Murraya Auchinclossa.

U listopadu je novi predsjednik BP-a Albert Manifold rekao zaposlenicima da je portfelj grupe “previše složen” te da se mora brzo ponovno usmjeriti na poslovanje s naftom i plinom, a tvrtka još od kolovoza nastoji preispitati najučinkovitije načine upravljanja i profitiranja od svojih naftnih i plinskih resursa te razmatra daljnje smanjenje troškova kako bi se povećali prinosi dioničara.

