Brana kineskom uvozu u EU bile bi carine ili slabiji euro

Europska unija trebala bi uvesti 30-postotne carine ili pripremiti teren kako bi u istom postotku ‘spustila’ vrijednost eura prema kineskom juanu želi li obuzdati val jeftinog kineskog uvoza, utvrdili su savjetnici francuske vlade.

Kineske kompanije osvajaju sve veće udjele u europskim tržištima, uključujući i gospodarske grane u kojima je Stari kontinent nekoć dominirao, utvrdilo je u izvješću Visoko povjerenstvo za strategiju i planove, koje savjetuje francuskog premijera pri kreiranju politike.

Europska unija može postati konkurentna samo ako uvede 30‑postotne carine na kinesku robu ili ako devalvira euro prema juanu za 30 posto, izračunali su francuski stručnjaci.

Provedba tih mjera bila bi iznimno teška, zaključili su u Haut-Commissariat à la Stratégie et au Plan.

Ključni sektori europske industrijske baze, uključujući proizvodnju automobila, strojeva, kemikalija i baterija, sada su pod izravnom prijetnjom, pokazala je analiza povjerenstva, pa je tako je kineskim konkurentima izložena četvrtina francuskog izvoza i gotovo dvije trećine njemačke proizvodnje.

Kineske kompanije sve su konkurentnije prije svega zahvaljujući podizanju kvalitete proizvoda, uz kontinuirano manje troškove, u rasponu od 30 do 40 posto, pokazale su konzultacije povjerenstva s europskim tvrtkama.

U kombinaciji s kineskom valutom, koja je već godinama slaba u odnosu na druge velike svjetske valute i tako dodatno ‘podiže’ konkurentnost kineskog izvoza, industrijska prednost Pekinga predstavlja rizik za Europu, rekao je čelnik povjerenstva Clément Beaune.

Ako ne poduzme konkretne mjere, Europa bi zbog nekonkurentnosti mogla ući u krug razorne devastacije, naglasio je.

Postojeći alati Europske unije za zaštitu trgovine, koji često obuhvaćaju dugotrajne antidampinške istrage, danas su nedostatni, izjavio je Beaune, zaključivši da je nužna velika i temeljita promjena politike.

Stvaranje uvjeta za slabljenje eura odnosno za jačanje juana bilo bi teži posao od uvođenja carina, priznao je Beaune, iako ni uvođenje nameta ne bi bilo jednostavno i zahtijevalo bi podršku kvalificirane većine članica EU‑a.

“Europsko gospodarstvo potresaju udari”

Europsko gospodarstvo potresaju udari s dviju strana, rekao je pak francuski predsjednik Emmanuel Macron u utorak u razgovoru za više europskih medija, uključujući Le Monde i Financial Times.

“Imamo kineski tsunami s trgovinske strane i nestabilnost iz minute u minutu s američke strane. Te dvije krize donose Europi snažan šok”, ustvrdio je Macron.

Europa može postati sila gospodarskom strategijom koja će se temeljiti na zaštiti, smatra francuski predsjednik. “Ne na protekcionizmu već na davanju prednosti europskim proizvodima”, naglašava Macron.

Europski čelnici razgovarat će u četvrtak na samitu EU‑a, između ostaloga, i o francuskoj inicijativi za strategiju “Proizvedeno u Europi”, navodi Reuters.

Francuski ministar financija Roland Lescure rekao je pak prošli tjedan da bi na dnevni red pregovora skupine G7 tijekom francuskog predsjedanja mogao, bude li potrebno, uvrstiti i pitanja oscilacija na deviznom tržištu.

Francuska namjerava tijekom jednogodišnjeg predsjedanja skupinom G7 usmjeriti pozornost na problem globalnih makroekonomskih neravnoteža koje, prema riječima Lescurea, potpiruju prekomjerna potrošnja u SAD‑u, nošena kreditima, nedovoljna ulaganja u Europi, te kineski rast temeljen na izvozu.

“Nastavimo li ovim tempom bez dijaloga, bez dogovora o korektivnim mjerama, stvari će loše završiti, bilo da se riječ o ekonomskoj, financijskoj ili o političkoj krizi”, dodao je francuski ministar.

I Europska središnja banka (ECB) izdvojila je među “izazovima” za gospodarstvo eurozone više carine i jačanje eura unatrag godinu dana.

Euro je unatrag godinu dana znatno ojačao i prema dolaru, za čak 14 posto, prema ECB-ovim tablicama.