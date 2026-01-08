Brazilski Embraer isporučio znatno više aviona u 2025.

Brazilski Embraer isporučio je u 2025. godini znatno više zrakoplova, pokazali su preliminarni podaci, uz skok isporuka poslovnih mlažnjaka.

Brazilski div isporučio je lani ukupno 244 zrakoplova, za 18 posto više nego u 2024.

Brojka obuhvaća 78 komercijalnih mlažnjaka, za sedam posto više nego u prethodnoj godini. Isporučenih 155 poslovnih zrakoplova predstavlja pak povećanje za 19 posto u odnosu na 2024. godinu.

Rezultati su u okviru procjena uprave koje su predviđale od 77 do 85 isporučenih komercijalnih mlažnjaka, odnosno od 145 do 155 isporučenih poslovnih zrakoplova.

Tvrtka je kupcima lani isporučila i 11 vojnih zrakoplova, gotovo četiri puta više nego u prethodnoj godini. Podatak obuhvaća tri teretna zrakoplova KC-390 Millenium i osam lakih jurišnih zrakoplova s jednim motorom koji se koriste i za obuku pilota A-29 Super Tucano.

Poslovno izvješće za prošlu godinu bit će objavljeno početkom ožujka.

