Cijene nafte nezaustavljivo rastu, Brent na najvišoj razini od 2022. godine

Cijena nafte dosegnula je u četvrtak najvišu razinu u posljednje četiri godine nakon što je Axios izvijestio da će američka vojska brifirati predsjednika Donalda Trumpa o potencijalnoj akciji protiv Irana, što je pojačalo zabrinutost da bi ponovno mogao eskalirati oružani sukob na Bliskom istoku.

Terminska cijena nafte za isporuku u lipnju za europsku marku nafte Brent na londonskoj burzi skočila je tijekom jutra za čak 6,84 posto na 126,10 dolara po barelu, no u međuvremenu su se ponešto spustila, na 123,7 dolara, no to je i dalje 4,8 posto više nego dan ranije. Istodobno, barel američke referentne marke West Texas Intermediate (WTI) premašio je 110 dolara.

U srijedu su cijene nafte također snažno porasle, za više od šest posto. Cijena Brenta sada je na najvišim razinama od početka 2022. godine.

Axios je, pozivajući se na dva izvora upoznata s tim pitanjem, izvijestio da se američko Središnje zapovjedništvo priprema predstaviti Trumpu planove za moguću vojnu akciju protiv Irana.

Trump je ranije, prema izvješćima, odbio prijedlog Teherana za ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca, signalizirajući da će pomorska blokada ostati na snazi dok se ne postigne širi nuklearni dogovor.

Prolaz tankera kroz Hormuški tjesnac — kroz koji prolazi oko petine svjetske nafte i ukapljenog prirodnog plina — i dalje je ozbiljno poremećen, a najnoviji razvoj događaja dodatno produbljuje zabrinutost tržišta zbog daljnjih poremećaja u opskrbi energentima.

Goldman Sachs procjenjuje da je izvoz kroz taj ključni tjesnac pao na svega četiri posto uobičajenih razina, dok su pregovori SAD-a i Irana u zastoju, a američka blokada dodatno zateže opskrbu. Ograničeni iranski izvoz i ograničeni skladišni kapaciteti mogli bi produbiti poremećaje u globalnoj opskrbi ako blokada potraje, kažu analitičari Goldman Sachsa.