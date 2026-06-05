Cijene najma čarter plovila u Hrvatskoj prema analizi ponuda na Njuškalu rasle do 26 posto 

Cijene najma čarter plovila porasle su za 11 posto u posljednje četiri godine, dok je u premium segmentu plovila za najam, duljine iznad 20 metara, cijena porasla čak 26 posto, pokazala je analiza internet oglasnika Njuškalo.

Pritom broj čarter oglasa godinama ima postojan trend od 430 do 470 aktivnih mjesečno.

Prema geografskoj koncentraciji čarter ponude na Njuškalu prednjači Splitsko-dalmatinska županija iz koje dolazi gotovo 80 posto svih oglasa usluga nautičkog čartera. Središnja Dalmacija srž je domaće nautičke industrije, smatraju na Njuškalu, dok ostatak obale sudjeluje u ponudi, ali periferno.

Sve manje starijih plovila

Iako je tržište čartera aktivno cijele godine, vrhunac potražnje bilježi se ljeti i u predsezoni dok je na početku godine interes vrlo nizak.

Analiza oglasa objavljenih na Njuškalu po godini gradnje plovila pokazuje da dominiraju plovila izgrađena 2020. godine i novija, a zatim ona iz razdoblja od 2015. do 2019. godine. Starija plovila sve su manje zastupljena.

Posebno se ističe rast prisutnosti katamarana marke Lagoon u svim dužinskim segmentima, uključujući plovila iznad 20 metara. Dominantni čarter proizvođači ostaju Bavaria (segment 12 do 15 metara), Jeanneau i Elan, te spomenuti Lagoon.

Lojalnost prema markama

Izvan čarter segmenta, lojalnost prema markama ključni je faktor odluke o kupnji, posebno u kategorijama gumenjaka i jet-skija.

Sea-Doo dominira jet-ski tržištem, dok Yamaha bilježi rast interesa od 25 posto uspoređujući 2024. i 2025. godinu. Među gumenjacima posebno se ističe Zar Formenti, a Sea Ray u segmentu motornih brodova.

Prema analizi spomenutog oglasnika, Jeanneau i Beneteau predvode segment “sigurne kupnje”.

Direktor auto moto nautike Njuškala Dražen Mijoč ističe da ga nije iznenadio rast cijena sam po sebi već ono što se događa ispod površine.

“Broj brodova gotovo da se nije promijenio godinama, a cijene idu gore. To znači da tržište sazrijeva: vlasnici plovila ulažu u bolju flotu, a gosti traže sve bolje iskustvo na Jadranu. Vidimo i nešto zanimljivo u podacima o markama plovila – korisnici više ne traže samo ‘gumenjak’ ili ‘jedrilicu’, traže točno određeni model određenog proizvođača. To je signal da smo prešli u drugu fazu tržišta nautike u Hrvatskoj“, istaknuo je Mijoč.