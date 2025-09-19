Croatia Airlines ojačala vezu s Berlinom, od sada lete u taj grad tijekom cijele godine

Croatia Airlines od sada će Zagreb i Berlin povezivati cijele godine i to tri puta na tjedan. Linija je do sada bila dostupna samo u sezoni.

Croatia Airlines i Turistička zajednica grada Zagreba sinoć su u njemačkoj prijestolnici svečano predstavili novu, cjelogodišnju liniju Zagreb – Berlin.

Riječ je o dosadašnjoj sezonskoj liniji koja je, zahvaljujući interesu putnika i strateškoj važnosti povezivanja hrvatske i njemačke metropole, pretvorena u liniju dostupnu tijekom cijele godine i to triput na tjedan: utorkom, petkom i nedjeljom s najnižom cijenom od 149 eura.

Sezonski letovi na relaciji Zagreb – Berlin, kako je to na predstavljanju rekla Marija Pavić, voditeljica prodaje Croatia Airlinesa, uvedeni su u ljetnom redu letenja 2024. godine te su obavljani i tijekom ovogodišnje turističke sezone, a odsad će putnicima biti dostupni i u zimskom razdoblju.

“Nova cjelogodišnja linija dodatno učvršćuje povezanost dviju zemalja i pridonosi mobilnosti poslovnih i turističkih putnika, ali i još čvršće povezanosti Zagreba s europskim odredištima. U ovogodišnjem ljetnom redu letenja uveli smo, podsjetimo, čak pet novih sezonskih linija iz Zagreba – u Hamburg, Bukurešt, Milano, Madrid i Prag – čime je glavni grad Hrvatske dobio dodatne izravne veze sa značajnim europskim središtima. Produljenjem linije Zagreb – Berlin u zimski red letenja ispunjavamo očekivanja putnika, ali i strateški jačamo mrežu letova Croatia Airlinesa jer je Njemačka najvažniji hrvatski trgovinski partner. Također, uvođenjem cjelogodišnje povezanosti još više pridonosimo turističkoj ponudi Zagreba i povezivanju Hrvatske s Europom i svijetom” – rekla je Pavić.