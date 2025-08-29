Danska smanjila prognozu gospodarskog rasta za 2025.

Danska je u petak smanjila svoju godišnju prognozu rasta s 3% na 1,4%, velikim dijelom zbog slabijih očekivanja za farmaceutskog diva Novo Nordisk.

Danska je posljednjih godina zabilježila snažan godišnji rast, a njezino gospodarstvo prošle je godine poraslo za 3,7%, što je uvelike potaknuto izvozom lijekova.

Danski farmaceutski div Novo Nordisk proizvodi popularne lijekove za kontrolu tjelesne težine Ozempic i Wegovy.

Ministarstvo gospodarstva primijetilo je da je danski izvoz u SAD značajno pao početkom 2025. nakon ogromnog porasta krajem 2024., zbog gomilanja zaliha i povećane konkurencije na tržištu lijekova za mršavljenje, što je dovelo do gubitka tržišnog udjela Novoa, prenosi CNBC.

Generički lijekovi također smanjuju prodajne mogućnosti u SAD-u, navodi se.

Visoke američke carine

Europski farmaceutski sektor ove je godine potresla prijetnja vrtoglavo visokih američkih carina, iako je trgovinski sporazum između EU i SAD-a sada pružio određenu sigurnost.

Dansko ministarstvo gospodarstva izjavilo je da su američke carine također utjecale na njegovu prognozu rasta.

“Rast u prvom tromjesečju 2025. također je bio slabiji od prethodno očekivanog. Zajedno s američkim povećanjem carina i smanjenim očekivanjima za farmaceutsku industriju, to je dovelo do značajnog smanjenja procjene rasta BDP-a u 2025.“, navodi se u priopćenju.

Ministarstvo je, međutim, naglasilo da unatoč nižoj prognozi rasta, gospodarstvo ostaje snažno, s visokom zaposlenošću i očekivanom inflacijom ispod 2% na godišnjoj razini.

U međuvremenu je revidirala svoju prognozu rasta za 2026. naviše, s 1,4% na 2,1%, zbog očekivanja veće privatne i javne potrošnje.