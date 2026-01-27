Devet gradova bori se za sjedište nove agencije EU – među njima i Zagreb. Kako trenutno stoji?

Institucije Europske unije biraju grad koji će ugostiti EUCA i njezinih 250 zaposlenika, čija će glavna zadaća biti nadzor milijuna jeftinih paketa koji svakodnevno preplavljuju europske teretne terminale.

Carinska unija, osnovana još 1968. godine, jedno je od najranijih i najvažnijih postignuća Europske unije, no s vremenom je ostala slabo održavana i tek djelomično usklađena. Danas 27 nacionalnih carinskih službi djeluje paralelno, često uz preklapanje ovlasti i različite procjene rizika, osobito kada je riječ o sumnjivoj robi poput nesigurnih proizvoda ili ilegalnih supstanci.

To bi se trebalo promijeniti osnivanjem nove europske carinske agencije EUCA, čije se pokretanje očekuje do 2028. godine, u sklopu ambiciozne reforme carinskog zakonodavstva Unije.

Dok se države članice i Europski parlament još prepiru oko načina odlučivanja, Odbor Europskog parlamenta za unutarnje tržište i zaštitu potrošača u srijedu će saslušati predstavljanja devet gradova kandidata, u formatu takozvanih “brzih spojeva”.

Kako trenutačno stoje kandidati te koje su njihove prednosti i slabosti, detaljno je analizirao POLITICO.

Entuzijastični kandidat — Lille, Francuska

Plus: Velika početna prednost

Minus: Nitko ne želi da Francuska pobijedi foto: Getty Images

Ako netko ima početnu prednost, onda je to francuski Lille. Tjednima prije nego što je Europska komisija zatvorila prijave kandidata, Lille se već predstavljao kao idealan grad. No kada je delegacija carinskih dužnosnika i novinara posjetila taj sjeverni grad, neki su izrazili zabrinutost zbog blizine predložene zgrade EUCA-e susjednim objektima. “Rusi bi se mogli jednostavno utaboriti odmah do nje”, našalio se kasnije jedan od njih u Bruxellesu.

Zanimljivost: Francuska je potaknula raspravu na razini cijele EU o e-trgovini i malim paketima najavom da će uvesti vlastitu nacionalnu naknadu. No to je sada pod znakom pitanja zbog stanja državnog proračuna

EUCA ocjena: 4/5

Borac za pravdu — Haag, Nizozemska

Plus: Smješten točno na pola puta između Rotterdama i Schipholа

Minus: Nije ni Rotterdam ni Schiphol

foto: Getty Images

Haag možda nije logističko središte, ali nizozemska politička prijestolnica u kandidaturi ističe da se nalazi između najveće europske morske luke, Rotterdama, i zračne luke Schiphol, jedne od najprometnijih u Uniji za putnički i teretni promet. Budući da u gradu već djeluju pravosudne i policijske agencije Eurojust i Europol te Organizacija za zabranu kemijskog oružja, Haag se naziva Gradom mira i pravde.

Zanimljivost: Agencija bi bila smještena u zgradi bivšeg Međunarodnog suda za ratne zločine na području bivše Jugoslaviju, na kratkoj vožnji biciklom (naravno) od plaža u Scheveningenu.

EUCA ocjena: 4/5

Poveznica — Rim, Italija

Plus: Povijesne veze između europskih regija i sjeverne Afrike

Minus: U utrku je ušao u posljednji trenutak jer Milano nije imao odgovarajuću nekretninu

foto: Getty Images

Vječni grad jedna je od rijetkih prijestolnica koja uopće nema nijednu agenciju EU-a, dok se dvije nalaze u Torinu i Parmi. U prijavi Rim ističe da je zgrada odabrana za EUCA-u — u brutalističkoj četvrti EUR iz doba Mussolinija — izravno povezana s frankfurtskom internetskom razmjenom (Internet Exchange), čime se “osigurava visoka razina redundancije i izravno povezivanje s vodećim globalnim operaterima i pružateljima sadržaja”. Dok se većina gradova predstavlja luksuznim, visokotehnološkim prostorima, rimska lokacija jedna je od povijesnijih zgrada među devet kandidata: “dovršena 1958. godine, zgrada je izniman primjer poslijeratne arhitekture”.

Zanimljivost: U blizini se nalaze trapistički redovnici iz Tre Fontane, poznati po proizvodnji piva

EUCA ocjena: 2/5

Digitalni nomad — Málaga, Španjolska

Plus: Nadolazeći kibernetički centar i otporno tehnološko čvorište

Minus: Španjolskoj vladi predvođenoj socijalistima nedostaje saveznika na europskoj pozornici

foto: Getty Images

Osim Bukurešta, južni španjolski grad Málaga najudaljeniji je od Bruxellesa od svih devet kandidata. U prijavi, međutim, grad ističe da je latencija internetske veze prema Parizu, Bruxellesu i Amsterdamu svega 15 do 20 milisekundi. Kandidatura također jamči “kontinuitet usluga čak i tijekom kibernetičkih incidenata ili fizičkih poremećaja”.

Partneri zaposlenika EUCA-e mogli bi pronaći vrhunske poslove u novom Mercedesovu istraživačkom centru za velike podatke i umjetnu inteligenciju ili u španjolskoj podružnici belgijskog poluvodičkog prvaka IMEC-a. A za menadžerske nomade, Málaga se prema savjetodavnoj kući Savills, nalazi na samom vrhu europskih gradova.

Zanimljivost: Dok je nacionalna vlada u Španjolskoj pod vodstvom socijalista, Andaluzijom upravlja konzervativna Narodna stranka. To bi moglo pomoći u uvjeravanju vlada članica Europske pučke stranke u Vijeću

EUCA ocjena: 4/5

Na prvoj liniji — Varšava, Poljska

Plus: Iskustvo s prve linije i preklapanje s Frontexom

Minus: Još uvijek nije veliko teretno čvorište

foto: Getty Images

Granice su pitanje sigurnosti — a Poljska tvrdi da ima stručnost za povezivanje carinskog nadzora s upravljanjem vanjskim granicama EU-a, što već čini putem agencije Frontex. U samouvjerenoj prijavi grad navodi: “Varšava nudi najbolju perspektivu za razumijevanje vanjskih granica EU-a. Zaposlenici EUCA-e blisko će raditi s izazovima povezanim s pomorskim, zračnim i kopnenim graničnim prijelazima, uz potporu iskusne carinske administracije.”

Jedna od zgrada koju Varšava nudi bit će spremna tek u drugoj polovici 2027. godine, što bi moglo umanjiti izglede grada. Kako bi to riješila, kandidatura uključuje još dvije alternative među kojima EUCA može birati, od kojih je jedna na pješačkoj udaljenosti od novog sjedišta Frontexa. Treća opcija je stakleni toranj koji bi mogao biti spreman početkom 2027. godine.

Zanimljivost: Varšavska sirena jedan je od najupečatljivijih logotipa u utrci za domaćinstvo EUCA-e.

EUCA ocjena: 3/5

Novi igrač — Zagreb, Hrvatska

Plus: Hrvatska je jedna od rijetkih država EU-a koja još nema nijednu agenciju Unije

Minus: Nije veliko teretno ni zračno čvorište za ulazak robe u EU

foto: Getty Images

Krunjenje brzog “sazrijevanja” Hrvatske nakon ulaska u EU 2013. godine, a potom i u europodručje i Schengen, bilo bi domaćinstvo njezine prve europske agencije. Upravo činjenica da trenutačno nema nijednu agenciju vjerojatno je najjači argument Zagreba. Budući da su jedine druge zemlje bez agencija EU-a Cipar i Bugarska, Hrvatska na tom polju praktički nema konkurenciju. Zgrada koju je Zagreb odabrao u funkciji je od 2021. godine. Prostor trenutačno djelomično koristi sveučilište nakon potresa 2020., no “administrativni postupci preseljenja su pripremljeni i mogu se odmah provesti”.

Zanimljivost: Zagreb još nema akreditiranu europsku školu, što bi moglo umanjiti njegove izglede

EUCA ocjena: 4/5

Zaljubljenik u povijest — Porto, Portugal

Plus: Portugal je prije stoljeća praktički izmislio carinu

Minus: Daleko od (logističkog) središta Europe foto: Getty Images

Majka svih luka spremna je za novo doba: voditi usklađivanje europskih carinskih pravila s ruba kontinenta. Nasuprot brojnim vinskim podrumima Porta nalazi se povijesna Alfândega do Porto, zgrada u kojoj su se u 19. stoljeću obavljale carinske i granične kontrole, a danas služi kao kongresni centar. Portugal se također nada da će privući supružnike stručnjaka EUCA-e poreznim režimom od 20 posto na poslove koje će ondje pronaći te tvrdi da se nalazi u samom obrazovnom i akademskom vrhu Europe.

Zanimljivost: Elegantna uredska zgrada nalazi se tik uz metro — ali još nije izgrađena.

EUCA ocjena: 2/5

Džoker — Liège, Belgija

Plus: Zračno-teretno čvorište koje je epicentar poplave paketa iz e-trgovine

Minus: Budući da je riječ o inicijativi iz Valonije, potpora savezne vlade je minimalna

foto: Getty Images

Brojni diplomati EU-a u Bruxellesu rekli su za POLITICO da kandidatura Liègea zapravo dolazi iz Valonije, bez snažne potpore savezne vlade u Bruxellesu. Doduše, Belgija je održala događaj u svojem Stalnom predstavništvu, koji se gotovo u potpunosti odvijao na engleskom jeziku. Ilustrativno je i to da Liège nema zasebnu internetsku stranicu posvećenu kandidaturi. Iako grad ima veliko zračno-teretno čvorište, još se bori s nasljeđem svoje čeličarske industrijske prošlosti. Dobro bi mu došla doza “europske injekcije”, po uzoru na Strasbourg, kako bi postao živahniji. I ovdje EUCA može birati između nekoliko zgrada. Jedna se nalazi uz brzu željezničku postaju Guillemins, ali će biti spremna tek početkom 2029. godine. Druga, koja je pred završetkom, smještena je uz rijeku Meuse u postindustrijskom području Val Benoit.

Zanimljivost: Sve institucije EU-a mogle su biti smještene u Liègeu da se povijest odvila samo malo drukčije

EUCA ocjena: 1/5

Autsajder — Bukurešt, Rumunjska

Plus: Hipsterska vibra u često zanemarenom kutku Europe

Minus: Nitko nije očekivao da će se kandidirati

foto: Getty Images

Carina je prije svega pitanje kohezije, tvrdi Rumunjska. “Smještaj EUCA-e u Bukureštu ojačao bi koheziju Unije postavljanjem ključne strateške institucije u regiju od presudne važnosti za sigurnost europskih trgovinskih tokova”, navodi se u prijavi, uz jasnu aluziju na to kako su dunavske luke tijekom posljednje četiri godine ruske agresije postale životna linija za Ukrajinu. Zanimljivo je da je lokacija predviđena za EUCA-u omeđena oronulom tvorničkom zgradom i autosalonom marke Subaru. No barem je prostor dostupan odmah.

Zanimljivost: Nova linija metroa M6 do 2028. godine povezat će obje zračne luke u Bukureštu s gradom

EUCA ocjena: 2/5