Dinko Lucić (PBZ) – Stabilnost, otpornost i strateška usmjerenost u vremenu globalnih izazova

Privredna banka Zagreb (PBZ) i u 2025. godini nastavila je s uspješnim i stabilnim poslovanjem, potvrđujući svoju snažnu poziciju kako u financijskom sektoru Republike Hrvatske, tako i u sklopu Sektora inozemnih banaka Intesa Sanpaolo. PBZ i PBZ Grupa već dugi niz godina bilježe stabilan i održiv rast u svim segmentima poslovanja, a ovogodišnje priznanje u obliku dviju najprestižnijih domaćih nagrada – Zlatne kune HGK i Zlatne bilance Fine – dodatno potvrđuje našu predanost izvrsnosti, strateškoj dosljednosti i kontinuiranom stvaranju vrijednosti.

Godina 2025. bila je poslovno zahtjevna, obilježena brojnim globalnim izazovima. Geopolitičke napetosti, uključujući četvrtu godinu ruske agresije na Ukrajinu, nestabilnosti na Bliskom istoku, uz trgovinske tenzije i promjene u međunarodnim odnosima, stvaraju složeno okruženje koje utječe na sve sektore pa tako i na bankarstvo. Istodobno, ubrzani razvoj disruptivnih tehnologija, energetska tranzicija i demografske promjene dodatno oblikuju poslovne modele i zahtijevaju stratešku prilagodbu. Bankarski sektor i nadalje se suočava s rastućim regulatornim zahtjevima, uključujući strože okvire za upravljanje rizicima, digitalnu otpornost, zaštitu potrošača te sve izraženije obveze u području održivosti. U takvom kontekstu, PBZ je zadržao visoku razinu kapitalne snage, profitabilnosti i operativne učinkovitosti, potvrđujući svoju ulogu pouzdanog partnera gospodarstvu, klijentima i zajednici.

Hrvatska je posljednjih nekoliko godina bilježila iznimno pozitivne rezultate. Unatoč i nadalje povišenoj inflaciji, gospodarski rast je nadmašio rast euro područja, što je ubrzalo konvergenciju standarda prema europskom prosjeku. Fiskalna politika je za sada uspjela očuvati stabilnost i nastaviti sa smanjivanjem udjela javnog duga u BDP-u, što je izuzetno bitno za očuvanje postignutog investicijskog rejtinga, s obzirom da je isti donio bitno niže troškove zaduživanja i dodatno osnažio temelje za budući razvoj.

Unatoč i dalje prisutnim globalnim neizvjesnostima i geopolitičkim turbulencijama, pozitivno gledamo prema 2026. godini. Očekujemo nastavak stabilnog, iako umjerenijeg gospodarskog rasta, uz jačanje konkurentnosti i iskorištavanje strateških prilika koje se otvaraju, uključujući članstvo Hrvatske u Organizaciji za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD). Vjerujemo da će nastavak strukturnih reformi dodatno osnažiti institucionalni okvir i potaknuti investicijski ciklus, dok će bankarski sektor nastaviti igrati ključnu ulogu u financiranju održivog gospodarskog rasta i razvoja.

U tom kontekstu, važan element daljnjeg gospodarskog i financijskog napretka predstavlja razvoj tržišta kapitala, koje ima potencijal postati snažan izvor financiranja investicija i inovacija, osobito za srednja i mala poduzeća. PBZ podupire inicijative koje potiču produbljivanje i integraciju domaćeg tržišta kapitala te regionalnu suradnju između financijskih tržišta srednje i jugoistočne Europe. U tom smislu posebno ističemo PBZ Minibond inicijativu, koja omogućuje nov i učinkovit instrument financiranja za mala i srednja poduzeća a osobito onih koji imaju daljnje planove sudjelovanja na tržištu kapitala, čime se doprinosi njegovom daljnjem razvoju, diverzifikaciji izvora kapitala i jačanju poduzetništva. Takve inicijative pridonose stvaranju učinkovitijeg i otpornijeg financijskog sustava te jačanju konkurentnosti čitave regije. Dugoročno, jačanje tržišta kapitala u Europskoj uniji pojačava konkurentnost i održivost europske ekonomije na globalnoj sceni.

Kao dio Intesa Sanpaolo Grupe, PBZ ostaje predan stvaranju dugoročne vrijednosti za sve dionike – klijente, zaposlenike, dioničare i širu zajednicu. Nastavljamo i dalje s fokusom na digitalnu transformaciju. PBZ intenzivno ulaže u digitalne tehnologije, s posebnim naglaskom na primjenu umjetne inteligencije u analitici i korisničkoj podršci. Cilj nam je unaprijediti korisničko iskustvo, povećati operativnu učinkovitost i osigurati brzu prilagodbu tržišnim promjenama.

U središtu našeg poslovanja su klijenti. Jačamo odnose kroz lokalnu prisutnost, razumijevanje specifičnih potreba i pružanje usluga prilagođenih stvarnim životnim i poslovnim okolnostima. PBZ ostaje banka koja razumije lokalno tržište i koja je prisutna tamo gdje je najpotrebnija – s ljudima, za ljude.

PBZ aktivno podržava projekte koji doprinose financijskoj inkluziji, zelenoj tranziciji, razvoju zajednice te jačanju financijske pismenosti građana i poduzetnika. Vjerujemo da je financijska edukacija temelj dugoročne stabilnosti i preduvjet za odgovorno upravljanje osobnim i poslovnim financijama, kao i za razvoj održivog gospodarstva.

U tom okviru posebno ističemo inicijativu PBZ za poduzetnice, kojom potičemo razvoj i osnaživanje poduzetnica kroz povoljnije financijske uvjete, edukativne programe i savjetodavnu podršku.

Održivost je temelj dugoročnog uspjeha te nastavljamo ulagati u inicijative koje povezuju ekonomski rast s društvenim napretkom. U PBZ-u ostajemo predani stvaranju banke budućnosti – snažne, agilne i odgovorne. Banke koja je spremna odgovoriti na izazove i iskoristiti prilike koje donosi poslovna 2026. godina. Uz podršku Sektora inozemnih banaka Intesa Sanpaolo, našu stručnost i predanost, nastavljamo graditi instituciju koja je pouzdan partner klijentima i hrvatskom gospodarstvu i koja svojim djelovanjem doprinosi stabilnosti, otpornosti i održivom rastu i razvoju.