Dionice Lithium Americasa skočile 97 posto nakon što je Trump zatražio udio

Dionice tvrtke Lithium Americas porasle su u srijedu više od 97 posto, nakon što je Trumpova administracija objavila da će tražiti udio u kanadskoj rudarskoj kompaniji dok pregovara o višemilijardskom zajmu s Ministarstvom energetike, u sporazumu koji uključuje najveći izvor litija u SAD-u.

Dionice Lithium Americasa skočile su u srijedu oko 97 posto na približno šest dolara, gotovo udvostručivši tržišnu kapitalizaciju tvrtke sa 674 milijuna dolara na oko 1,32 milijarde dolara.

Trumpova administracija zatražila je vlasnički udio u tvrtki Lithium Americas dok se pregovara o zajmu od 2,2 milijarde dolara s Ministarstvom energetike za rudnik Thacker Pass u Nevadi, rekao je za Forbes dužnosnik Bijele kuće. Reuter je prethodno izvijestio kako bi udio bi mogao iznositi i do 10 posto, pozivajući se na dvije osobe upoznate s pregovorima.

Litija za 800.000 električnih automobila godišnje

Lithium Americas i General Motors, koji je partner u projektu Thacker Pass, zatražili su ponovno pregovaranje o uvjetima postignutima za vrijeme Bidenove administracije, rekao je dužnosnik, a Ministarstvo energetike pristalo je na “manje izmjene zajma radi zaštite poreznih obveznika”.

Lithium Americas objavio je u srijedu da tvrtka “nastavlja surađivati s Ministarstvom energetike i GM-om na prijedlozima za međusobno prihvatljivo rješenje”.

Očekuje se da će se godišnje u postrojenju Thacker Pass godišnje proizvoditi 40.000 metričkih tona litija baterijske kvalitete, što je dovoljno za napajanje otprilike 800.000 električnih vozila, prema podacima tvrtke i Ministarstva energetike.

Državnim udjelima do manje ovisnosti o uvozu

Zajednički pothvat Lithium Americasa i GM-a za proizvodnju litijevog karbonata u postrojenju Thacker Pass pohvalile su i Bidenova i Trumpova administracija jer smanjuje ovisnost o proizvodima iz Kine. Projekt je odobren pod Trumpom tijekom njegova prvog mandata, dok je zajam Ministarstva energetike osiguran prošle godine za vrijeme predsjednika Bidena.

Tada su dužnosnici ministarstva istaknuli da će projekt otvoriti više od 2.000 radnih mjesta i pomoći prijelazu SAD-a na zelenu energiju, budući da bi baterije za električna vozila proizvedene ovim metalom smanjile potrošnju za procijenjenih 317 milijuna galona benzina godišnje. GM je uložio oko 625 milijuna dolara za 38 posto udjela u projektu i dogovorio otkup proizvodnje iz rudnika nakon što bude potpuno operativan.

Ministar unutarnjih poslova Doug Burgum u travnju je izjavio da će Trumpova administracija tražiti vlasničke udjele u tvrtkama koje se bave vađenjem i preradom ključnih minerala kako bi se smanjila ovisnost o uvozu. U srpnju je Ministarstvo obrane steklo 15 posto udjela u tvrtki MP Materials, koja se bavi rijetkim zemnim mineralima. Dionice kompanije gotovo su se udvostručile nakon postizanja sporazuma. I druge su industrije dobile poticaj zahvaljujući Trumpovom traženju vlasničkih udjela: u kolovozu je Trump najavio da će SAD preuzeti 10 posto udjela u posrnulom Intelu, što predstavlja jednu od najvećih državnih intervencija u američku kompaniju u više od desetljeća.

Ty Roush, novinar Forbesa