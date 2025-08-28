Do kraja rujna promotivna kampanja HTZ-a i Mastercarda za jačanje turističke posezone

Hrvatska turistička zajednica (HTZ) i Mastercard s ciljem jačanja posezone u Hrvatskoj pokrenuli su i do kraja rujna zajednički provode promotivnu međunarodnu kampanju na tržištima Ujedinjenog Kraljevstva (UK) i Švicarske, izvijestili su u četvrtak HTZ i hrvatski ured Mastercarda.

Označavajući Hrvatsku kao “idealnu destinaciju u posezoni”, u kampanji se promoviraju autentična i jedinstvena iskustva i tijekom jeseni, od eno-gastronomije i aktivnog odmora do umjetnosti i kulture, kažu u zajedničkom priopćenju iz HTZ-a i Mastercarda.

Primjeri uključuju turu po dubrovačkim zidinama u ranim jutarnjim satima, luksuzni vikend u Slavoniji s vinskim i outdoor sadržajem, privatno krstarenje po Jadranu, potragu za tartufima u istarskim šumama, ekskluzivne večere u Zagrebu, radionice kuhanja s autohtonim začinskim biljem na Brijunima i drugo.

Hrvatska se želi predstaviti kao cjelogodišnja destinacija

Kampanja je okrenuta publici višeg platnog standarda na spomenuta dva tržišta, a provodit će se, kako dodaju, “kroz pažljivo odabrane medijske kanale, od uglednih lifestyle i kulturnih portala do specijaliziranih sportskih i gourmet medija”.

Direktor HTZ-a Kristjan Staničić naglasio je da se kampanjom Hrvatska želi publici prikazati kao cjelogodišnja destinacija, s mnogim prednostima u posezoni, poput manjih gužvi, ugodne klime i pristupačnijih cijena što dodatno motivira na putovanje u Hrvatsku u rujnu, listopadu i kasnije.

“Vjerujemo da suradnjama poput ove s Mastercardom stvaramo temelje za održiviji turizam te osnažujemo prepoznatljivost Hrvatske kao sigurne i atraktivne turističke destinacije cijele godine”, rekao je Staničić.