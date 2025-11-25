Država će hranu za vojne pse platiti 256.000 eura plus PDV

MORH je izabrao dobavljače hrane i dodataka prehrani za službene pse. Riječ je o četverogodišnjem poslu vrijednom 256.000 eura plus PDV.

Ministarstvo obrane sklopilo je okvirni sporazum za nabavu hrane za vojne pse vrijedan 256.000 eura plus PDV.

U pregovaračkom postupku s prethodnim pozivom na nadmetanje izabrali su Planfeed i DJD Zagreb za nabavu dehidrirane hrane za službene pse. Za tu svrhu predviđen je trošak od 188.864 eura plus PDV. Za dodatke prehrani za službene pse izabran je DJD Zagreb, a predviđeni trošak je 67.136 eura plus PDV. Kako se radi o okvirnom ugovoru, stvarni iznos troška može varirati u odnosu na dogovoreni.

Hrana mora biti dehidirana i peletirana, a veličina peleta mora biti prilagođena kategoriji psa. Hrana mora biti u originalnom pakiranju u neprozirnim vrećama s oznakama proizvođača koji se ne mogu otrgnuti ni ukloniti. Masa jediničnog pakiranja dehidirane hrane mora biti najviše 20 kilograma. Konzerve ili tetrapaci dodataka prehrani mora biti težine 380 do 450 grama, mlijeka za štence u prahu do 2 kilograma, poslastice za pse 100 do 200 grama, a žvakalica za pse dužine 35 do 70 centimetara.

Nabava hrane je četverogodišnji posao, što znači da je to (s PDV-om) u prosjeku 6666 eura mjesečno, odnosno 222 eura dnevno.