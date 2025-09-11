Đuro Đaković i njemački KNDS razvijaju suradnju na održavanju Leoparda

Đuro Đaković Specijalna vozila, tvrtka iz sastava slavonskobrodske grupe Đuro Đaković, sklopila je s njemačkim KNDS Deutschland neobvezujući Memorandum o razumijevanju čija je namjena postepena formalizacija odnosa u suradnji na održavanju borbenih oklopnih vozila, primarno tenkova Leopard.

Kako je priopćeno iz Đuro Đaković Grupe, taj memorandum izražava obostranu namjeru stranaka da istraže i potencijalno razviju suradnju u području održavanja, popravka i remonta te spremnost obje strane da se uključe u rasprave i zajedničke aktivnosti s ciljem uspostavljanja dugoročne suradnje.

“Početni fokus suradnje bit će na održavanju i potpori za glavne borbene tenkove Leopard 2 u verzijama A4 i A8 čiju je upotrebu najavilo Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, a čiji je proizvođač tvrtka KNDS Deutschland”, objavljeno iz te kompanije.