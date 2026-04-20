Dvorac u Zagorju na aukciji. Početna cijena 1,46 milijuna eura

Zbog dugova vlasnika na Fininoj aukciji je trenutačno zagorski dvorac Vižovlje. Procijenjen je na 1,82 milijuna eura, a prodaje se po 1,46 milijuna.

Dvorac Vižovlje u Vižovlju u blizini Zaboka, poznat i kao dvorac Galjuf, predmet je jedne od trenutačno aktivnih Fininih aukcija.

Prodaje se zbog dugova dvojice suvlasnika dvorca Zlatka Spiljara i Daniela Oscara Spiljara. Prema podacima s katastra, oni su 2005. godine u Privrednoj banci Zagreb uzeli kredit od 370.000 švicarskih franaka, za koji je dvorac poslužio kao zalog. S obzirom da se banka sada pokušava naplatiti prodajom dvorca, očito je da taj dug nije vraćen.

Prema dostupnim fotografijama, čini se da je dvorac u dobrom stanju. Njegova vrijednost za potrebe aukcije procijenjena je na 1,82 milijuna eura. No, čini se da po trenutačnoj cijeni neće biti zainteresiranih za njegovu kupnju, jer nitko nije uplatio jamčevinu. To znači da neće biti ponuda, pa će dvorac u budućnosti ponovno biti predmet aukcije, no uz nižu početnu cijenu. Pašnjaci i oranice u njegovom okruženju predmet su prodaje na odvojenim aukcijama.

Dvorac je izgradila plemićka obitelj Galjuf u prvoj polovici 19. stoljeća, a danas je zaštićeno kulturno dobro. Među lokalnim stanovništvom ovaj objekt površine 309 kvadrata uobičajeno je nazivati dvorcem, iako prema klasifikaciji feudalnih stambenih objekata prije spada među kurije.