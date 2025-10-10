EBRD dodijelio za solarni projekt u Novalji 12,2 milijuna eura zajma

Europska banka za obnovu i razvitak (EBRD) dodijelila je 12,2 milijuna eura zajma austrijskoj tvrtki RP Global za njezin solarni projekt Novalja, izvijestili su iz te kompanije.

Ugovor je strukturiran kao prioritetni zajam za financiranje projekata bez regresa, a financiranje dolazi isključivo od EBRD-a. Izgradnja fotonaponske elektrane na otoku Pagu, na lokaciji Zaglava, započela je u svibnju i u završnoj je fazi. Početak proizvodnje predviđen je za prosinac 2025. Solarna elektrana bit će snage 21 MWp, vrijednost investicije je 14 milijuna eura, a riječ je o 35.776 panela, koji će proizvoditi 31 tisuću megavatsati, čime se može podmirit potrošnja 12.000 kućanstava.

“Ponosni smo što smo još jednom ispunili visoke standarde EBRD-a. Znajući ključnu ulogu koju igraju u održivom razvoju i zahtjevne kriterije koji prethode takvom zajmu, smatramo to potvrdom da je naš tim odradio sjajan posao s fotonaponskom elektranom Novalja”, rekao je Jorge Rodriguez, financijski direktor RP Globala.

Projekt Novalja dobio je “premijum tržišnu tarifu” na posljednjoj aukciji te će doprinijeti klimatskim ciljevima Hrvatske smanjenjem emisija CO2 za približno 6400 tona, navode iz te kompanije.

RP Global Hrvatska već je priključio 77,9 MW na hrvatsku mrežu putem dva projekta vjetroelektrana, a ima i daljnje projekte vjetroelektrana i solarnih fotonaponskih energija u naprednim fazama razvoja.