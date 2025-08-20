ENNA uspješno provela dodatno testiranje bušotine za buduću geotermalnu elektranu Zagocha

Uspješno je završeno dodatno proizvodno testiranje bušotine na lokaciji planirane geotermalne elektrane GTE Zagocha u Čađavici kod Slatine koju razvija tvrtka ENNA Geo, članica ENNA grupe, priopćeno je iz te tvrtke i upozoreno da realizaciju samog projekta odgađa to što HROTE već dulje vrijeme nije raspisao javni poziv za dodjelu tržišne premije.

Dodatno, tzv. “rigless” testiranje provedeno je od 8. do 13. kolovoza 2025. na bušotini Podravska Slatina GT-6beta, a primarni cilj bilo je uzimanje uzoraka vode na razini geotermalnog ležišta na dubini od 4.582 metra te mjerenje dodatnih proizvodnih parametara ključnih za razvoj projekta izgradnje elektrane.

“Prikupljena su dva dubinska uzorka geotermalne vode u dinamičkim uvjetima te nekoliko površinskih uzoraka vode i plina koji su poslani na detaljnu analizu u nekoliko svjetski priznatih geotermalnih laboratorija (Novi Zeland, Francuska, Turska i Hrvatska).

Posebno nas veseli činjenica kako samo geotermalno ležište, nekoliko mjeseci nakon završetka izrade bušotine, pokazuje veće vrijednosti mjerene temperature kako na razini ležišta (dnu bušotine), tako i na površini. Mjerenjem uvjeta tlaka i temperature u bušotini izmjerena je maksimalna temperatura od 211 Celzijevih stupnjeva na dnu bušotine PSGT-6beta, dok je temperatura geotermalne vode na površini iznosila 180 Celzijevih stupnjeva“, istaknuo je projektni menadžer GTE Zagocha Boris Vidoš u izjavi koja se prenosi u priopćenju.

Vidoš je pojasnio da će sva provedena dubinska i površinska mjerenja protoka, geokemijske analize vode te analize plina dati širu sliku o geotermalnom potencijalu eksploatacijskog polja geotermalne vode ‘Slatina 2’ te će ENNA Geo timu omogućiti početak konkretnih razgovora s ponuditeljima samog procesnog dijela geotermalne elektrane.

Kako se napominje u priopćenju, izrada same bušotine završena je u ožujku ove godine, nakon čega je provedeno i inicijalno proizvodno testiranje čime je potvrđen veliki geotermalni potencijal eksploatacijskog polja Slatina 2. Iz ENNA-e ističu da Hrvatska ima veliki geotermalni potencijal, ali niti jednu aktivnu geotermalnu elektranu, pri čemu navode da je GTE Zagocha trenutno najrazvijeniji projekt izgradnje geotermalne elektrane u Hrvatskoj.

Izuzetno važno raspisati javni poziv za dodjelu tržišne premije

No, ističu, za realizaciju elektrane od izuzetne je važnosti raspisivanje javnog poziva za dodjelu tržišne premije. Riječ je o modelu potpore kojim i druge zemlje potiču ulaganja u geotermalne elektrane s obzirom da je riječ o projektima koji imaju iznimno visoke početne troškove, nose tehničke i geološke rizike bušenja, a banke ih nisu spremne podržati u fazi istraživanja, pojašnjavaju.

Primjerice, Njemačka sufinancira geotermalne elektrane na razdoblje od 20 godina sa zajamčenom cijenom od 252 eura po MWh, dok Italija daje zajamčenu cijenu od 200 eura po MWh na 25 godina, dodaju.

Projekt Zagocha od studenog 2023. ima svu potrebnu dokumentaciju za natječaj, no, ističu iz kompanije, Hrvatski operator tržišta energije (HROTE) u posljednje tri godine nije raspisao javni poziv za dodjelu tržišne premije što odgađa i realizaciju samog projekta.

Uz Zagochu, s planiranim kapacitetom od 20 MWe, ENNA Geo kroz projektnu tvrtku Geo Power Babina Greda razvija i projekt geotermalne elektrane za proizvodnju električne energije kod Babine Grede, priključne snage 15 MWe, navodi se, između ostalog, u priopćenju.

Na istražnom polju geotermalne vode “Babina Greda 2” u ponedjeljak je započela izrada istražne bušotine Babina Greda GT-1. Plan je izraditi duboku geotermalnu bušotinu Babina Greda 1 te provesti proizvodno testiranje bušotine kroz idućih 110 dana s očekivanim protokom geotermalne vode na površini od 110 litara u sekundi te temperaturom od 170 Celzijevih stupnjeva, navodi se.

Ulaganjima u projekte geotermalnih elektrana Zagocha i Babina Greda, ENNA grupa pozicionira se kao lider u području obnovljivih izvora u Hrvatskoj, a ovi projekti ne samo da pridonose zelenoj tranziciji i smanjenju ovisnosti o fosilnim gorivima, već imaju i strateški značaj jer omogućuju domaću proizvodnju električne energije iz stalno dostupnog, vlastitog resursa, zaključno poručuju iz kompanije.