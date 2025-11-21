Europski potrošači suzdržaniji u studenom

Europski potrošači suzdržaniji su u studenom, nakon blagog optimizma na početku jeseni, pokazalo je redovno mjesečno istraživanje Europske komisije.

Indeks koji mjeri očekivanja potrošača u eurozoni zadržao se u studenom na razini iz prošlog mjeseca kada je iznosio minus 14,2 boda, izračunala je Europska komisija.

U listopadu i rujnu bio je porastao za otprilike 0,6 bodova.

Suzdržani su u studenom bili i potrošači na razini EU‑a, prema padu indeksa za 0,1 boda, na minus 13,6 bodova, objavila je EK u četvrtak u redovnom mjesečnom istraživanju.

U prvim mjesecima jeseni njegova vrijednost bila je porasla za 0,5 odnosno za 0,8 bodova.

Raspoloženje potrošača zadržalo se tako na razini s početka godine, ali je još uvijek ispod dugoročnog prosjeka, napominje Komisija.

Anketa za najnovije izvješće provedena je od 1. do 19. studenoga u 26 zemalja članica EU‑a, uz izuzetak Španjolske, a podaci pokrivaju 89,3 posto ukupne konačne potrošnje u eurozoni i 90,9 posto u EU.

Kompletno izvješće o očekivanjima u gospodarstvu Komisija će objaviti 27. studenoga.